Las organizaciones agrarias denuncian los bajos precios de la uva, “inferiores a los percibidos hace más de 25 años”

Las organizaciones agrarias, ASAJA y Unión de Uniones, están denunciando los bajos precios a que se está pagando la uva de vinificación a los productores, “inferiores a los percibidos hace más de 25 años”, aunque se espera una importante merma en la producción este año debido a la sequía y a las altas temperaturas, e incluso alertan de la existencia de contratos de compraventa con cláusulas abusivas.

Así, ASAJA de Ciudad Real prevé mermas de producción considerables en el marco de la Denominzación de Origen Valdepeñas y de forma generalizada en toda la región, situándose en un 40%, de media. Por ello, y por los elevados costes de producción, ASAJA considera que se debe producir un incremento en el precio de la uva; algo que debe reflejarse en la formalización de los contratos.

“Estamos ante una campaña adelantada, irregular, con mermas importantes en la producción y con uvas de mucha calidad, por lo que no hay cabida para los precios ruinosos de salida que estamos teniendo”, señalan desde la Organización. Desde ASAJA Ciudad Real instan al sector industrial a que no se aproveche de la actual situación del sector vitivinícola. A los productores les pide ser fuertes, no ceder al chantaje y pone a su disposición el Departamento Legal de ASAJA, para que trasladen aquellos contratos que consideren que pueden vulnerar la Ley por tener cláusulas abusivas y de posición de dominio.

Asimismo, recuerdan que la Ley de la Cadena Alimentaria establece la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos antes de la entrega de uva a las bodegas e industrias, con precios ciertos pactos y no impuestos por el comprador. ASAJA insiste en que “no se puede iniciar la campaña de la vendimia sin haber firmado los contratos y poner los precios con el remolque en la báscula”.

Según trasladan los viticultores a la organización agraria, se están viendo obligados a entregar toda su uva producida como Denominación de Origen y parte de ella cobrarla como si no lo fuera. ASAJA Ciudad Real recuerda a todos los agricultores cuyas viñas cumplen con el pliego de condiciones de una Denominación de Origen, sus uvas así deben figurar en el contrato que firme con la bodega o industria, independientemente del destino y calificación que el industrial haga después de esa uva.

Ante la pasividad de las administraciones, ASAJA solicita una reunión urgente con la directora general de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), para poner en conocimiento de este organismo de control de la Ley de la Cadena estas actuaciones, conocer cuál es la legalidad de las mismas y actuar en consecuencia desde la organización agraria.

Unión de Uniones

Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos está constatando, según señala en un comunicado, que gran parte de la uva de vinificación que los agricultores están descargando en las tolvas de las bodegas se entrega con precios por debajo de los costes de producción.

La organización destaca que los precios de la uva no remontan, a pesar de una reducción de la cosecha a nivel nacional de en torno al 20 % y con cifras de producción de vino previsibles en torno a los 35 millones de hectólitros.

Entre las causas de estas cifras, se señala que la vendimia de este año se ve afectada por una sequía brutal, con incrementos en los costes de producción que rondan el 30 % respecto de la pasada campaña y, pese a ello, con viticultores descargando sus viñas para cumplir con los requisitos de las normas de la vendimia en distintos territorios. En este sentido, desde la organización se destaca que el problema de la escasa cosecha podría ir en aumento si durante este otoño no llueve lo suficiente, pudiendo provocar la muerte de las vides y el consiguiente abandono de explotaciones por parte de unos viticultores que no cuentan con relevo generacional.

En Comunidades como Castilla - La Mancha (Valdepeñas), Extremadura o Valencia “estos precios son inferiores a los precios percibidos hace más de 25 años”, según señala la organización. En Castilla – La Mancha, se registran precios de 0.36 €/kg. para la cencibel con DO Valdepeñas, 0,22 €/kg. para dicha variedad sin DO, 0,20 €/Kg. en las primeras operaciones de airén, con costes de producción que se sitúan entre los 0,45 y 0,53 €/Kg.

Reunión con la DO Valdepeñas

ASAJA Ciudad Real también ha solicitado una reunión con la Consejería de Agricultura para conocer la puesta en marcha de la Interprofesional de la DO Valdepeñas. Señalan que “hace dos años todas las organizaciones entregaron sus Estatutos y aún siguen guardados en el cajón”. Al mismo tiempo, la Organización solicita los datos de declaración de cosecha producidos en el marco de esta DO, solicitados ya en reiteradas ocasiones. Para ASAJA es de sumo interés conocer las declaraciones en estas campañas para saber si se recogen las mermas reales que se están dando en las explotaciones de los viticultores o si, por el contrario, volvemos a encontrarnos que se llega al tope máximo de la producción sin explicación.

