Carmen Calvo: “El machismo es una pesadísima carga para los hombres decentes y para los demócratas”

El Teatro Palenque de Talavera de la Reina acogía el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se celebra este martes 8 de marzo en el que la guerra de Ucrania y también los recientes asesinatos machistas en nuestro país han estado muy presentes en todos los discursos.

En un acto conducido por la periodista Esther Esteban, y bajo el lema ‘De igual a igual’, ha servido para reconocer a personas o colectivos implicados en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. “El liderazgo de las mujeres es irreversible a pesar de las opciones políticas que quieren invisibilizarnos”, decía la periodista.

Blanca Fernández, consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha ha sido la encargada de presentar a las mujeres premiadas en este año 2022. “Son excepcionales porque ha conseguido logros que son excepcionales”.

“No se busca que las mujeres seamos extraordinarias sino la normalidad de tener oportunidades. Que cualquiera pueda hacer lo que desea sin más barreras que las que tienen los hombres”. Ponía a las premiadas como ejemplo. "Ellas son el espejo de que con tesón y sabiendo aprovechar las oportunidades se puede conseguir. No quiero que lleguemos unas pocas. Este gobierno quiere que lleguemos todas”.

“Nuestro compromiso es visibilizar los logros de las mujeres, no porque sean mejores que los de los hombres, sino porque demasiado tiempo han sido invisibles” Blanca Fernández — Consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha

Ha destacado “el compromiso de visibilizar los logros de las mujeres, no porque sean mejores que los de los hombres sino porque demasiado tiempo han sido invisibles” y ha reconocido que todavía hay “barreras que superar y retos que afrontar”. Apelaba además a visibilizar los actuales referentes femeninos que no han tenido otras generaciones.

Sobre el escenario no había solo mujeres entre las premiadas, sino también Ángel Villafranca, presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. “El 28% de asociadas son mujeres, pero hay muchas menos en los consejos rectores. Nos ha apoyado en la decisión tan controvertida de que las mujeres dirijan también las cooperativas y esperamos que esa presencia se equipare al menos con la base social femenina” que existe en este ámbito.

“Todavía somos minoría en investigación, en economía, en arte, en la empresa…” y lograr la igualdad, decía, “es labor de toda la sociedad”.

Se ha referido a la guerra iniciada por Putin para rechazar que “las agresiones sexuales se están utilizando como arma de guerra en cualquier conflicto bélico y va a suceder así también en Ucrania. Las mafias ya están organizadas para captarlas en las fronteras”.

Carmen Calvo: “En el siglo XXI el mundo se la juega con la calidad de derechos que nosotras tengamos”

La que fuera vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha recibido hoy el Premio Internacional ‘Luisa Medrano’ que otorga el Gobierno de Castilla-La Mancha por el 8M. Ha sido la encargada de tomar la palabra en nombre del resto de premiados y premiadas para agradecer que “este día de las mujeres en plural se vista de gala para hacer un acto solemne como este porque es una vara de medir de cómo ha evolucionado nuestra democracia y nuestro país. Hace 15 o 20 años éramos muy pocas y muy pocas que decíamos que un país se jugaba su dignidad en la calidad de derechos que tenemos las mujeres”.

“Estamos haciéndolo bien en España”, aseguraba, pero también recordaba que “estamos en días tristes porque hay quien ha decidido empuñar las armas y no la palabra. Putin se está enfrentando a las democracias, a las libertades…”

Ha querido dedicar su premio “a quienes no se doblan ante el tirano, a quienes se enfrentan. Es para ellos y para ellas” y advertía que “en el siglo XXI el mundo se la juega con la calidad de derechos que nosotras tengamos” porque “avanzando nosotras, avanza el planeta”.

Ha calificado “el machismo es una pesadísima carga para los hombres decentes, para los demócratas y para los jóvenes que no quieren que les obliguen a ser lo que no quieren”.

Ha repasado la evolución de la consideración social de la mujer a lo largo de la historia. “Nos dijeron que no éramos seres humanos completos, que no teníamos alma, que no teníamos capacidades intelectuales y cuando en el siglo XX y XXI pensábamos que no teníamos que dar explicaciones, vuelven a surgir nubarrones que pretenden definirnos”.

