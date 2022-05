Cuenca Ahora seguirá “la batalla en Europa” sobre el tren convencional tras reunirse con el Ministerio de Transportes

Una reunión entre la asociación ciudadana Cuenca Ahora y el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) Jaime Cano ha vuelto a poner de manifiesto las diferencias sobre el tren convencional en esta provincia y las ‘bondades’ del Plan X Cuenca.

La asociación, que forma parte del movimiento nacional de la ‘Revuelta de la España Vaciada’, ha explicado al responsable ministerial que el cierre y desmantelamiento de esta línea ferroviaria en su transcurso por toda la provincia de Cuenca significaría, “no solo contravenir las políticas comunitarias de la Unión Europea que apoyan la implantación en todo su territorio del tren convencional para lograr una sociedad descarbonizada”, sino que además, su cierre significara “dar otro golpe más a la despoblación en una gran parte de la provincia, ya fuertemente castigada”.

Cuenca Ahora recordó al ministerio que se ha presentado “un plan alternativo donde se apueste por el mantenimiento de la línea del tren convencional, su modernización y su uso como medio de transporte de viajeros y mercancías”. También llevó bajo el brazo “datos e informes técnicos aportados por expertos en la materia” y que según el coordinador provincial de la asociación Cruz “muestran el despropósito que supondría el cierre de la línea por razones sociales, medioambientales, económicas y demográficas”.

La asociación también recordaba al director general de Transporte que el colectivo se ha dirigido a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia que ha sido admitida a trámite “dado el interés de la institución en conocer más en profundidad los motivos por los cuales se quiere cerrar una línea de tren”.

Desde el MITMA defienden el Plan XCuenca al que definen como “un proyecto integral de movilidad basado en la intermodalidad con un claro objetivo de desarrollo territorial y transformación urbana en la provincia de Cuenca”. Creen que la reunión ha servido para “conocer todos los puntos de vista existentes y poder así explicar de primera mano los proyectos de movilidad en curso”, sostienen que “se han escuchado las peticiones e inquietudes” ciudadanas, que se ha respondido a las cuestiones planteadas “con total transparencia” y mantienen que se trata de un proyecto “de cooperación” con el resto de las administraciones territoriales implicadas.

El comunicado del ministerio no deja lugar a dudas. El proyecto seguirá adelante porque el objeto “es buscar una solución de movilidad adaptada al siglo XXI, incrementando las posibilidades y frecuencias en sus desplazamientos, y donde una vez garantizada la movilidad, el uso alternativo de la línea permita generar nuevas posibilidades de desarrollo económico de la zona”.

Subrayan que este plan “optimiza las capacidades del transporte en autobús, el potencial del transporte a la demanda y las virtudes del transporte ferroviario, aprovechando que Cuenca dispone de una línea de alta velocidad con un gran potencial”. Se trata, en definitiva, de “una oferta intermodal, ampliar las oportunidades de movilidad de los residentes en la provincia y anclar población en el territorio”.

¿Qué instrumentos defiende el MITMA con apoyo de Junta, Diputación y Ayuntamiento?

El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana sostiene que se mejoran los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete mediante la incorporación de nuevos trenes y servicios AVANT que conecten Cuenca con Albacete y Madrid. Que se establecen billetes o bonos recurrentes para viajeros en las relaciones correspondientes, así como horarios adaptados a las necesidades laborales de los usuarios.

También cree que habrá mejora de los servicios urbanos de transporte entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel incluyendo su utilización gratuita para los usuarios recurrentes de los servicios AVANT que dispongan del bono correspondiente.

Se habla de la “integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria” y que desde los colectivos ciudadanos tachan de “pelotazo urbanístico.

Además, recuerda el MITMA que ejecutará un vial con calzada de doble vial por sentido entre la ciudad de Cuenca y la estación de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel, que cuente con un paseo peatonal y un carril para bicicletas. Habrá un refuerzo de los servicios regulares y a demanda por carretera en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se implantará un servicio supramunicipal de transporte por carretera, para la mejora de la conexión entre los pueblos del entorno de Cuenca con la estación de la línea de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel y el centro de la ciudad, actualmente en desarrollo entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el ministerio.

Después se apunta la adaptación del tramo ferroviario que se va a desmontar como “vía verde” para su posterior uso por peatones y ciclistas, o cualquier otro uso alternativo que sea decidido en el ámbito territorial. Se valorizarán los apeaderos con valores arquitectónicos, culturales y de patrimonio industrial a preservar para favorecer e impulsar la revitalización económica y turística de la zona.

Se incorporará la traza ferroviaria al entramado urbano en los municipios interesados y también habrá “integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados”, situados a los lados o márgenes de la traza ferroviaria, en los municipios de Cuenca, Tarancón y Carboneras de Guadazaón.

Cuenca Ahora seguirá con “la batalla” en Europa

Cuenca Ahora ha trasladado la intención ciudadana de “continuar su batalla en Europa y en España para prevenir semejante despropósito, que además sería irreversible si levantan las vías del tren tal y como propone el Gobierno”.

El colectivo mantiene que el estado de la vía de tren convencional actual “se debe a un abandono y falta de inversiones de años por parte de los diferentes gobiernos de turno, propiciando de esta manera el que se haya producido una disminución de viajeros y no al revés, tal y como parece argumentarse desde el ministerio”.

También ha destacado que todos los pueblos de Cuenca, los agentes sociales, sindicatos, Cámaras de Comercio y Colegios profesionales están a favor de mantener y modernizar la vía, cuyo coste se cifra en menos de 200 millones de euros, “una cifra insignificante en términos globales, pudiendo además utilizarse para dicha inversión los Fondos Europeos Next Generation”. Y, al mismo tiempo, abunda la asociación, “se crearían por su envergadura cientos de puestos de trabajo en la provincia durante la realización de dichas obras públicas”.

Contra las razones expuestas por el Gobierno que aducen para el cierre de esta línea su baja rentabilidad económica, Cuenca Ahora ha explicado que existen muchos ejemplos de infraestructuras ferroviarias y autopistas de peaje “R” que no se cierran a pesar de sus grandes pérdidas. Además, ha señalado que el AVE no vertebra la provincia, sino que la configura como un lugar de paso entre dos grandes ciudades, haciendo que la mayoría de los conquenses de la provincia no puedan utilizar este medio de transporte, salvo si recorren largas distancias en coche hasta Cuenca capital.

Cuenca Ahora propone un tren de cercanías para Tarancón

Por otro lado, y con respecto al “Plan X Cuenca”, la asociación ha manifestado a sus interlocutores ministeriales que “no hay que verlo como un plan alternativo al ferrocarril, ya que se trata de un plan pensado no para toda la provincia, sino en términos localistas de Cuenca capital y pueblos circundantes”.

Desde Cuenca Ahora se ha planteado que “podría enfocarse el problema no binariamente entre elegir el Plan XCuenca o cerrar y desmantelar el ferrocarril, sino aplicando una complementariedad entre ambos”.

Por último, Cuenca Ahora ha propuesto a la autoridad ministerial la posibilidad, como inversión de futuro, de llevar a Tarancón el tren de cercanías desde Madrid para que se pudiese revitalizar esta parte de la provincia económicamente, al estilo del corredor del Henares. Asimismo, la realización de un vial de tren ligero que atravesase los pueblos de La Mancha conquense para intercomunicar tan vasta zona de gran potencial para la provincia.