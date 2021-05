Castilla-La Mancha pide unidad a todas las fuerzas políticas ante la "crisis sin precedentes" que se vive en Ceuta

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido unidad institucional y política ante la crisis "sin precedentes" que se vive en Ceuta, y ha criticado la actitud de Marruecos que "deja bastante que desear". "No se puede utilizar nunca a las personas, y menos a niñas y niños para protestar por nada. Las personas no somos mercancía, ni somos moneda de cambio, y no nos parece razonable la actitud del Gobierno de Marruecos", recalcó la portavoz, Blanca Fernández.

En este sentido, ha pedido a "todas las fuerzas políticas" que estén unidas y apoyan al Gobierno de España en la gestión de la crisis. "Es en estos momentos cuando se demuestra altura de miras y patriotismo. Ojalá haya ejercicio de patriotismo serio, apoyando al Gobierno, porque se trata de la defensa de los intereses de España y no podemos olvidar la cuestión humanitaria, sobre todo cuando afecta a menores de edad", explicó Fernández.

La portavoz ha recalcado que se trata de una situación "inédita" en la que han entrado "miles de personas" en una población "tan pequeña" como Ceuta, algo que es "muy complicado de gestionar", por lo que "entendemos que deben tener el apoyo" que piden desde la ciudad autónoma. "El Gobierno de Castilla-La Mancha espera ponderación, sentido común y lealtad institucional", concluyó la consejera portavoz.