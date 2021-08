Aprovechar las redes sociales para mejorar el conocimiento de nuestros derechos laborales

¿Un directo de Instagram para discutir la nueva reforma laboral que quiere impulsar el Gobierno de España? "Durante la pandemia vimos que era muy importante digitalizarnos", explica Lidia Ruiz, de Egalia Abogados. El despacho ciudadrealeño ha tomado la iniciativa de abrir sus conocimientos a la ciudadanía a través de las redes sociales, para así identificar los conocimientos, nociones básicas y carencias que tiene un ciudadano acerca del derecho.

"Muchas cosas que nos pasan, nos ocurren por puro desconocimiento. No de índole jurídica, sino de nuestros derechos más básicos", explica la abogada. Es por eso que decidieron dar un paso más en mejorar la comunicación del despacho y volcarse en las redes sociales. "Nuestra idea es acercar nuestros conocimientos en derecho a las personas; lo que no quita que también sea una estrategia de marketing para la captación de clientes", afirma la profesional.

Por ahora, celebran los buenos resultados que ha tenido la iniciativa. "Nos escriben mucho agradeciendo los vídeos y los consejos que hemos dado, como ha sido con el tema de la reforma laboral", señala Ruiz.

De este modo, señala el caso en particular de la discusión alrededor de la reforma laboral. "Es algo importante, que hace nuestro Gobierno, pero que no tiene nada de lejano con nosotros, los ciudadanos", reflexiona la abogada. Y es que normativas de este tipo tienen repercusiones en la vida diaria de muchas personas. "A todos nos afecta, de una manera u otra. En 2012 hubo una gran repercusión, porque fue una reforma restrictiva de derechos. Y ahora que estos derechos que se quieren recuperar", explica.

"No se trata de estar a favor o en contra, sino de saber en qué nos afecta este tipo de iniciativas, y comprender las repercusiones que puedan tener estas medidas", destaca Ruiz. En este sentido, no descartan mantener este tipo de iniciativas después del verano. "Todavía no disponemos de un borrador, los agentes sociales están en plena negociación", recalca Ruiz. "Lo que se hará es revertir la situación del 2012, esta nueva reforma lo que quiere es quitar las restricciones de derechos que tuvimos", explica.

Sin embargo, insiste en que tampoco serán medidas "muy novedosas", ni tampoco se habla de "técnicas nuevas". "Podemos decir que es un paliativo a la reforma de 2012, pero no podemos olvidar que nadie ha visto este borrador, lo ue sabemos es por los agentes sociales que están en la negociación", señala.