La importancia de la divulgación de la Ciencia: “Las científicas somos relevantes para impulsar todo el país”

Dos cuentos para la infancia y muchas ganas de dar a conocer la importancia de la Ciencia. Así, en mayúsculas. Es la labor que están llevando a cabo durante el mes de febrero, y en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, las profesoras de la Universidad de Alcalá (UAH), Ana María Díez Pascual y María Pilar García Díaz. Díez es profesora titular en el Departamento de Química Analítica y García es profesora contratada doctora en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

El reto que tienen es grande. En su primera visita, que se celebró el pasado 6 de febrero, la gran mayoría de los niños decía que quería ser futbolista o ‘youtuber’. “Sólo un par de entre unos 150 niños y niñas dijeron que quería ser algo relacionado con la Ciencia”, explican entre risas. Pero es precisamente para eso que se ha planteado la actividad ‘Ciencia con científicas’, que se repetirán en los colegios Dulcinea y Alborada de Alcalá de Henares junto con las estudiantes de doctorado Elizabeth Claudia Champa Bujaico y Alba Lomas Redondo durante este mes.

“Justamente es para esto que organizamos estas actividades, porque es importante que conozcan nuestra experiencia y nuestra trayectoria como investigadoras”, resalta Díez.

“Tenemos que recordar a la sociedad la importancia de que estos conocimientos se divulguen. Hasta hace unos años no estábamos para nada concienciados con los beneficios que nos traen estas actividades, el Día de la Niña en la Ciencia, la Semana de la Ciencia, todo suma”, resalta. “Las científicas somos relevantes para impulsar todo un país. Es básico. Si no hay investigación fundamental, no podemos llegar a la aplicada, y así sucesivamente. Hay que hacer mucha investigación, es fundamental”, reivindica la profesora de Química.

En España “en general”, se ve “muy poca tarea de divulgación”, en especial enfocada al público en general. “Toda la sociedad debe saber qué se está haciendo. Si no, a lo mejor es el país el que va un poco por detrás todavía”, reflexiona.

‘Química’ desde que era niña

El caso de Ana María Díez es uno de esos en los que se interesó desde muy pequeña por su campo, la Química. “Toda mi trayectoria desde esa edad ha sido orientada en este sentido. Cuesta a veces explicar lo que es un doctorado o un postdoctorado, pero de este modo conocen que después del cole pueden dedicarse a temas que ahora a lo mejor les parecen más lejanos, porque son pequeños”, explica. “Tienen todas las oportunidades y tienen que conocerlas, no sólo en Ciencias, sino también en otros campos”, añade.

Para ser científicos, resalta, todo lo que aprenden ahora mismo es importante. Desde la lengua hasta las matemáticas, y sobre todo el inglés. “Insistimos en esto, porque es importante que sepan lo que necesitarán para después del cole, porque hay más pasos que pueden seguir”. De este modo, preguntan, por ejemplo, cómo supieron que ella iba a ser química. “Pues desde muy pequeña tuve la inquietud. ”Se involucran, preguntan, ven los ejemplos a su alrededor, qué hace su madre“, señala.

“El colegio está para presentar y ayudar a aprender los conocimientos básicos de distintas disciplinas. Las actividades de divulgación científica muestran un complemento importante del mundo extraescolar”, explica Pilar García. Ambas son madres, y por eso también cuentan con el apoyo de las inquietudes que tienen sus propias hijas. “Queremos que exista interés por el conocimiento, curiosidad y satisfacción por aprender, que sepan pueden encontrar en la Universidad”, destaca.

Pilar García agradece la buena disposición en general de los centros educativos y en particular del Colegio Alborada el pasado lunes 6 de febrero, acogiendo la actividad con mucho interés y cuidado.

El reto de divulgar

Es un reto, y son conscientes. “El interés que hemos visto hasta ahora es escaso y eso vemos que es parte de la realidad actual, porque hay actitudes enfocadas a la inmediatez y demasiada orientación hacia las pantallas. Es algo con lo que tenemos que trabajar”, resalta Pilar García. Las niñas en esta ocasión hablaron más bien poco, pero Díez afirma que “no cree que sea por vergüenza”, aunque concede que efectivamente hay profesiones o áreas que están “más restringidas”.

“Se trata de interiorizar que pueden buscar su propio camino de desarrollo personal y profesional, de conocimiento. Esto va en cada una de nosotras, en si eres más de ciencias o de letras, pero no de vetar tus habilidades naturales por tu género”, explica García. “Cuando logremos llegar a este punto, estaremos realmente más cerca de la igualdad”, añade. “He estudiado ingeniería, y claro que ojalá hubiera más mujeres, pero al final he podido desarrollarme en lo que me gusta”, argumenta García.

Nanociencia y códigos binarios

Los cuentos con los que quieren llamar la atención estas dos científicas son ‘Viaje a un mundo enano’ (‘Travelling to the nanoworld’) y ‘Máquina para que los niños cocinen solos’. Ambos cuentos fueron escritos pensando en las hijas de estas investigadoras. En el primero, basado en la química, “se trata de contar las cosas de la vida cotidiana en otro lenguaje, en mi caso en la escala nanométrica que todavía no se conoce, pero que sepan que muchas cosas a su alrededor están hechas de nanomateriales, como la pasta de dientes o el helado”, explica Díez.

En el caso del cuento sobre el sistema de numeración binaria, relacionado con las Matemáticas aplicadas a las Comunicaciones Digitales, la historia versa sobre una máquina que se comunica con dos hermanos para cocinar conjuntamente una receta: “Aprenden que cuando se producen errores en la comunicación, los resultados pueden ser desastrosos y la ejecución de las recetas del cuento, nefastas”, describe García.

“El objetivo es introducirlos un poco en el mundo de la ciencia, no que entiendan todo porque tienen corta edad. Las diferencias en la misma aula se evidencian abiertamente, hay menores que se interesan de forma espontánea y se enganchan rápidamente a la actividad, otros, sin embargo, se muestran menos entusiasmados”, relata la docente.

“Todo esto al final te motiva mucho como, porque es algo diferente a nuestras labores habituales. Enseñar mi trayectoria, que siempre he sido investigadora, es algo muy gratificante y sobre todo entre pequeños”, recalca. Pilar García también conviene en que cada vez es más habitual llevar la divulgación científica a los colegios, de forma más temprana. “Hace unos años se hacía en la etapa de Bachillerato, pero se viene adelantando en los últimos años, en la ESO existe un programa para que los estudiantes permanezcan unos tres días inmersos en el mundo universitario. Esta experiencia es muy enriquecedora para ellos”, concluye.