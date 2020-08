Los hosteleros de Castilla-La Mancha advierten de que ya hay "mercadeo" para "que la fiesta continúe" sin los locales de ocio nocturno

"Desde el descontento que raya la rabia o el enfado mayor", se ha manifestado la Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo de Castilla-La Mancha ante las medidas anunciadas el pasado viernes por el Ministerio de Sanidad de limitar el horario de los locales de ocio nocturno hasta las 01:00 horas. El presidente de la Federación, José Crespo, acompañado por representantes de distintas federaciones provinciales, ha asegurado que la medida "no va a aportar menos contagios" y que ya existe un "mercadeo oculto, no legal" de alquileres de locales, establecimientos, "incluso huertas" para que "la fiesta continúe". Además, recalcó que no hay "científicamente nada probado" que demuestre el uso del tabaco sea "tan nocivo", en el contexto de la pandemia.

"Creemos que o se han olvidado de nosotros, o que quieren ir a por nosotros", aseguró. Además, criticó que se hable de "vigilar" el botellón, ya que "no hay que vigilarlo, sino que hay que erradicarlo, no debería existir". Alfonso Silva, de la Confederación de Hostelería de España, ha asegurado que se trata del enésimo palo del sector y que a nivel nacional se están gestionando y coordinando las medidas a nivel regional y provincial. Silva ha lamentado que se ha hecho "sin consultarlo o pactarlo con el sector", a pesar de que las medidas van a "provocar una debacle económica".

"La gestión de la crisis ha sido nefasta durante la pandemia, durante la desescalada y la nueva normalidad. Vamos a ver en otoño un montón de empresas que desaparecen y que engruesan las filas del paro del país. Hay otra forma de hacer las cosas, creemos en el dialogo y que se deben implantar ayudas directas", aseguró Silva. Decisiones de este tipo, recalcó, afectan a "todos", y supondrán la "ruina total" del ocio nocturno, y las calificó así de "tremendamente injusto y populista".

Por otro lado, Valentín Salamanca, de la asociación toledana, aseguró que las medidas deben adaptarse a la realidad de Castilla-La Mancha, porque esto "no es Marbella" e insistió en la necesidad de tener ayudas directas. Uno de los lugares emblemáticos de Toledo, las terrazas de la Peraleda, augura entre 20 y 30 despidos, según señaló David Soriano, propietario que ercalcaba que se ha controlado el aforo y se ha dado una salida de ocio "responsable". Salamanca señaló que ya se trabaja en cuestiones jurídicas para plantear recursos, como ya ha ocurrido en otras zonas de España, como País Vasco.

"No se puede utilizar el recurso fácil"

La Federación insiste en un manifiesto que las medidas son "absolutamente desproporcionadas" y suponen un "severo varapalo económico y social para sector de la hostelería del que será muy difícil recuperarse". Es un uso, afirman, "muy poco quirúrgico de las medidas que las autoridades sanitarias tienen a su alcance". "Contrasta ver las restrictivas medidas que pretenden aplicarse en la hostelería con las aglomeraciones que pueden verse a diario en algunos medios de transporte público sin que las autoridades sanitarias adopten cautela alguna, o la permisividad que se vienen mostrando con los botellones y fiestas en lugares públicos, de los que todavía seguimos viendo imágenes en los informativos", señaló.

Además, afirman que en el "texto" del acuerdo, se reconoce que los brotes de la segunda fase se iniciaron "en el ámbito laboral, fundamentalmente en trabajadores de mataderos/empresas cárnicas y temporeros/empresas hortofrutícolas, ¿por qué en este caso se actuó con suma precisión exclusivamente en las fábricas donde estaba el foco contagio sin necesidad de adoptar medidas restrictivas generales contra dichas industrias?". Además, defienden que el registro de clientes "sí es una medida eficaz" y por eso se preguntan "de qué sirve" el compromiso del sector con la Administración regional en Castilla-La Mancha para poner en marcha la aplicación 'Ocio responsable', que ha quedado suspendida."

"Atacar a los negocios hosteleros no es la solución a un problema que debe pasar por la responsabilidad y cumplimiento de la normativa por parte de todos. No se puede utilizar el recurso fácil de la prohibición y el cierre. Las Administraciones Públicas deben hacer un esfuerzo por identificar y sancionar de forma ejemplar e individual a quienes incumplan las normas de prevención y contención del COVID-19. Nuestro sector está harto y cansado. Las empresas de hostelería y, tras meses de cierre, están haciendo ímprobos esfuerzos por sacar adelante sus negocios, por rescatar al mayor número de trabajadores posibles de los ERTES, pero así es imposible avanzar. No podemos seguir asumiendo acciones restrictivas de muestra actividad sin medidas de carácter compensatorio para las empresas y el empleo. No se puede demonizar al ocio nocturno", aseguran.

El Gobierno apoya la necesidad de ayudas directas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de España articular medidas compensatorias hacia el sector hostelero en la dirección de extender los ERTEs o medidas desde el punto de vista fiscal. "Creemos que es lo oportuno, ya se ha hecho con otros sectores, y entendemos que también se tiene que hacer con este".Así ha reaccionado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, según recoge Europa Press. "Obviamente cuando estamos limitándole su capacidad de actuación en muchos casos y en otros directamente cerrándolos hay que tomar medidas compensatorias", ha insistido Martínez Guijarro en declaraciones a los medios en Toledo.