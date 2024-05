PP y Vox, “más allá de la censura” en Guadalajara: cero compras y condiciones “abusivas” en la biblioteca municipal

Tras la supresión o traslado a otras ciudades de varios festivales y eventos culturales, el Ayuntamiento de Guadalajara, gobernado por PP y Vox, tiene ahora un nuevo frente. Le ha llegado el turno a la biblioteca municipal 'José Antonio Súarez de Puga', cuyo futuro está en el aire después de que, según apunta la oposición municipal del PSOE, el equipo de Gobierno no haya mostrado “el más mínimo interés”, puesto que en el último año no se ha adquitido ninguna nueva publicación.

El viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Ignacio de la Iglesia, ha manifestado su preocupación porque pasan los días y el Gobierno municipal de Ana Guarinos “no tiene el más mínimo interés” por dar solución al futuro de esta la biblioteca municipal.

Una preocupación, ha dicho De la Iglesia, que es “ya un clamor popular”, en referencia a la inciativa particular mediante la cual se han recogido más de 2.000 firmas de vecinos, vecinas y personas usuarias de la biblioteca reclamando una solución para este servicio municipal.

Así, ha hecho hincapié en que el pliego de prescripciones técnicas para su nueva licitación es “abusivo”. “Nos parece un acoso y derribo hacia las trabajadoras de la biblioteca, a las que se les exigen más funciones cuando la cuantía económica del pliego es la misma, y está avalado por la directora general de Cultura; la responsable de la Red de Bibliotecas, el concejala de Cultura y la propia alcaldesa Guarinos”, a la que el Grupo Municipal ha pedido explicaciones.

Cláusulas “abusivas”

Las cláusulas “abusivas” a las que hace referencia De la Iglesia se refieren a sus condiciones laborales, ya que “de las cuatro personas que trabajan en la biblioteca, se obliga a que dos de ellas siempre estén en cada turno, los seis días de la semana, y nos preguntamos, cómo van a poder hacer así las rotaciones, y las libranzas”. “Es inviable que cuatro trabajadoras desempeñen sus funciones seis días a la semana en los dos turnos”, ha señalado.

Además, ha añadido el viceportavoz, “se les exige también que lleven las redes sociales y la gestión de todos los clubes de lectura”.

De la Iglesia ha incidido en la preocupación del Grupo Municipal Socialista “por la deriva que está tomando la cultura en nuestra ciudad, porque a la alcaldesa Guarinos no le importa nada que festivales de reconocido prestigio como el FESCIGU o el Festival de Cine Lento se hayan tenido que marchar a otros municipios del Corredor del Henares; eliminar actividades como 'Primavera Encuentada'; o 'Guadalajara vive en sus plazas'; o consentir denuncias entre trabajadores y trabajadoras de la Concejalía de Cultura”.

Desde la oposición municipal, el Grupo Municipal de AIKE también ha denunciado las “limitaciones y precariedad” de los servicios bibliotecarios municipales. Según apuntan, el Ayuntamiento dedica “escasos recursos” y ha incumplido los indicadores mínimos que marca la normativa.

En este caso recuerdan que la 'José Antonio Suárez de Puga', inaugurada en el año 2018, sigue siendo la única biblioteca municipal, ya que el anunciado proyecto para convertir la antigua nave de forja del Fuerte en biblioteca, con el proyecto redactado y la licencia concedida, ha quedado paralizado.

La concejala Susana Martínez ha señalado que esta biblioteca “nació pequeña” y, en estos seis años de vida, sigue si cumplir los requisitos mínimos que marca la normativa para el tamaño y la población de Guadalajara. “No se ha avanzado en la dotación del fondo, que apenas supera los 7.000 ejemplares, con el agravante de que en el último año no se han realizado nuevas adquisiciones. Vox en otros municipios se ha dedicado a censurar títulos y materiales, aquí han ido más allá y directamente no han comprado nada, cero adquisiciones”.

Se ha referido también a la campaña de recogida de firmas de los usuarios y usuarias preocupados por la continuidad del servicio a partir del 30 de junio, fecha en la que finaliza el contrato con la empresa que actualmente lleva la gestión.

“El concejal de cultura, Javier Toquero, no ha explicado como se va a gestionar la biblioteca a partir de esa fecha, ni que pasos está dando el Ayuntamiento para resolver cuestiones que están estancadas desde hace tiempo y que impiden que los vecinos y vecinas de Guadalajara tengan servicios bibliotecarios acordes al tamaño y población de la ciudad en la que viven”.

AIKE pide su municipalización

Por todo ello, AIKE trasladará al resto de la corporación en el próximo pleno pide una mejora en los servicios bibliotecarios, abogando por una gestión directa, que “garantizaría la continuidad del servicio, sin cierres entre un contrato y otro”. Esta propuesta ya se recogía en el programa electoral con el que el partido municipalista se presentó a las elecciones.

“Desde AIKE apostamos por la municipalización de este servicio, la externalización es una anomalía más si nos comparamos con el resto de municipios de la región y no siempre, como está ocurriendo en estos momentos, se garantiza la apertura y continuidad” añade Javier López-Roberts. El presidente de la formación ha recordado que la fórmula es posible, el ejemplo es que se acaba de hacer con el servicio de recaudación de multas, que desde hace unos meses se realiza por personal del Ayuntamiento.

La petición ciudadana a la que ambos se han referido detalla que la licitación del servicio de la biblioteca ha quedado desierta y que “si dejamos al tiempo marcar su paso” el 30 de junio cerrará.

“La ciudadanía de Guadalajara ha perdido mucho en este último año y no podemos permitirnos perder uno de los pocos espacios seguros que nos quedan en la ciudad. La 'Suárez de Puga' es uno de los primeros sitios a los que acuden aquellos que pisan nuestra ciudad por primera vez. Es un refugio en el que podemos debatir, reflexionar y curiosear sobre aquello que nos preocupa o nos emociona. Es un lugar al que acuden aquellos que necesitan un ordenador y no lo tienen, aquellos que buscan libros y descubren historias; y aquellos que necesitan compañía, y no la encuentran”.

Por el momento, el equipo de Gobierno municipal de PP y Vox en Guadalajara no se han pronunciado sobre esta cuestión.