Municipios "abandonados" o un presidente "paralizado": PP y Cs critican la gestión del Gobierno castellanomanchego ante el temporal

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tiene la "sensación" de que el Gobierno regional "no está" ante el temporal, al mismo tiempo que ha denunciado que los alcaldes de la región "están abandonados porque Emiliano García-Page no les está atendiendo".

En una entrevista en Es Radio, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha asegurado que la situación en la región "es tremendamente complicada". "El Gobierno castellanomanchego ha aparecido hoy para hacer una reunión de coordinación, pero el temporal apareció hace dos días y llevaban ya varios avisando de que algo así iba a pasar".

Núñez ha asegurado que en la región en estos momentos "hay carreteras principales cortadas que dan acceso a ciudades como Guadalajara y Toledo, y hay mucho caos en ciudades como Albacete y zonas de sierra".

Al mismo tiempo, el 'popular' también ha asegurado que "entre otros problemas que hay en Castilla-La Mancha" está "el acceso a los hospitales de la Mancha en provincias de Toledo, Albacete y Cuenca".

Según sus datos, también ha asegurado que "el Hospital del Valle de Toledo está inaccesible, y los sanitarios están doblando turnos y hay personas que están falleciendo a las que no se pueden sacar para llevarlas al tanatorio".

"El gobierno da la sensación de que no está, de que no está coordinando algo en una situación tremendamente complicada", ha aseverado Núñez. "Cuando pasan estas cosas es cuando es necesario un gobierno que se coordine con la UME y con los alcaldes, y no un gobierno que esté aislado y deje a su suerte a los alcaldes, a los que tiene abandonados", ha concluido.

Cs recrimina a Junta que no haya previsto ningún plan alternativo tras la suspensión de las clases

Por su parte, ante la suspensión de las clases el lunes y martes de la próxima semana a causa de las nevadas, Ciudadanos ha lamentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no haya previsto ningún plan alternativo".

La líder del partido naranja, Carmen Picazo, ha criticado que, pese a la experiencia de más de diez meses de pandemia con confinamientos, cuarentenas de niños y demás contratiempos, el Ejecutivo de Emiliano García-Page no haya sido capaz de prever soluciones para evitar la pérdida de clases. "Las familias, los docentes y los alumnos no saben cómo se recuperarán las clases que se están perdiendo, si es que las recuperan", ha apuntado Picazo.

Para el partido naranja, "es desolador que la Junta haya tomado la costumbre de quedarse de brazos cruzados esperando a que pase el temporal, igual que hace con la COVID sin ofrecer alternativas ni soluciones", ha informado Ciudadanos en nota de prensa.

En este sentido ha denunciado que "ante una nevada histórica, el Gobierno autonómico no aplica medidas que aporten seguridad o tranquilidad a las familias".

Durante los últimos meses Ciudadanos destaca que "ha sido especialmente propositivo en relación con el desarrollo de la educación online para casos de emergencias en los que hubiera que cerrar temporalmente colegios". "García-Page no escucha propuestas, está agotado, no tiene iniciativa, no se anticipa ni reacciona", ha sentenciado Picazo.

Ciudadanos ha mostrado, asimismo, su preocupación por las techumbres e infraestructuras que se han venido abajo en las últimas horas a causa del peso de la nieve. "De milagro no tenemos que lamentar daños personales", ha dicho Picazo, quien ha cuestionado si la Junta había sometido estas construcciones a las debidas inspecciones técnicas.

"En definitiva, vemos, una vez más, a un Gobierno superado por los acontecimientos, con un presidente paralizado, que solo sabe hacer anuncios y propaganda, pero que a la hora de gestionar es un cero a la izquierda, como estamos comprobando con el Covid y ahora con el temporal de nieve, una Junta que nunca ofrece alternativas ni soluciones", ha remarcado la portavoz del partido de centro.