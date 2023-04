El proyecto europeo 'Entrepeneur' reforzará la formación en emprendimiento en la UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) reforzará la formación en emprendimiento, así como la relación con entidades emprendedoras de la región durante el desarrollo de la segunda fase del proyecto europeo Entrepreneur --Entrepreneurial Preparation for Notable and Engaging Universities--, impulsado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), que pretende ayudar a las universidades europeas a ser más emprendedoras e innovadoras.

Tras superar de forma exitosa la primera fase del proyecto, el equipo de la UCLM, coordinado por la Profesora Virginia Barba Sánchez, afronta esta segunda trabajando en el refuerzo de la formación de estudiantes, personal académico y no académico en el ámbito del emprendimiento.

Así mismo, se intensificarán las relaciones con entidades empresariales, sociales, educativas y empresas en generalm, tanto para difundir el proyecto Entrepreneur como para llevar a cabo acciones emprendedoras de manera conjunta. Para ello el consorcio contará con un presupuesto de 583 805 euros.

Este proyecto europeo supone un “cambio radical” al crear universidades centradas en los estudiantes, no elitistas, abiertas e inclusivas, basadas en la colaboración entre las instituciones de enseñanza superior, los sectores público y privado y los ciudadanos.

Por parte de la UCLM, participan en Entrepreneur el Vicerrectorado de Internacionalización; el Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento; la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo; la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina; y la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete.

El consorcio cuenta como miembros con UniwersytetSlaski w Katowicach (Polonia), Vytauto Did'iojo Universitetas (Lituania), Universidad de Castilla-La Mancha, Teaching Factory Competence Center-Astiki Mi Kerdoskopikietaireia (Grecia), GrantXpert Consulting Ltd (Chipre), Mälardalen University (Suecia), Vrije Universiteit Brussel (Bélgica) y Lviv University of Trade and Economics (Ukrania).