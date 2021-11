Las ayudas a la rehabilitación de viviendas, una "oportunidad única" para invertir en actuaciones integrales

La directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha, Inés Sandoval, ha resaltado hoy que los fondos europeos Next Generation permitirán la “transformación social” de barrios y municipios, al tiempo que ha resaltado que las ayudas a la rehabilitación de viviendas que tiene en marcha esta comunidad autónoma son una “oportunidad única” para invertir en actuaciones integrales.

Sandoval ha participado en la jornada 'La hora de la rehabilitación', una sesión informativa organizada en la sede de Eurocaja Rural de Toledo por iniciativa del Ayuntamiento, la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) y el Grupo Ibenergi. El objetivo ha sido difundir las subvenciones para la rehabilitación de viviendas que podrán solicitar particulares y comunidades. Según ha apuntado, en este sentido los fondos europeos van a suponer una inversión “sin precedentes" ya que solo este año la región recibirá 48 millones de euros. "Suponen seis veces más de lo que estamos invirtiendo actualmente en ayudas a la rehabilitación en un año".

"Los países europeos plantearon que la recuperación económica y social tenía que partir de una reorganización del modelo productivo por lo que el Gobierno de España elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que el componente con más fondos es el de la rehabilitación de viviendas después de la movilidad sostenible", ha detallado la directora general.

Estas subvenciones pretenden sufragar hasta el 100% de los costes de las obras que persigan recuperar edificios residenciales. "Es una oportunidad única para invertir en actuaciones integrales de eficiencia energética o integración de energías renovables, pero también actuaciones de mejora y conservación", explicaba Sandoval quien ha asegurado que "renovar el parque" de viviendas es el objetivo de "Europa, España y por su puesto de Castilla-La Mancha.

Los primeros 48 millones de euros de los fondos europeos para rehabilitación de viviendas llegarán a la región en 2022 aunque "48 millones para 2021 pero es que vamos a tener fondos hasta 2026 y a partir de 2023 recibiremos más fondos en la medida que hayamos ejecutado los anteriores". La modernización y rehabilitación de las viviendas se convierte así en una herramienta para "reducir las diferencias sociales entre unos barrios y otros ya que permitirán que hogares que antes no podían financiar estas obras, ahora lo puedan hacer gracias a los fondos". "Hemos peleado mucho por ayudas que cubran el 100% de la actuación para que llegue a todos los barrios y a los edificios que lo necesitan", ha añadido.

Desde Europa hasta la ciudadanía

'La hora de la rehabilitación' ha sido una jornada organizada por el Ayuntamiento de Toledo, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMSV) y el Grupo Ibenergi con el objetivo de dar a conocer unas subvenciones que llegan como "una oportunidad para colaborar en la lucha contra el cambio climático, apoyar toda la creación de empleo que va a generar esta transformación y mejorar la vida y la seguridad de muchos hogares de la ciudad". Así lo ha manifestado por su parte, Francisco Rueda, concejal de Fondos Europeos, Empleo y Régimen Interior del Ayuntamiento de Toledo. El edil ha asegurado que el Consistorio no dejará pasar una oportunidad que ha calificado de "oro" para la ciudadanía toledana y sus residencias.

"El 75% de los edificios de España tienen problemas de accesibilidad y el 40% de más de 4 plantas no tienen ascensor, una situación que en Toledo no es mejor sino algo más complicada", ha alertado el edil. "Se combina esta situación general con un Casco Histórico con viviendas más antiguas donde no se ha invertido en reformas y que son propiedad de personas con rentas bajas o mayores". Según Rueda, en Toledo "el envejecimiento de las viviendas es paralelo al envejecimiento de la población". Por ello, "el Plan de Resiliencia tendrá relevancia en la ciudad de Toledo donde podrá verse un mayor impacto urbano".

Así, en especial en la capital regional "la aplicación de los Fondos Europeos marcará un antes y un después, produciendo una verdadera transformación" que ya ha comenzado con la puesta en marcha de un Plan Local de Rehabilitación diseñado por la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV).

