Productores de lavanda de la Alcarria, contra la regulación europea que califica el aceite de las aromáticas de “tóxico”

Los productores de aceite de lavanda, a través de la Asociación Interprofesional de Plantas Aromática y Medicinales (ANIPAN) están llevando a cabo una ronda de contactos con el fin de impedir que salga adelante una nueva regulación europea dentro del ‘Pacto Verde’ que supondría en la práctica el fin de las plantaciones de lavanda y lavandín en Guadalajara por considerar el aceite que se destila de estas aromáticas como “tóxico”.

Castilla-La Mancha pone en marcha una nueva convocatoria de ayudas para el cultivo de plantas aromáticas

Saber más

La situación se produce porque el borrador de la estrategia de sostenibilidad de la Unión Europea, el conocido como el Pacto Verde, contempla la inclusión de los aceites esenciales como productos químicos, y por lo tanto tendrían que llevar la etiqueta de “tóxico”.

Según ha señalado a Agroalimentaria Castilla-La Mancha Juanjo de Lope, responsable de Alcarria Flora, y uno de los productores más importantes del aceite de lavanda en Guadalajara, “la propuesta europea es que los aceite esenciales pasen a ser compuestos químicos y dentro de esos compuestos tenemos unas moléculas que es el linalool que está en los aceites de lavanda y lavandín que lo quieren declarar alérgeno. Esto supone que lo tenemos que etiquetar como toxico, entonces pasaríamos a ser un producto toxico y quién va a utilizar un producto toxico en cosmética, en perfumería y aromaterapia”.

El aceite esencial no sólo de lavanda sino también de otras aromáticas cuenta con más de 600 moléculas, una de ellas en linalool, que se produce de manera natural en la extracción del aceite en la lavanda, del romero, y en el 70 o 80% de los aceites esenciales. “Somos un aceite esencial y esa molécula esta rodeada de otras 600 moléculas y actúa de forma diferente de como actúa cuando está aislada, y no se han parado a pensar eso”, asegura.

Según De Lope, “los aceite esenciales se ha hecho desde hace miles de años en aromaterapia, en medicina natural. En la farmacopea europea, las aromáticas están registrados como plantas medicinales, ahora dicen que un aceite esencial deja de ser aceite esencial y es una mezcla de componentes químicos”.

Si Francia va de la mano de España, de Italia, de Grecia, de Bulgaria es más fácil frenar esto que si los franceses van solos, nos pidieron que nos movilizásemos y sensibilizásemos a nuestros eurodiputados y administraciones Juanjo de Lope — Responsable de Flora Alcarria

Para intentar parar esta regulación, desde la Asociación están llevando a cabo una labor para sensibilizar a la población y a las administraciones. “Queremos sensibilizar a la población y decirles que la lavanda es un aceite saludable y a las administraciones pedirles que intervengan para que esto no lleve a cabo. Todos vamos de la mano en el tema del Pacto Verde que estamos a favor pero lo que no comprendo es que nos metan donde no nos corresponde”.

Este verano ya hubo movilizaciones en Francia para oponerse a una regulación que ataca a un sector de las aromáticas muy importante en toda la zona de la Provenza o el Bulgaria donde están el Valle de las Rosas, sin embargo, en la zona de la Alcarria los productores prefirieron ser cautos: “No quisimos alarmar cuando los campos están en floración pues hay muchas visitas a nuestros campos, valoramos pensamos esperar a primeros de año para sensibilizar a la gente pero en Francia en julio pasado el ministro de Agricultura y el presidente mantuvieron reuniones con los productores y dijeron que se comprometían a frenarlo”, señala.

En Europa se tiene que producir la votación sobre esta regulación del pacto verde y la tarea ahora es alcanzar el compromiso de los eurodiputados, “si Francia va de la mano de España, de Italia, de Grecia, de Bulgaria es más fácil frenar esto que si los franceses van solos, nos pidieron que nos movilizásemos y sensibilizásemos a nuestros eurodiputados y a nuestras administraciones”.

El presidente de ANIPAN, Abelardo Carrillo, mantuvo ya hace dos meses una reunión con el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, además de con distintas administraciones y ha solicitado una reunión con el ministro del ramo, Luis Planas, para explicarle “que si esto se llevarse a cabo sería el fin de los cultivos y de todo el turismo que se está haciendo en torno a la lavanda”, señala Juanjo de Lope

Además, “me consta que la junta directiva de ANIPAN se están reuniendo con los partidos políticos pues estaban intentando movilizar a sus eurodiputados para que conozcan de primera mano el tema y nos apoyen”, ha señalado.

Aceites, turismo y miel

En Castilla-La Mancha se registran unas 4.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la lavanda, la mayor parte en Guadalajara, unas 2.600 hectáreas, pero también en Cuenca hay 600 y otras 700 hectáreas en Albacete.

Las aromática son un cultivo en expansión en la región, además “somos un cultivo que lleva a cabo una economía sostenible y circular porque hasta el residuo lo fermentamos y lo utilizamos como compuesto en nuestros campos, fomentando lo que Europa está pidiendo, la biodiversidad. En nuestras plantaciones hay miles de insectos que liban y polinizan unas plantas con otras, fomentamos la biodiversidad, estamos fomentando el turismo, la producción masiva de miel de lavanda que tiene una gran demanda”, señala.

Desde la provincia de Guadalajara, María José Ramiro, responsable provincial de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y ganaderos) también ha mantenido reuniones con el colectivo de productores y apoya las reivindicaciones de los productores de lavanda y de aceites esenciales, y confía en que previsiblemente esto no se consolidará como normativa que lastre la producción de estos aceites esenciales.