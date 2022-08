Ciudadanos denuncia que se han ejecutado “cero euros” en infraestructuras hidráulicas y la Junta lo desmiente: “Es absurdo”

La coordinadora autonómica de Ciudadanos, Carmen Picazo, denunciaba este jueves que en 2012 el Gobierno de Castilla-La Mancha “solo presupuestó un 2% de lo comprometido en materia de infraestructuras hidráulicas y que en lo que va de año 2022 la ejecución es de 0 euros”. Picazo insistía en que estas cifras demostraban el “desinterés del Ejecutivo socialista” en la gestión del agua. “Debemos ser conscientes de que si tenemos este problema tan grave es, en buena medida, por una pésima gestión”, resaltó.

Ciudadanos ha alertado también de la “preocupante” situación de las Tablas de Daimiel. “Este desastre no se debe solo a la falta de lluvias y a las altas temperaturas, sino también a una gestión nefasta de los gobiernos del PSOE y el PP en materia de agua”. “Ante la peor sequía en 30 años, los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha no se han preparado para combatirla”, añadiendo que el Ejecutivo autonómico “ha despreciado las inversiones en infraestructuras hidráulicas”.

“Debemos ser conscientes de que si tenemos este problema tan grave es, en buena medida, por una pésima gestión. Nuestros hijos y nietos lo van a pagar caro si no ponemos soluciones ahora, ha dicho la dirigente de Cs, para quien la situación de las Tablas de Daimiel es ”la advertencia de un problema que puede tener graves consecuencias en nuestra vida cotidiana. Picazo también insistió en tomar medidas como elevar la inversión en depuración y reutilización de agua y modernizar las canalizaciones para evitar la pérdida de agua, por ejemplo, por roturas en tuberías.

“Estamos ante un problema de mala gestión del agua, y ese no es un problema medioambiental, sino político. Si no tenemos administraciones que se tomen en serio este asunto, nosotros y sobre todo la generación de nuestros hijos y nietos lo van a pagar muy caro”, ha advertido.

La Junta responde: “es absurdo”

Desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural desmienten por completo las palabras de la coordinadora de Ciudadanos. “Se está invirtiendo un montón de dinero. Justificado, certificado y pagado ya van más de tres millones de euros en lo que va de año”, resaltan. También explican que los procesos de las obras muchas veces se alargan durante tres ejercicios distintos, ya que los plazos son seis meses de licitación y 18 meses de obra. “Así se justifican los gastos”.

“Es absurdo” resaltan. Y relatan, por ejemplo, que este año se han adjudicado las depuradoras de Sigüenza y Villanueva de Alcardete, y que la obra de la primera ya comenzó. Por otro lado, en la Campiña Baja de Guadalajara, se ha realizado obra de abastecimiento por 3,5 millones de euros, y en Campo de Calatrava, por más de 800.000 euros. También resaltan que se inaugurará en septiembre la EDAR de Casarrubio, con una inversión de seis millones de euros.

Desde la Consejería continúan señalando que en el sistema del Algodor se invertirá más de un millón de euros y que en la zona de Algodor ya se ha invertido 600.000 euros en abastecimiento y saneamiento. En el caso del desdoblamiento de la línea de abastecimiento de Magán, las obras comienzan en octubre, y también se iniciarán en el caso de la planta de ósmosis en Campo de Calatrava. Finalmente, los regadíos de la SAT de Ojeado supone una inversión de un millón de euros.

Finalmente, también recuerdan que está “a punto de resolverse” una convocatoria de once millones de euros para obras de municipios de menos de 20.000 habitantes. “Esto no se ha gastado, pero se empezará a gastar ahora, no entendemos que diga que no se ha ejecutado dinero”, resaltan fuentes de la consejería.