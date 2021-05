Concentración feminista en Miguelturra contra los asesinatos machistas: "El problema es una sociedad que mira para otro lado y culpa a la víctima"

La Asociación Feminista Hipatia de Miguelturra se concentró también este miércoles por las numerosas muertes por asesinatos machistas que han aquejado España en los últimos días. "El pasado 23 de mayo se confirmaba el quinto asesinato de una mujer en 7 días. Katia, tenía 35 años, y había presentado varias denuncias por malos tratos. Parecía estar protegida por una orden de alejamiento. Esa misma semana, y en el marco de uno de esos asesinatos, un niño de 7 años también fue asesinado".

La situación y las cifras, afirman, son "dramáticas". "El año pasado, 45 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Es el año con la cifra más baja desde que se recogen datos. Menos asesinatos, pero no menos violencia. Según datos del Consejo General del Poder Judicial en España existen unos 600.000 torturadores. Mas de medio millón de casos abiertos de violencia machista, con evidencias claras de serlo".

En este sentido, el colectivo pide a los medios de comunicación que "utilicen sus altavoces para otorgar prioridad mediática a esta lacra". "Os pedimos que pongáis el foco en los asesinos, en los maltratadores". Igualmente, piden a las instituciones que revisen y "mejoren" los protocolos, dando mayor prioridad a las políticas de igualdad. "Que estas reciban la importancia, urgencia y dotación económica que merecen".

A las mujeres han querido enviar el siguiente mensaje: "Mujeres que soportáis el insulto y el maltrato, que vivís el horror y el miedo, que aquí estamos. Que no estáis solas. Estamos aquí para vosotras. Estamos aquí por vosotras. Vosotras no sois el problema, el problema no es que calléis, que os de miedo contar lo que os pasa en casa. No sois responsables, en ningún caso, de que os levanten la mano o la voz. El problema son los asesinos, los torturadores. El problema es una sociedad que mira para otro lado y culpa a la víctima". "Os pedimos a todas las personas que nos escuchan a sumarse activamente a la lucha contra la violencia machista. No podremos acabar con la violencia machista hasta que todas las personas nos neguemos a tolerarla. Basta ya de violencia machista", concluía el manifiesto.