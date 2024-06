Meta ultima su desembarco en Talavera: afectará a más un centenar de parcelas y modificará dos vías pecuarias

El Gobierno de Castilla–La Mancha celebra cada paso hacia adelante en el expediente administrativo del futuro Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina, declarado Proyecto de Singular Interés (PSI) en esta comunidad autónoma, que se ubicará fundamentalmente en la pedanía talaverana de Gamonal. Y así ha sido también con motivo de publicarse la resolución de los bienes y derechos afectados por este proyecto, promovido por la empresa Zarza Networks S.L, propiedad de la matriz de Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.

Se trata de un trámite de información pública en el que se exponen todos los bienes públicos y privados a los que afectará este proyecto de inteligencia artificial, conocido como 'Meta Data Center Campus', tanto en lo referente a su extensión como a las líneas eléctricas fuera de su zonificación y a la propuesta de modificación de trazado de dos vías pecuarias: Cordel de Merinas y Colada del Camino Real.

Según el texto publicado en el Diario Oficial de Castilla–La Mancha (DOCM), la empresa promotora ha realizado una serie de “ajustes” en el diseño, principalmente en la línea de alta tensión. Esto conlleva la relación definitiva de parcelas afectadas y también la supresión de otras tantas que finalmente no se verán afectadas debido a la modificación del trazado.

Por ello, se incorpora una nueva relación de propietarios que ser verán afectados según las notas simples obtenidas en el Registro de la Propiedad por la entidad promotora durante el transcurso de la tramitación del expediente.

Debido a la posibilidad de que, entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva del proyecto, se produzca alguna exclusión o inclusión más en los bienes y derechos afectados por la expropiación, la Consejería de Fomento somete a información pública, durante el plazo de un mes, la relación completa de las parcelas necesarias para la ejecución del proyecto.

La mayoría de parcelas, propiedad del Ayuntamiento y SEPES

En total, según el anexo del listado de bienes y derechos afectados dentro del límite del ámbito del Proyecto de Singular Interés del Meta Data Center Campus, son hasta medio centenar las áreas afectadas, prácticamente todas propiedad del Ayuntamiento de Talavera de la Reina y de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES).

Pero, por otra parte, el texto también incluye el listado de los bienes afectados por las conexiones “exteriores” fuera del límite de las futuras instalaciones del futuro megacentro de datos. Se refiere en concreto a las líneas eléctricas de alta tensión. En este caso se trata de medio centenar de áreas de titularidad privada y una docena de carácter público.

Por otro lado, la resolución publicada incorpora la “desafectación” de dos vías pecuarias. Esto significa que ambas, de dominio público, dejan de considerarse como tales. Lo hace en virtud de la modificación que el Gobierno castellanomanchego aprobó a finales de marzo de la normativa regional de vías pecuarias a través de la ley de 'Acompañamiento' de los Presupuestos autonómicos. Mediante este cambio, el Ejecutivo de Emiliano García-Page facilitaba el cambio de trazado de estas vías.

En el caso del proyecto de Meta, se hará con las vías denominadas Cordel de Merinas y Colada del Camino Real en el término municipal de Talavera de la Reina. Junto a su desafectación incorpora la modificación del trazado de ambas rutas pecuarias, que se llevarán a cabo ya el próximo mes de julio.

“No hay excusa ambiental o de agua para el que proyecto no se instale”

No es la primera vez que la promotora realiza cambios sustanciales en el proyecto. El pasado mes de diciembre se hizo público que la nueva planta se llevará un 8% del agua asignada cada año a Talavera de la Reina por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo. El proyecto inicial iba a consumir casi la mitad (un 48%) de la asignación a toda la ciudad.

A finales de marzo se publicó también la Declaración de Impacto Ambiental del futuro Centro de Datos, donde la empresa recibía luz verde para su proyecto una vez que incorporada la posible reducción de las demandas hídricas. La rebaja de las previsiones de Meta se producía después de que hace un año, en sus alegaciones al proyecto, SEO/Birdlife reclamara un ajuste en el consumo, así como medidas compensatorias en la cuenca hidrográfica afectada.

Sin embargo, el Gobierno regional alegó en esta declaración de impacto ambiental que la valoración que hace sobre este asunto la Confederación Hidrográfica del Tajo, la significativa reducción en cuanto a las necesidades hídricas y el “esfuerzo en eficiencia” en el uso del agua, permite considerar que este aspecto ambiental “está tenido en cuenta de forma apropiada por el promotor”.

