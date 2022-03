Page: “El uso sectario del 8M para fines electorales o parcelitas hace flaco favor a la igualdad”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado hoy que “el uso sectario o e interesado del 8M para fines electorales o parcelitas es hacerle flaco favor a la igualdad” y sostiene que “defender la igualdad es desenmascarar a aquellos que más que defenderla la usan”.

Durante el acto institucional por el 8M celebrado en Talavera de la Reina, García-Page ha incidido en “la idea de perfeccionar la igualdad sin esperar a que nos alcancen los que van por detrás” y cree que “tenemos la obligación de señalar la meta. Hay que ir ganando metro a metro porque la condición humana no nos lleva a la igualdad”.

"La guerra es igual de asquerosa la haga el que piensa como tú o el que piensa distinto"

García-Page se ha mostrado en contra de la invasión rusa a Ucrania. “Hoy estar contra la guerra es pararle los pies a Putin porque se pone en cuestión el sistema que salió de la Segunda Guerra Mundial. No vale la indiferencia”, decía.

Sin citar a ninguno en concreto, ha asegurado que “hay políticos en España que todavía no se han enterado de que se cayó el muro de Berlín. Ya no existe la URSS. Antes eran comunistas y ahora es puro fascismo” y sostiene que “aquí no hay partidos con la paz y otros en contra. Eso es demagogia. La guerra es igual de asquerosa la haga el que piensa como tú o el que piensa distinto”.

Ha advertido que “la guerra, como la COVID, está haciendo dejar en tercer plano los elementos estructurales que nos han llevado a ser región” y alertaba de que “puede usarse cualquier excusa para parar y no centrarse en lo que hay que centrarse. Lo más difícil es ser moderado. Es lo revolucionario. Y llegar a acuerdos. Siempre saludaré los movimientos que en política busquen espacios de acuerdo y consenso”.

En su opinión, en España “estamos en la última fase del 15M y se han caído muchos palos del sombrajo por parte de quienes han aprovechado de ese argumento, en lo personal y en lo político”.