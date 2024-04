La cultura que PP y Vox han desterrado de las ayudas públicas en seis meses de Gobierno municipal en Guadalajara

Ni los más de 20 años de historia, los miles de espectadores, la participación de más de 40 países o los centenares de horas de cine emitido han permitido que el Festival de Cine Comprometido de Guadalajara, el FESCIGU, mantenga el apoyo financiero con el que contaba por parte del Ayuntamiento tras la entrada de Vox a la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Casco Histórico. La formación gobierna junto al PP en la capital alcarreña tras las elecciones del 28M. Pero no es el único evento damnificado en los presupuestos de 2024, los primeros de este inédito gobierno de las derechas en la ciudad.

De hecho, son tres festivales los afectados por esta decisión: el Festival de Cine Comprometido el Festival de Cine Lento y el Festival Ke Kaña. Todos con una extensa trayectoria, el más joven ha cumplido una década en 2023, y con un amplio seguimiento de público. Los organizadores de los eventos, de una manera u otra, apuntan a la decisión “personal” de Javier Toquero, concejal de Cultura de Vox. Es también teniente de alcalde y recientemente fue relevado de su cargo como coordinador del partido en Guadalajara. Meses atrás, casi nada más iniciarse la legislatura había sido muy polémica la decisión de incorporar a su hermano como 'coordinador' en el Ayuntamiento, un puesto a dedo al que terminó renunciando debido a las críticas suscitadas.

Sus primeras decisiones políticas con los presupuestos municipales aprobados ya tienen consecuencias. “Es un varapalo muy grande para el cine”, explica Ana Ongil, de la asociación Rincón Lento que junto a la productora Contrapicado Films llevan el Festival de Cine Lento. Este evento con trece años de historia ha logrado atraer a centenares de propuestas de cortometrajes, tanto a nivel local como internacional.

Elvira Ongil es la otra parte del festival. “Estamos muy disgustadas. Lleva trece años en funcionamiento y está consolidado en la capital”, explica. Además, admite que, solo con la autogestión, es difícil que el evento mantenga las características que ha tenido hasta ahora. Las organizadoras firman que el evento se ha convertido en una “red que engloba” el movimiento de cineastas y de otras personas del sector, junto a varias actividades paralelas. “Tiene mucho peso, y no esperábamos que de forma arbitraria, sin lugar a diálogo y razón de peso se eliminara así de las ayudas de la concejalía”, explica Elvira.

Sin negociación. Sin propuestas. “Es una decisión que se ha tomado y nos ha dejado totalmente fuera. Nos pone en una situación muy compleja”, insiste Ongil, que afirma que sin estas ayudas “no da” para las licencias necesarias, el personal, o los premios. “Nos extraña y nos duele que habiendo una gala de premios con su sección local, donde se visibiliza el trabajo hecho aquí, no se considere mantener la financiación. Aunque fuera de otras formas”, remata Ana Ongil. “Con las cifras, realmente, es de sentido común mantenerlo”, afirma.

“Es un desprecio absoluto”.

El director de FESCIGU, Luis Moreno Díaz, asistió al Pleno municipal para pedir explicaciones de la retirada de las subvenciones a este otro veterano festival. “Es que fue una sorpresa muy grande. El concejal de Cultura estuvo en la edición de 2023 y todo fueron elogios, todo agradable, cercano, habló muy bien. No entendemos este cambio de actitud”, explica en conversación con elDiarioclm.es. “No entendemos qué ha pasado con esta persona”, afirma y añade que hizo las preguntas en pleno porque no “hubo manera de reunirse” con el equipo de gobierno municipal.

Sin la subvención directa, el Festival de Cine Comprometido se queda sin un 30% de su presupuesto. “Nos deja totalmente cojos, claro”. La organización ya ha tomado su primera decisión, que es moverlo a Azuqueca de Henares, una localidad muy poblada de la zona, pero mucho más pequeña que Guadalajara capital. El nuevo alcalde de la localidad, Miguel Óscar Aparicio, ha señalado que está “encantado” de acoger el evento.

