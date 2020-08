Los músicos de Manzanares se unen para criticar un festejo taurino: "No entendemos que no haya lugar para el mundo de la cultura y sí para el de la tauromaquia"

Músicos y bandas de música de la localidad ciudadrealeña de Manzanares se han unido en un comunicado, en el que tachan de "completamente injusta" la celebración de un festejo taurino que tendrá lugar los próximos días 5 y 6 de septiembre. "Queremos transmitir nuestro descontento ante la situación actual. Consideramos completamente injusto que en un momento tan delicado como este, debido a la crisis mundial del COVID-19 en el que está en juego la salud y la vida de todas las personas, se vaya a realizar un evento de tales características en la ciudad".

Desde la escena musical local de la población, afirman que no entienden cómo en la "tesitura actual", en la que "se impide ejercer con normalidad a los encargados del ocio nocturno; en la que llevamos meses sin poder actuar en directo, y por tanto, sin recibir ingresos; en la que se cancelan actos culturales como el FITC Lazarillo; y en la que, en definitiva, se ha relegado todo aquello que tiene que ver con la cultura a un segundo plano" se pueda celebrar un acto de este tipo.

Por otra parte, reclaman que los artistas y las bandas de música de Manzanares se sienten "abandonados" tras la llegada la llamada 'nueva normalidad' porque no han recibido "ninguna propuesta", ni tampoco "facilidades" para desarrollar su labor. Una labor que "tanto nos gusta y que tantos esfuerzos, económicos y personales, nos cuesta." "Somos conscientes que la situación es compleja, y que requiere del sacrificio de todos y todas. Por esa misma razón, no entendemos que no haya lugar para el mundo de la cultura y sí para el de la tauromaquia", lamentan.

Por eso, piden al Ayuntamiento de Manzanares que pare un "sinsentido injusto y deplorable", porque sino "significará una absoluta falta de respeto a los músicos e intérpretes que conformamos la escena local, así como a todos los vecinos y vecinas de la ciudad". De este modo, se ofrecen a reunirse para buscar alternativas y llevarlas a cabo: "Porque queremos un Manzanares cultural activo, donde sus gentes puedan disfrutar de la música sin poner en riesgo su salud".