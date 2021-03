Estos serán los seis puntos de vacunación contra el coronavirus para el personal docente de Castilla-La Mancha

Ya se conocen los seis puntos de vacunación para el personal docente castellanomanchego, tras el breve retraso sufrido en el proceso. Serán en el Polideportivo Pabellón de La Feria en Albacete; en Ciudad Real en el Punto de Atención Continuada; en Cuenca en el Recinto Ferial de La Hípica; en Guadalajara en el Polideportivo San José; en Toledo en el nuevo hospital y en Talavera en el ferial del Prado

La consejera de Educación Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha pedido "no desconfiar de la vacuna de AstraZeneca ante el inicio de la vacunación de los docentes de la región el jueves de esta misma semana. Según Rodríguez, no hay datos de docentes que hayan decidido no ponerse la vacuna y ha añadido que el proceso que comenzará este jueves terminará entre el 9 y el 16 de abril.

Se vacunarán en un principio los docentes de Educación Especial, a los que seguirán después los de Infantil, Primaria y Secundaria, ha relatado la consejera, que ha añadido que se han establecidos seis puntos de vacunación, uno por provincia, excepto en Toledo donde además de la capital se suma Talavera de la Reina.

En cada punto de vacunación habrá un equipo médico y cuando los docentes lleguen se les recogerán sus datos, que el médico valorará y se les hará un test prevacuna. Luego se les administrará la vacuna y pasaran a otros espacio en el que habrá un tiempo de postvacunación para la observar toda la sintomatolgía que pudieran tener.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes ha señalado que se trata de zonas "muy bien establecidas" donde los docentes van a tener una atención "bastante correcta y muy cuidada".