Moreno apunta que la trayectoria del festival está acreditada por varios frentes. “Somos incluso un festival preseleccionador de los Goya. Hemos conseguido hitos que son muy difíciles”, asegura. Por eso, lamenta: “Es un absoluto desprecio”. No solo que se haya eliminado la subvención, sino también la “falta de respuestas”. “Todo fueron excusas. Nada de lo que dijo es cierto”, señala, apuntando a Javier Toquero, concejal de Cultura. En el mismo pleno en el que Moreno preguntó directamente al equipo de gobierno por qué se había eliminado la subvención, Toquero se limitó a explicar que ya se cedía el uso del Teatro Buero Vallejo y también personal técnico del Ayuntamiento. Todo esto, apuntaba el edil, suponía más de 25.000 euros para las arcas municipales.

“El Buero Vallejo es de la ciudadanía. No es suyo”, resalta Moreno, que insiste en que no es una “empresa que está ahí para ingresar dinero”. “El auditorio se construyó con el dinero de todos para dar una oferta cultural a los ciudadanos. Entendemos que es una respuesta muy pueril”, destaca.

Y, por otro lado, lamenta que la ciudad se quede sin una programación de calidad. “Lo que ofrecemos son cinco días de programación de cine de gran nivel. Muchos de los cortometrajes seleccionados, acaban en los premios Goya o en el Festival de Cannes”, resalta. Y no solo eso: Moreno también defiende que de los 160.000 espectadores que ha acumulado la iniciativa, 50.000 han sido alumnos y alumnas de colegios e institutos. “Hacemos una labor pedagógica avalada por el profesorado”, resalta.

Sin la subvención, este festival con estas cifras, “va a dejar de ser lo que era”. “Será otra cosa, y es una pena que sea así por parte de la miopía cultural del Ayuntamiento. También de la alcaldesa [Ana Guarinos], por permitir que un concejal elimine uno de los eventos culturales más importantes de Guadalajara”, remata Moreno.

Es una pena que sea así por parte de la miopía cultural del Ayuntamiento Luis Moreno — Director del Festival de Cine Comprometido de Guadalajara

Ante el anuncio del traslado del evento a Azuqueca de Henares, el concejal Javier Toquero pidió que se enviase la notificación pertinente para liberar el espacio en el teatro auditorio Buero Vallejo, y también del personal del Ayuntamiento guadalajareño.

Toquero también ha recalcado que todavía queda la posibilidad de participar en la convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva para asociaciones culturales. Pero no es tan sencillo. “Desde la concejalía se nos señaló que podíamos concurrir a estas subvenciones. Pero se fallan en otoño y en el mes de noviembre es cuando celebramos nuestro festival. No sabríamos hasta otoño si tenemos presupuesto, nos la tendríamos que jugar y adelantar el dinero, sin saber si contamos con estos fondos o no. Y no podemos permitírnoslo, es así de sencillo”, resalta Ana Ongil, del Festival de Cine Lento.

El festival Ke Kaña es el tercero de los damnificados por la falta de subvenciones. El mismo Ayuntamiento celebraba el décimo aniversario del evento en noviembre de 2023, después de recuperarlo en el Espacio Tyce en 2022. “Este festival es grande en colaboraciones, porque implica a hosteleros de la ciudad, impulsa el tejido empresarial y asociativo de Guadalajara y apuesta por el talento local”, afirmaba el mismo Toquero en rueda de prensa hace pocos meses. Y sin embargo, PP y Vox también han retirado la subvención nominativa al evento.

Este medio se ha intentado poner en contacto con la organización de Ke Kaña, que se ha remitido a un comunicado. Los representantes de Super 8, la asociación cultural sin ánimo de lucro que lo organiza, explicaba que el festival lleva celebrándose una década “gracias a la autogestión de nuestra asociación”. La “máxima” del evento de crecer de forma “sostenible”, apuntan, se ha mantenido en el tiempo.

“Aunque nos hubiera gustado que el nivel de subvenciones se mantuviera no solo para nosotros, sino también para el resto de colectivos, desde la asociación ya estamos planeando el undécimo festival Ke Kaña que se celebrará con la misma ilusión, esfuerzo y dedicación que el resto de años”, aseguran. Ya sea, advierten, manteniendo los cambios que se introdujeron en la última edición o en un formato más reducido.

“El espíritu Ke Kaña seguirá en Guadalajara, porque la Asociación Cultural Super 8 nació con el objetivo de que se perpetuara. Y solo nuestra asociación decidirá cuando acaba nuestro festival”, rematan.