"Nuestra política de regeneración de barrios acompaña a estos fondos ya que hablamos de actuaciones de tipo urbanístico, pero también la consideramos una intervención social y patrimonial en el caso del Casco Histórico", añadía. Siguiendo este plan municipal, el Ayuntamiento de Toledo pretende ofrecer, a las personas interesadas en estas subvenciones, asesoramiento para solicitarlas y mejorar su revestimientos o su carpintería, pero también ayuda para "gestionar los contratos eléctricos o el precio de los suministros".

En este sentido, la directora de Vivienda ha destacado el papel de las administraciones locales "para aprovechar al máximo la llegada de los fondos europeos". Sandoval y Rueda se pronunciaban así en la primera mesa de debate de la jornada que ha estado moderada por la periodista Inma Sánchez Morate. "Si se hace bien puede ser una revolución", comentaba la moderadora.

Los Fondos Europeos, conocidos también como Next Generation, empezarán a gestionarse en el primer trimestre de 2022 cuando la Junta tendrá "listos los programa para la creación de las oficinas rehabilitación y de elaboración redacción de proyectos", mecanismos que también financiarán los Fondos con el objetivo de mejorar la solicitud de las subvenciones por parte de la ciudadanía.

Solicitudes más sencillas

Tal y como ha recordado Sandoval, las obras de rehabilitación que se subvencionarán con los Fondos Europeos son "aquellas que se hayan puesto en marcha con posterioridad al 1 de febrero de 2020", llegando así al inicio de la pandemia. "Uno de los objetivos de los Fondos es paliar los efectos de la pandemia" por lo que también se contemplan "los anticipos de la ayuda, algo muy interesante para que las comunidades de propietarios se animen a invertir".

Además de estas facilidades, la directora general ha recordado que el proceso de solicitud es mucho más sencillo que en anteriores convocatorias. "Se ha hecho un trabajo importante para implantar mecanismos que hagan estas ayudas más atractivas para la ciudadanía, como la simplificación administrativa y los beneficios fiscales". Tal y como ha recordado Sandoval, los Fondos contemplan reducciones fiscales, por lo que invertir en materia de rehabilitación es actualmente sinónimo de ahorro desde todos los ámbitos. "Esto es inédito".

Además de estar subvencionadas, el futuro de las obras de recuperación contempla el surgimiento de los "agentes de rehabilitación". "El ciudadano se puede desentender de la gestión administrativa" ya que estos profesionales se encargarán de "representar a las comunidades de propietarios, solicitar los programas y gestionar los beneficios económicos, el ahorro energético o la presentación telemática de las ayudas". Se trata, según ha apuntado la directora general, de entregar la obra "llave en mano", una característica que comparten los trabajos diseñados por el Grupo Ibenergi.

"Cada edificio es singular y necesita un traje a medida del cual nos encargamos nosotros", ha detallado su CEO, Carlos Sánchez. "Las comunidades de vecinos son muy complejas, son muchos vecinos y por eso hay que simplificar, entregándoles un proyecto completo que contemple qué obras hay que hacer y cuanto van a costar".

Esta empresa toledana se ha desmarcado por su experiencia en proyectos de rehabilitación en los que persigue conseguir subvenciones que sufraguen el 100% de los costes de los trabajos. "Nos enfocamos en áreas de actuación como la reducción de emisiones o el ahorro de energía y preparamos la propuesta al completo, desde la documentación y certificados hasta la presentación de la solicitud".

Según Sánchez, el Grupo Ibenergi cuenta con un equipo multidisciplinar experto en rehabilitación de viviendas y, desde ahora, en las subvenciones de los Fondos Europeos. "Estamos preparados para que nadie pierda esta oportunidad y consiga mejorar su vivienda revalorizándola ya que no tiene sentido que edificios residenciales muy bien situados en la ciudad pierdan valor económico por ser antiguos".