'Garbancita Artesanía', el premiado proyecto de una emprendedora de Ossa de Montiel

La asociación Women Castilla-La Mancha ha otorgado el Premio Woman Tech CLM 2022 en su segunda edición a 'Garbancita', un proyecto de artesanía manual que inicia su andadura en la promoción online, como ejemplo de emprendimiento rural y empoderamiento en la región.

La necesidad de conciliar su vida familiar con la laboral ha sido la causa que ha empujado la albaceteña María López a reinventarse y emprender. María, educadora social dejó su profesión con el nacimiento de su segunda hija lo que le llevó a elaborar “chupeteros”. Así nacía en 2016 ‘Garbancita’ por el interés de los vecinos y vecinas por sus creaciones.

“El ser mujer parece que te hace tener la necesidad o el sentimiento de ocuparte de tus hijos, así se me encendió la bombilla para poder conciliar mi trabajo con el cuidar a mis hijos. No quería renunciar a nada”, añade maría.

La creadora de ‘Garbancita’ natural de Ossa de Montiel elabora juguetes infantiles, complementos y objetos de decoración artesanos hechos a mano en madera, macramé, algodón y personalizados para todas las edades. “Mi padre es carpintero, por lo que yo diseño las creaciones y él me trabaja la madera para que yo terminé el diseño final. Y luego mi madre sabe coser y tejer. Así también me ayuda con los juguetes de tela. En definitiva, yo genero la idea y ellos me ayudan”, cuenta entre risas.

María explica que ha evolucionado en sus creaciones con el tiempo, al principio solo hacía cosas para bebés y ahora amplía su abanico con otras creaciones por lo que pasa a llamarse ‘Garbancita Artesanía’. Como dato curioso el nombre del proyecto sale de su abuela materna, ya que “cariñosamente le decimos garbanzo”.

Además, con el objetivo de adaptarse a la digitalización que en la actualidad impera en el mercado, María ha abierto el negocio a la venta online, especialmente a través de las redes sociales como Instagram y Facebook. “Internet es una ventana y un escaparate para todo y para todos, lo que ha abierto las puertas de mi negocio”, indica.

Un premio que “me ha hecho mucha ilusión. Hice la formación sin conocer que tenía un reconocimiento al final porque me parecía un aprendizaje muy interesante e enriquecedor”, señala López. Con este premio, se pretende dar visibilidad a los proyectos emprendedores que se llevan a cabo por mujeres en la Comunidad Autónoma. Así se le ha otorgado teniendo en cuenta la viabilidad e innovación de su idea; el compromiso con las mentorías; y la implicación y participación en las actividades propuestas.

“No hay que acomodarse a lo que hacemos, conocer otras opiniones te aporta mucho más de lo que crees a tus proyectos. Soñar no es imposible pero hay que lucharlos”, concluye la creadora.

Con esta y otras iniciativas que se llevan a cabo en la asociación, se pretende que Castilla-La Mancha se convierta en referente en cuanto a talento femenino y, más concretamente, en emprendimiento femenino digital ya que son muchas las mujeres que se dedican al mismo.