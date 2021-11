Autónomos "a dos velas" y "penalizados" por la subida de impuestos y de la luz

Autónomos Unidos Para Actuar (AUPA) lleva desde 2018 constituida como asociación a raíz de necesitar respaldos legales para manifestarse. En junio de 2017, cinco autónomos hartos de la situación decidieron unirse y buscar otros socios para reivindicar derechos inexistentes. El detonante de esta agrupación fue la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo de 2017 junto con el aumento de la cuota de estos. Por este motivo se creó un grupo de Facebook que, a día de hoy, sigue vigente y cuenta con más de 50.000 miembros de todos los rincones de la geografía española.

La asociación se convirtió en un grupo de presión para poder llevar las reivindicaciones al Congreso. Así que teniendo socios y socias y apoyos de otros colectivos y agrupaciones se realizan campañas de difusión. AUPA lo forman "todos los miembros que colaboráramos altruistamente, dedicando nuestro tiempo y conocimientos a la asociación", explica Pedro García, albaceteño y presidente de AUPA.

Actualmente, la situación es inestable a raíz de la crisis sanitaria que acechó y acecha a muchos sectores. “En esta pandemia lo que hemos perdido es la clientela que daba la estabilidad a los negocios. Esta crisis ha marcado una diferencia porque ha provocado que esa clientela deje de ir a los negocios y cambie el hábito de comprar más por Internet. Esto es lo más grave”, señala Pedro. Parece que ahora que se está retomando la normalidad la sociedad está volviendo a los comercios de forma presencial pero no como antes.

Desde la asociación indican que una buena medida del Gobierno sería ayudar a que los negocios puedan recuperar clientela. En base a esto se han hecho propuestas en Ayuntamientos de toda España para que se utilicen bonos de compra. “Se trata de que los consistorios emitan bonos para ayudar a los pequeños comercios de cada zona. De hecho, en algunos Ayuntamientos se ha hecho y ha funcionado bien”, añade el presidente.

"Penalizados" por los impuestos

Los impuestos como la luz, los carburantes o la seguridad social entre otros, está provocando que cueste más levantar un negocio. “Con estos impuestos se nos penaliza y se retrae más la economía”, apunta Pedro. De esta forma, no se puede invertir en los negocios y seguir creciendo o, incluso, crear algunos nuevos. “El autónomo de por sí genera impuestos, me gusta decir que los autónomos somos dinamizadores de la economía” resalta.

Las reclamaciones por estas subidas se están haciendo llegar a Ayuntamientos a nivel local, provincial, regional y nacional de toda España, comentan desde la asociación. “Estamos teniendo reuniones por todos los rincones. AUPA somos miles de personas repartidas por todas las provincias con un gran alcance de nuestras publicaciones y reivindicaciones”, indica el presidente. Se espera que se les escuche y se medie para tratar este tema tan complicado para los autónomos.

Sectores más afectados por la pandemia

La crisis sanitaria ha afectado muy fuerte a determinados sectores, entre ellos el turismo y la hostelería. Desde AUPA inciden en que el sector más afectado ha sido el del turismo, ya que la hostelería ha podido recuperarse poco a poco, aunque han tenido que invertir todos sus ahorros para poder salvar los negocios. Una recuperación lenta y más si se le suma la subida de diferentes impuestos.

“Se vive con incertidumbre porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Las expectativas no son buenas y hay miedo a invertir. La economía funciona por expectativas, si tienes hay posibilidades y si invierte, pero si eso no pasa no se avanza y se frena todo”, destaca el presidente.

Además, los negocios en general buscan alternativas para innovar y competir de alguna forma con los mercados online. “Nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, pero es complicado competir con grandes empresas online. También, es trabajo del autónomo buscar opciones, pero hay algunos que son de otra generación que no están por la labor. Esperemos remontar y coger fuerzas para todo lo que se avecina”, añade. Pedro García cuenta que el número de autónomos está subiendo, pero no de los tradicionales, si no nuevos trabajadores y trabajadoras adaptados a la nueva precariedad laboral.

Sobre las ayudas

En cuanto a las ayudas anunciadas en pandemia, como la prestación por cese de actividad. Esta cuantía ha llegado a algunos autónomos, señalan desde la asociación.

Como viene siendo habitual, la Seguridad Social da veinte días de plazo para que los trabajadores por cuenta propia soliciten las nuevas ayudas cuando prevean si van a tener pérdidas o ingresos. En este sentido, desde AUPA dicen que luego son cinco años los que tienen para reclamarte por lo que son ayudas de “quita y pon, no te puedes fiar de esta ayuda de que sea definitiva”, añade. Además, este cese es el paro del autónomo por lo que “no es ni una ayuda”.

Sobre las ayudas recibidas de los fondos europeos en cada comunidad autónoma se ha hecho de una manera. Por ejemplo, en Castilla- La Mancha se dio algo más de dos mil euros, pero una de las condiciones era tener el negocio abierto durante un año sin parar la actividad, explican desde AUPA. “Esta ayuda si ha llegado a los autónomos y pequeñas empresas de la región porque no tenía muchas condiciones especiales”, concluye Pedro. De esta forma, el autónomo necesita mucho apoyo para poder seguir adelante con sus negocios por lo que las instituciones tienen que ser conscientes que sin ellos muchos pilares de la economía podrían derrumbarse.