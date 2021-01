Jonathan Gómez Cantero, climatólogo: "Si se cumplen las previsiones habría nevadas que no se producían en Castilla-La Mancha desde hace décadas"

El tradicional día de Reyes podría llegar vestido de blanco a partir de la tarde-noche. "Si se cumplen las previsiones habría nevadas que no se producían en Castilla-La Mancha desde hace décadas. Podría ser una nevada excepcional e histórica, muy general en toda la región y muy abundante". Así lo sugiere Jonathan Gómez Cantero, geógrafo, climatólogo y presentado de 'El Tiempo' en CMMedia.

Castilla-La Mancha activa un fuerte dispositivo ante las previsiones de nieve abundante en la región, al menos hasta el día 8

Saber más

Desde mañana y hasta el viernes día 8 de enero "se podrían acumular hasta 30 centímetros de nieve en la provincia de Guadalajara, en la de Cuenca, en el norte de Toledo...Hablamos de una situación difícil".

Es lo que apuntan las previsiones meteorológicas en las horas previas a la noche más mágica del año en un día en el que, según los datos del departamento de El Tiempo de Castilla-La Mancha Media, la región se despertaba con impresionantes temperaturas bajo cero especialmente en Cuenca y Guadalajara.

Por ejemplo, según este mismo servicio, los termómetros han caído hasta los 25 bajo cero en Checa (Guadalajara), varias estaciones de la Serranía conquense marcaban -20ºC y en lugares como Salvacañete (Cuenca) y Molina de Aragón o Sigüenza (Guadalajara), el mercurio no pasada de los diez grados bajo cero.

En este cinco de diciembre seguiremos con temperaturas muy bajas a pesar del sol que luce en la región pero si se cumplen las previsiones - y eso todavía esta por confirmarse, alertan los expertos- lo peor está por llegar debido a la confluencia sobre la Península Ibérica de una borrasca y un frente frío.

¿Nevará en los próximos días? "Todo puede ser y todo puede cambiar. Que en Guadalajara y en Cuenca va a nevar, lo doy por seguro. ¿En Toledo capital va a nevar? Casi lo daría por seguro también", comenta Gómez Cantero pero lo hace con todas las reservas porque "un grado de diferencia puede provocar que por ejemplo 30 litros de agua se conviertan en 30 centímetros de nieve o solo sean lluvia. La tecnología de la que disponemos no nos permite saber si ese grado será arriba o abajo".

🌨️¿Traerán nieve los reyes magos? Podemos tener nevadas por casi toda Castilla-La Mancha, pero las previsiones pueden cambiar en las próximas horas.



❄️Lo que si es seguro es que se mantendrán las heladas y el frío en toda la región.



🗣️@JG_Cantero pic.twitter.com/ru7RaLn10Z — Noticias CMM (@CMM_noticias) 4 de enero de 2021

"Nos podemos quedar en una cota de nieve de 400 metros en toda la región"

Esta situación supondría que la nieve estaría presente en lugares donde habitualmente, incluso en los meses más fríos, es difícil verla. Por ejemplo en Toledo o en Ciudad Real y en las cotas más bajas del resto de las provincias. "Nos podemos quedar en una cota de nieve en torno a los 400 metros por lo que casi toda la región se vería afectada", señala el climatólogo.

Será a partir de la tarde del día de Reyes cuando nieve en las sierras de Alcaraz y Segura en la provincia de Albacete junto con el Campo de Montiel, a caballo con la provincia de Ciudad Real. Una nieve que se extendería a toda la provincia por la noche para llegar también a Cuenca.

El jueves día 7 la borrasca irá avanzado hacia Toledo y Ciudad Real para llegar por la tarde a Guadalajara, según los datos de ‘El Tiempo’ de CMMedia y con temperaturas máximas que no pasarán de los 3ºC. A eso, detalla Gómez Cantero, hay que sumar la acción del viento que

Solo el jueves se esperan acumulaciones de nieve importantes en La Mancha, La Manchuela, las serranías, el Campo de Montiel, Montes de Toledo y el Valle del Tajo.

Ahí no quedaría todo si la borrasca y frente frío terminan por interaccionar de forma importante. El viernes sería todavía peor, en pleno día laborable y con un temporal que podría afectar también a la capital de España y por tanto a los desplazamientos de los castellanomanchegos que allí trabajan, debido al paso de un nuevo frente.

Las nevadas también se repetirían en toda la región y algunas localidades de Albacete, Guadalajara y Cuenca acumularían más de 10 centímetros de nieve. Podrían incluso verse afectadas la comarca de La Sagra toledana, la Sierra de San Vicente, los Montes de Toledo y zonas más altas de Ciudad Real.

Las nevadas abundantes podrían continuar en las provincias de Guadalajara y Cuenca a lo largo de la jornada del sábado, y en menor medida en la provincia de Toledo lo que podría hacer superar los 40 centímetros de acumulado de nieve en muchas zonas del norte de Guadalajara, zona de Molina de Aragón y Serranía de Cuenca.

"No debemos disfrutar de la nieve como turistas hasta que no remita el temporal, es básico"

Las nevadas que se producirían sobre todo a partir de la noche del 6 de enero "van a condicionar nuestra actividad, es decir, el tráfico por carretera o cualquier actividad al aire libre. Lo suyo es anular cualquier cosa que suponga un desplazamiento porque la situación que se puede producir es de riesgo alto".

Gómez Cantero aconseja no aventurarse en las carreteras o en la montaña en pleno temporal y advierte de las consecuencias. "Cualquier cruce de un coche en una carretera por la nieve y el hielo va a impedir el paso de las quitanieves. Eso provoca el colapso, simplemente con que alguien patine y sin llegar a producirse un accidente: gente atrapada en la nieve a varios grados bajo cero a la que hay que rescatar e impidiendo el paso de las quitanieves". Y en este punto se acuerda de la situación que ocurría en estas mismas fechas en el año 2018 y que provocó un auténtico caos en la AP-6 y que llegó a dejar hasta 18 horas atrapadas a bajo cero a familias con niños, provocando una auténtica cascada de denuncias y de balones fuera en cuanto a responsabilidad de las distintas administraciones públicas.

Hoy mismo estas escenas de colapso y a bajo cero se repiten en la sierra madrileña de Navacerrada y eso que el sábado 2 de enero se tuvo que rescatar a 350 personas en la misma zona que se quedaron atrapadas también en condiciones meteorológicas extremas.

El climatólogo castellanomanchego advierte de que puede volver a ocurrir lo mismo si no se extreman las precauciones esta vez. "Son situaciones de riesgo casi extremo aunque la gente piense que es muy bonito para irse a la sierra. El hecho de hacerlo es muy arriesgado cuando hay un temporal. No deberíamos intentar disfrutar de la nieve hasta que no remita. Es básico", insiste.

Si alguien se aventura en zonas más altas para disfrutar de la nieve la sensación térmica será brutal y existirá posibilidad de quedar atrapados. Esa gente estará poniendo en riesgo su vida y la de los demás

Y es que, remarca, "no se trata de la temperatura sino de la sensación térmica. Durante varios días tendremos nieve, mucho frío y viento. En casi toda Castilla-La Mancha habrá temperaturas bajo cero pero en zonas como las serranías, el jueves o el viernes, si alguien se aventura en zonas más altas para disfrutar de la nieve la sensación térmica será brutal y existirá posibilidad de quedar atrapados. Esa gente estará poniendo en riesgo su vida y la de los demás, las de aquellos que tienen que ir a rescatarles", alerta.