La cuestión del consumo de agua en los centros de datos no es menor y provoca controversia y posiciones diversas. Según un informe del propio Gobierno regional la instalación consumirá algo más de quinientos millones de litros de agua al año (medio hectómetro cúbico), pero el centro de datos tiene atribuidos solo 40,6 millones de litros de agua al año (40 millones en agua potable y 0,6 en aguas industriales). El resto, los otros 463 millones de litros de agua potable, está asignado al “resto del ámbito” de la instalación.

elDiario.es ha preguntado en varias ocasiones a Meta por los usos concretos que tendrá esa última categoría de su campus, pero no ha atendido a los requerimientos, informa Carlos Castillo. El informe del Gobierno de Castilla–La Mancha refleja que el proyecto incluye un “parque fluvial”, así como una parcela de uso terciario y cuatro de equipamientos. “El proyecto que Meta plantea para Talavera de la Reina incorpora un sistema de refrigeración de aire seco que consumirá poco o nada de agua, utilizando un 100 por cien de energías renovables en su actividad”, informó el Ejecutivo cuando anunció la aprobación del informe definitivo de impacto ambiental.

Miguel Ángel Sánchez, de la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche en Talavera de la Reina reconoce que “llama la atención” la cantidad de agua potable que utilizará la instalación. “No sé para qué la querrán utilizar porque que se sepa no están previstos desarrollos de vivienda o similares ni en Gamonal, ni en Velada o Calera y Chozas”.

En la zona donde se instalará el centro de datos es, explica, “un polígono parcelado, con su arroyo de por medio y restos arqueológicos que habría que proteger. La zona está preparada para un polígono industrial, sin valor ecológico” y en cuanto al consumo de agua futura apunta que “es alto pero asumible ahora mismo por el actual sistema de abastecimiento de Talavera” y es que, recuerda, el polígono industrial Torrehierro del que formará parte este centro dispone de un gran depósito que “no sirve para abastecer a este tipo de instalación” y por eso, añade, “hay que enchufar directamente a la red de abastecimiento de Talavera. Y es capaz de proporcionar ese agua. Sin mayor problema”.

Apunta, Sánchez, eso sí, que lo óptimo sería “disponer de un sistema separado para los usos que no requieran de agua potable. Al lado pasa el canal bajo del río Alberche, con cantidades todavía significativas de agua, aunque sea de riego”.

Otra cosa, dice, es el consumo de agua per se. “Te puede gustar o no, pero por ley desde los años 80, la cuenca del Tajo es excedentaria y por lo tanto cualquier elemento productivo que se instale en la cuenca de este río, sean 2.000 hectáreas de regadío o crecimientos urbanísticos, tienen derecho a tener agua. La que se va fuera a través del trasvase es excedentaria pero también puede usarse en la propia cuenca del Tajo”.

En este aspecto pone un ejemplo. “Si mañana en Aranjuez se abre una planta de papel que necesita 100 hm3, el agua será prioritaria dentro de la propia cuenca, frente a las aguas excedentarias que son las que salen fuera”.

Según Miguel Ángel Sánchez, el volumen de agua que necesitará Meta no es relevante, “te guste o no te guste la empresa”, porque en esta zona “agua hay teniendo en cuenta que por el Tajo cada año pasan una media de 5.000 hm3. Otra cosa es en qué se quiera invertir ese agua disponible. Lo que necesitará el centro de datos es lo que se va por el trasvase Tajo–Segura en ocho o diez horas”.

Pone el foco también en el ámbito local. Según el Plan Hidrológico del Tajo recién aprobado el agua destinada a regadío en la vega de Talavera de la Reina se ha reducido en 15 hm3. “Eso supondrá crear más reservas para la Comunidad de Madrid”, comenta.

Insiste en que la cuestión está en elegir entre agua para regar o para otros usos. Reconoce que el proyecto no le convence por motivos personales –es conocido su activismo ecologista– pero dice que “objetivamente no hay excusa medioambiental o relacionada con el agua para que este proyecto no se instale”.

Mientras, en el Ejecutivo regional no ocultan su euforia. Tanto el presidente, Emiliano García-Page, como la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han asegurado esta semana que la publicación en el DOCM supone “el último proceso administrativo” en la tramitación del Proyecto de Singular Interés (PSI). De hecho, han adelantado que su aprobación definitiva, una vez superado este último trámite, la abordará el Ejecutivo autonómico “en las próximas semanas”.