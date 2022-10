El vicepresidente Martínez Guijarro asumirá las competencias en Agricultura hasta la recuperación del consejero Martínez Arroyo

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, asumirá las competencias del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, debido a una baja médica tras una intervención quirúrgica ocular tras un contratiempo ocurrido el pasado jueves en Almendralejo (Badajoz), donde debía haber intervenido en el V Foro del Regadío de Extremadura.

Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, desde un acto en Cuenca, señalando que será este martes cuando se firmará el decreto.

Hoy lunes, Martínez Arroyo tenía que comparecer ante la Comisión de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla-La Mancha, en Toledo, para informar sobre daños ocasionados por las tormentas en Castilla-La Mancha, así como sobre las medidas adoptadas por el Gobierno regional y ha tenido que ser sustituido por el viceconsejero, Agapito Portillo.

“Un pequeño contratiempo me obliga a parar unos días. En breve, me volveréis a ver, como siempre, en nuestros pueblos, con nuestros agricultores y ganaderos, con nuestra gente: los ciudadanos. Seguiré desde casa, lo que me permitan los médicos de Alcázar”, aseguraba el consejero el pasado viernes a través de su cuenta de Twitter.