Sin embargo, recordaba, “ahora hablamos de feminismo con respeto y está en cualquier agenda política, incluso en los países que no son democráticos, como punta de lanza. La libertad con mayúsculas para todos es la igualdad”.

Durante el acto se ha rendido homenaje a las mujeres y colectivos que luchan por la igualdad, con la posterior entrega de premios. María Llanos Sánchez, presidenta de la Asociación de Mujeres afectadas por Cáncer de Mama y Ginecológico de Albacete ha sido también premiada este año por su labor voluntaria durante una década.

En el caso de Ciudad Real, el galardón ha recaído en Alba María Marchante Aragonés, joven ganadera que ha impulsado una explotación de ovino entre Alcázar de San Juan y Herencia.

Mónica Plaza Vázquez es piloto y copiloto de rallys, de Cuenca también recibía un reconocimiento por abrir camino en un sector masculinizado como es el del motor.

Las responsables de Contrapicado Films, Elvira Ongil y Adela Burgos, han sido reconocidas en la provincia de Guadalajara, por su "compromiso social" unidas por la pasión por el cine y las producciones audiovisuales.

La parakarateka y campeona del mundo Isabel Fernández ha sido la elegida para ser reconocida en Toledo. "Es un ejemplo de tesón, más que por sus éxitos deportivos, la reconocemos por el tesón incansable y el orgullo que nos han hecho sentir sus medallas de oro. Se supo superar ante una enfermedad sobrevenida y ha demostrado ser una campeona en la vida".

Además, se ha entregado el Premio a las Buenas Prácticas al Centro de la Mujer de Manzanares, por su exposición 'Mujeres x mujeres', una apuesta "innovadora" como vehículo cultural para empoderar y visibilizar a mujeres relevantes a través del arte y la pintura. Doce mujeres artistas han realizado una serie de obras pictóricas sobre otras mujeres que, a lo mejor, no son siempre recordadas.

Page: “Defender la igualdad es desenmascarar a quienes la usan”

El acto ha sido clausurado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha asegurado hoy que “el uso sectario o e interesado del 8M para fines electorales o parcelitas es hacerle flaco favor a la igualdad” y sostiene que “defender la igualdad es desenmascarar a aquellos que más que defenderla la usan”.

García-Page ha incidido en “la idea de perfeccionar la igualdad sin esperar a que nos alcancen los que van por detrás” y cree que “tenemos la obligación de señalar la meta. Hay que ir ganando metro a metro porque la condición humana no nos lleva a la igualdad”.

Antes había intervenido Tita García Élez, alcaldesa de Talavera de la Reina quien ha declarado su “obsesión por que la igualdad se vea reflejado en el día a día. Algunos días la sentimos como utopía”, lamentaba para recordar a “la vecina de Burujón, asesinada en Maqueda. Un acto abominable más de terrorismo machista, el extremo más cruel de la desigualdad entre hombres y mujeres”.

La alcaldesa decía que las mujeres “no queremos ser más, pero tampoco menos. Exigimos romper brechas salariales, laborales o tecnológicas. Queremos poder romper una relación sin correr riesgos de ser asesinadas”, decía.

Las mujeres tienen que actuar como 'super women' y con complejo de mala madre y han de hacer malabares para conciliar Tita García Élez — Alcaldesa de Talavera de la Reina

“Hay mucho trabajo y mucha pedagogía que hacer”, decía, en términos de igualdad y se refería a los ejemplos de aquellas mujeres cotidianas que "tienen que actuar como 'super women' y con complejo de mala madre", haciendo "malabares" para conciliar.

Ha querido referirse también a la “guerra infame que se libra en Ucrania. Vemos miles de imágenes que nos tienen preocupados y me atrevo a decir, indignados. Una persona valiente no es quien coge un arma sino quien con su cuerpo como escudo es capaz de cruzar el país para salvar a sus hijos.

Ha sido precisamente con el conflicto bélico con el que el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, ha iniciado su intervención para recordar a “las personas que están sufriendo la invasión de Putin que ha desatado una guerra de consecuencias inciertas”.

