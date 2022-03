¿Igualdad en el deporte?: “A mí me pagaban 200 euros, cuando a un chico le pagaban 10.000”

Naturaleza Vallés y Alzira Valero tienen mucho en común. Aunque de distintas generaciones, Alzira sólo tiene 18 años y Naturaleza 44, ambas coinciden tanto en su pasión por el deporte como en sus experiencias de profundo machismo dentro del deporte. Ambas han intervenido en el acto organizado por CCOO, dentro del marco del Festival FEM, 'Mujeres en la cultura y el deporte' para explicar cuáles han sido sus experiencias y cómo ha sido ser una mujer dedicada al deporte en España y en Castilla-La Mancha.

Vallés no sólo es la primera gerenta del Patronato Deportivo. Es la primera gerenta de cualquier patronato en la ciudad toledana. Admite que todavía la gran mayoría de sus compañeros de trabajo siguen siendo hombres, pero que han sido de gran apoyo a su valor desde que fue nombrada hace dos años. Es una situación que conoce desde que se estudiaba Ciencias del Deporte, cuando recuerda que entonces el 75% del alumnado eran hombres, y sólo el 25%, mujeres. "Fue mi madre la que me enseñó los valores que poseo hoy como mujer y a luchar para defender lo que somos las mujeres", recalcó la también atleta.

"¿Qué te pasa, que tienes la regla? Estás insoportable hoy. ¡Vaya! Cómo te saltan los pechos cuando corres", fue alguno de los cometarios que escuchó durante su vida como deportista. Pero una vez entró en el Patronato Deportivo toledano, los comentarios machistas no cesaron. Vallés explicó que tuvo compañeros de trabajo que se tuvieron que llegar a disculpar, por preguntarle si sería capaz de palear arena o cortar el césped. "Me vio capaz de hacer todo lo necesario. No por mujer somos menos", afirmó. Su reflexión, sin embargo, es clara: "Todavía en el deporte trabajamos en un mundo de hombres".

"Dar el paso me costó mis dudas, pero al final lo hice con ilusión y valentía", recalcó la gerenta del Patronato. "El sueño que tenemos todas es trabajar por el deporte toledano, pero debo ser honesta. Todavía queda mucho porque se respete cómo se merece a una mujer que desempeña un cargo como el que yo tengo", afirmó Naturaleza.

"Siempre escuchas los comentarios de marimacho o lesbiana"

Alzira Valero es jugadora del C.D de Toledo. Con sólo 18 años ha llegado incluso a entrenar con la Selección Nacional de Fútbol. "Estoy aquí para fomentar la igualdad", recalcó en su intervención, ya que siente que ha vivido la desigualdad desde que comenzó con el fútbol, a los 4 años. "Siempre escuchas los comentarios de marimacho o lesbiana". Su carrera empezó en un equipo de chicos, porque simplemente no había equipos femeninos en Toledo, capital autonómica, y tuvo que irse a jugar a Madrid. "Nos decían vete a fregar, o a tirar la basura de tu casa. Comentarios sin ton ni son, y yo tenía 12 años. Era una niña. Sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza", recalcaba la joven jugadora.

Valero tiene claro que lo que más desigual ha vivido en el deporte es el tema económico. "Yo estuve en la Selección Española, he ganado un Campeonato de España. A mí me pagaban 200 euros, cuando a un chico le pagaban 10.000 euros", aseguraba. Y aunque explicó que su interés no era ganar dinero, también es consciente de lo injusto de la situación. "Yo lo que quería disfrutar con el fútbol y no le daba importancia. Hoy tampoco", recalcó. Aunque también puntualizó: "La diferencia es la siguiente: un chico para vivir del fútbol, sólo tiene que ir al fútbol. Nosotras tenemos que compaginarlo con nuestro trabajo. Las chicas no vivimos del fútbol, pero los chicos sí", afirmó. "Espero que podamos crear entre todos igualdad, porque todos nos lo merecemos".

Virgina es la madre de Alzira y recuerda que cuando su hija era víctima de comentarios machistas, ella no podía decir nada, porque les ponían multas. "Le decían, pero si es una chica. Lo que tienes que hacer es tocarle el culo, para que corra menos", recuerda. Además, señaló que Alzira no sólo ganaba 180 euros, sino que además tampoco estaba dada de alta en la Seguridad Social. Carmen López de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, recalcó que sólo el hecho de no cotizar es una "discriminación total" para las mujeres.

Planes de igualdad

Durante su intervención en la apertura de estas jornadas, Rosario Martínez, secretaria de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO-CLM, ha destacado que los planes de igualdad son esa herramienta sin precedentes y feminista que desde el sindicato podemos y debemos llevar a los centros de trabajo para revertir las desigualdades y desequilibrios laborales, económicos y sociales entre hombres y mujeres”.

En este 8 de marzo, destacado que el sindicato ha querido poner el acento en los planes de igualdad con el lema "De las palabras a los hechos, para la igualdad tenemos un plan”. Hoy se cumple el plazo dado a las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras en plantilla para negociar, aplicar y evaluar planes de igualdad, ha recordado Martínez, quien ha reivindicado que todas las empresas tengan o no la obligatoriedad legal de implantar un plan de igualdad, lo hagan. En la región en la actualidad solo el 21,8% de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen ya registrado su plan.

La secretaria regional de Mujeres y Políticas LGTBI de CCOO CLM también ha hecho un llamamiento a la movilización mañana en las ciudades y pueblos de la región. En la provincia de Toledo CCOO ha convocado una concentracióna las 12.00 horas frente a la empresa Agritrasa Auto Agrícola ubicada en Olías de Rey.