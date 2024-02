Cuando los icebergs flotaban en el Alto Tajo o cómo la Geología nos pone las pilas sobre el cambio climático

En la pequeña localidad de Checa, uno de los municipios en el corazón del Alto Tajo, se conserva un raro ejemplar. Es un dropstone. Esta roca es un fragmento de arenisca transportada en el hielo de un iceberg durante la glaciación que tuvo lugar a finales del Ordovícico.

¿Cómo terminó en este lugar de una región de interior como Castilla-La Mancha? La roca cayó al fondo del mar al fundirse el hielo que la sostenía, quedando cubierta por sedimentos marinos de forma posterior.

El centro de la península ibérica era por aquel entonces la orilla del antiguo Mar de Tetis, que dio origen al Mediterráneo. La Tierra tenía un aspecto muy distinto al actual. Durante el Ordovícico el continente de Gondwana se situaba en latitudes próximas al Polo Sur.

La posición aproximada de lo que hoy es la provincia de Guadalajara se situaría al norte de este continente, explica Amelia Calonge, catedrática del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá (UAH).

Hoy esta roca, que ha tenido que ser protegida para evitar a los amigos de lo ajeno, puede visitarse en esta parte del Alto Tajo. Allí se encuentra el primer geoparque de Guadalajara y el más extenso de Europa en cuyo proyecto también participa esta docente e investigadora.

“Para evitar su expolio, hubo que construir una reja que, aunque estéticamente no sea lo más adecuado, al menos garantiza su conservación, que estaba seriamente amenazada”.

La profesora explica que “para los geólogos y geólogas, la provincia de Guadalajara es un magnífico laboratorio de aprendizaje: desde las Tetas de Viana, las minas de Hiendelaencina, la laguna de Taravilla, los fósiles de Fuentelsaz o los aragonitos de Molina de Aragón”, entre otros.

Así que es posible que cualquiera de estos referentes geológicos pueda ser objeto de ‘pregunta de examen’ para los participantes en la XV Olimpiada de Geología que se celebrará el próximo 8 de marzo en la Facultad de Educación de la UAH, cuya sede está en Guadalajara capital. “Es una competición académica centrada en los contenidos de Ciencias de la Tierra. La convocatoria se dirige a todos los alumnos del sistema educativo español que estén matriculados en 4º de ESO o Bachillerato”.

Amelia Calonge fue una de las impulsoras de las olimpiadas de Geología en España en su calidad de presidenta de la Asociación Española de Profesores de Ciencias de la Tierra. Desde 2010 ha estado organizando la Olimpiada Española de Geología y también las internacionales, además de gestionar y formar al equipo español.

Un evento que, dice, ha contribuido a fomentar el interés de los jóvenes por esta disciplina. Hoy participan todos los territorios del país a excepción de Castellón, Navarra, Ceuta e Islas Baleares.

Mineralogía, Petrología, Estratigrafía, Paleontología, Geodinámica, riesgos y recursos geológicos o Geoplanetología son algunos de los temas que se abordan en esta competición que valora conocimientos y competencias de estudiantes de 4º de ESO y de Bachillerato. También tienen pruebas prácticas y hasta una Geogymkana.

“La Olimpiada de Geología no se limita a un examen o una prueba práctica. Es una actividad educativa que pretende promover el interés por las Ciencias de la Tierra y fomentar las vocaciones en este campo disciplinar”, explica la catedrática.

Desde su ámbito provincial -como es el caso de Guadalajara-, supraprovincial o autonómico, deberán pasar primero a la fase nacional, que este año se celebra en Zamora, y luego a la internacional que tendrá lugar en Pekín (China).

En Guadalajara participan 28 centros educativos. El año pasado un alumno de esta provincia, Abel Maté Rey, fue uno de los cuatro que representaron a España en la fase internacional y se trajo una medalla de bronce por su trabajo sobre las temperaturas máximas de la superficie del océano en 2023.

“Es una disciplina con muchas salidas. Hoy, cualquier infraestructura debe llevar el visto bueno de un geólogo o geóloga”, recuerda la profesora quien además incide en la importancia de los hidrogeólogos.

Y es que, dice, la seguridad hídrica, que ya es uno de los principales problemas de nuestro país, se verá amenazada en todos los países de la cuenca mediterránea conforme avance el cambio climático y todos los fenómenos que los expertos pronostican.

Los expertos en la gestión o gobernanza de todos los recursos hídricos son ya una de las profesiones más demandadas tanto aquí como en todo el mundo, hasta el punto de que la ONU ya advierte de su escasez.

Gracias a las rocas tenemos constancia de lo que ha ocurrido a lo largo de los 4.600 millones de años que tiene nuestro planeta y los momentos de cambio climático han provocado crisis biológicas

La Geología es hoy una Ciencia imprescindible para interpretar y ayudar en la mitigación de los efectos del cambio climático. “Suelo decir a mis estudiantes que a los geólogos nos toca el difícil papel de hacer de ‘Pepito Grillo’. Disponemos de la lectura que nos proporciona el registro geológico”, explica.

Y es que, gracias a las rocas, dice, “tenemos constancia de lo que ha ocurrido a lo largo de los 4.600 millones de años que tiene nuestro planeta y el cambio climático ha provocado crisis biológicas”.

Recuerda también que “nuestro planeta ha seguido funcionando sin dinosaurios y sin otros seres vivos”. También puede seguir haciéndolo sin el ser humano. “Ahora mismo tenemos un factor en la ecuación del que no tenemos evidencias. Me refiero al impacto de la actividad humana y cómo. No sabemos qué consecuencia tendrá a corto plazo y hablo de unidades temporales geológicas”.

Cree que el ser humano “puede ser parte de la solución, pero nos tenemos que poner las pilas y despertar cambios en las conductas para conseguir un desarrollo sostenible ¡Hay que actuar ya!”.

Esta catedrática de Paleontología y Geología lidera un equipo de investigación multidisciplinar que trabaja en la enseñanza de la Geología. Se trata del Grupo ICC, ‘Investiga, Construye y Crea’ que está muy involucrado en la alfabetización STEM, es decir, la educación basada en la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas. “Nosotros también le añadimos el arte y apostamos por un conocimiento transdisciplinar”. Actualmente trabajan en programas de enriquecimiento educativo extracurricular para niños y niñas de altas capacidades.

Tras la Olimpiada de Geología, a finales de próximo mes de abril está prevista la celebración del Geolodía 2024, que se celebrará en las minas de caolín de Peñalén, en el Alto Tajo, con el que se fabrican azulejos o porcelanas. Actualmente no están en activo ya que la explotación está sometida a un proceso de restauración para que la actividad minera no impacto en esta zona de la provincia de Guadalajara que aspira a convertirse en parque nacional.