“Mi rechazo más firme a esta guerra que ha provocado la ambición imperialista” del presidente ruso, decía, para anunciar que la Diputación toledana “se ha puesto a disposición de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha para colaborar en la atención a refugiados ucranianos”. También aludía a los últimos asesinatos machistas. “Me desgarra el alma, al mostrar mi repulsa. Nos han tocado muy de cerca en esta tierra”.

Vivimos el momento de mayor avance en la lucha por la igualdad, en el derecho y en el desarrollo de relaciones cada vez más igualitarias en los ámbitos público y privado. No podemos permitir que nada ni nadie lo debilite Álvaro Gutiérrez — Presidente de la Diputación de Toledo

Gutiérrez ha exigido “igualdad como herramienta para acabar contra la intolerable violencia contra las mujeres” y también ha recordado que “este 8M pone de manifiesto que la lucha no ha terminado y debemos seguir sumando voluntades, de hombres y mujeres, para que estas ocupen el papel que elijan en un plano de igualdad”.

Cree, no obstante que “vivimos el momento de mayor avance en la lucha por la igualdad, en el derecho y en el desarrollo de relaciones cada vez más igualitarias en los ámbitos público y privado. No podemos permitir que nada ni nadie lo debilite".

Ha resaltado la “pionera Estrategia de Igualdad de Género” que ha puesto en marcha la Diputación, “especialmente en los municipios más pequeños donde sufren la doble desigualdad de ser mujer y de vivir en lugares con menos oportunidades y recursos”. Además se refería a las más de 1.700 actividades en municipios de menos de 5.000 habitantes con más de 50.000 participantes, entre ellos niños y jóvenes, además de los dos millones de euros destinados a en formación, concienciación o sensibilización en materia de igualdad.

La igualdad no tiene ideología, lo que tiene es un objetivo, alcanzarla y tiene que ser entre todos Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

Al acto también ha acudido el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, quien ha pedido este lunes "unidad, consenso y diálogo" para lograr la igualdad plena y mejorar así el futuro de la comunidad autónoma.

Lo decía en declaraciones a los medios momentos antes de comenzar en Talavera de la Reina el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, según recoge Europa Press.

Desde allí ha querido lanzar un mensaje "sencillo" pero "rotundo" al afirmar que "es fundamental" que una materia como esta "estemos todos unidos". "La igualdad no tiene ideología, lo que tiene es un objetivo, alcanzarla y tiene que ser entre todos".

"Unidos, desde consenso y el diálogo y la convicción que tiene el PP para que todos unidos, de la mano, seamos capaces de mejorar nuestro futuro", ha argumentado.

El PP, ha señalado, cree "firmemente" en la igualdad y esa es la razón por la que trabaja en este tipo de eventos, ha dicho, para agregar que "sobre todo" cree que hay que trabajar "desde el consenso, el diálogo y la unidad" para alcanzar una igualdad plena.

Es necesario que las fuerzas políticas que se sitúan en el centro y con discursos moderados estén unidas siempre en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres David Muñoz Zapata — Portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha

Por parte de Ciudadanos acudían al acto la alcaldesa de Ciudad Real, Eva Masías, el portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata y el diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Toledo, Julio Comendador.

Allí el diputado de centro, David Muñoz Zapata ha indicado que “es necesario que las fuerzas políticas que se sitúan en el centro y con discursos moderados estén unidas siempre en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres” para que toda la sociedad acepte que "el mensaje tiene que ser unísono hacia la igualdad real".

En su opinión, la brecha salarial y la falta de conciliación son “todavía síntomas que indican que aún no se han logrado los avances en igualdad necesarios para una sociedad moderna”. Para Muñoz Zapata, “en Castilla-La Mancha van descendiendo cada año más los nacimientos y esto es otro síntoma que refleja que muchas mujeres tienen que elegir entre desarrollar una carrera profesional o tener hijos".

“Estamos comprometidos con la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres e ir avanzando en políticas como la conciliación". "La igualdad real no consiste en sujetar pancartas y eslóganes o decir portavoces y portavozas si no en conseguir unas condiciones en el mercado de trabajo que favorezcan la libertad de las mujeres", ha apostillado Zapata.