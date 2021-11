Los Centros de la Mujer programan más de 850 actividades en toda la región por el 25N

Los centros de la Mujer de Castilla-La Mancha han programado más de 850 actividades en toda la región a lo largo de todo el mes con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Así lo ha explicado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, quien ha participado junto a Charo Infante, afiliada a la ONCE y representante de las Mujeres con Discapacidad en el Consejo Regional de la Mujer, y la jefa de Juego de ONCE Castilla-La Mancha, Maricarmen Hidalgo, en la presentación del cupón conmemorativo de la ONCE con motivo de este día.

El cupón conmemorativo de la ONCE tiene por lema 'La violencia machista la paramos unidas' y Callado ha destacado que el mismo entronca directamente con la campaña puesta en marcha por el Gobierno regional 'Tú puedes ayudar', cuyo objetivo es el de involucrar a todas las personas en la erradicación de la violencia machista. "Y es que es así como debemos manifestarnos como sociedad: unidas y unidos frente a esta profunda vulneración de los derechos humanos de las mujeres", ha declarado la directora.

En este sentido ha agradecido y destacado la implicación de los Centros de la Mujer y de las entidades locales de Castilla-La Mancha "para organizar todo un mes violeta, un mes de noviembre repleto de actividades para combatir todos y cada uno de los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres por el simple hecho de serlo".

Jornadas formativas, exposiciones fotográficas, lecturas de manifiestos, campañas de concienciación y sensibilización, marchas y concentraciones reivindicativas; actividades en centros educativos, talleres con jóvenes y adolescentes, concursos de vídeo o fotografía, cine-fórums o actuaciones musicales, entre otras actividades han sido programadas en las últimas semanas.

Sensibilización

"En definitiva -ha manifestado Pilar Callado- toda una extraordinaria batería de propuestas para trabajar la sensibilización y concienciación en nuestros municipios frente a la violencia que sufren mujeres y niñas y que facilitan la tarea del Gobierno regional en esta materia".

Del mismo modo, Callado ha reivindicado la necesidad de consenso social y político en torno a la violencia de género, pues es necesario que "toda la sociedad, todas las administraciones públicas, las entidades del tercer sector, el movimiento feminista o los medios de comunicación reforcemos alianzas que nos permitan poner fin a la violencia machista y hacer frente a discursos negacionistas que perjudican sobremanera a las mujeres víctimas".

Todas las participantes en la presentación han coincidido en destacar la mayor vulnerabilidad que sufren las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia de género. Según datos de la Macroencuesta de Violencia de Género las mujeres con discapacidad experimentan mayor riesgo de sufrir violencia física y sexual que las mujeres sin discapacidad, en concreto un 20,7% frente a un 13,8%. Por ello, la directora ha hecho hincapié en la necesidad de "apoyar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia, especialmente a las que sufren discapacidad para que se sientan seguras y sepan que cuentan con recursos y ayudas para poder salir del círculo de la violencia".