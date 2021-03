Page ironiza que en Castilla-La Mancha se ha apostado por algo "más aburrido", como las soluciones y los acuerdos

"Nosotrs hemos apostado por algo quizás más aburrido: llegar a acuerdos y soluciones. No nos dejamos llevar por la confrontación", aseguró el presidente de la Junta de Comunidades en un acto de transmisión de terrenos para la construcción de un Centro de Alzheimer en Talavera de la Reina. Un compromiso, recalcó Page, "muy personal" para él. "España sufre una situación compleja con personas descentradas", recalcó el socialista, quien pidió "dejar atrás la dinámica estéril de conflicto institucional".

En este sentido, señaló que en la región "no hay que estar pendientes de mociones de censura ni coaliciones extrañas", porque cuando hay que "estar pendiente del socio de la silla de al lado" no da tiempo "para ocuparse de la gente". La gente busca soluciones", aseguró. Y es que no tener estos problemas, "tiene menos brillo y morbo", pero sí una eficacia "extraordinaria". "Esto nos lleva a ser el primer Gobierno que ha firmado un acuerdo con empresarios y agentes sociales", recordó.

También recordó al PP que los "grandes fondos europeos" se van a poder gestionar en España "gracias a la abstención de Vox". "No tengo ningún empacho en reconocerlo", afirmó y pidió que hubiese partidos "con coraje", en respuesta al Partido Popular regional que ha pedido un "gran acuerdo" para poder acceder a estos fondos.

Cerca de 54.000 pacientes con alzheimer

En cuanto al Centro que se construirá en Talavera, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, explció que son ya cerca de 54.000 personas adectadas por la enfermedad en la región. "Siguiendo la misma tendencia ascendente que a nivel nacional", afirmó la responsable de la cartera, quien señaló que cada año se diagnostican unos 150.000 casos en el país, y que la tendencia se va agravando con la edad, ya que afecta al 7% de los mayores de 65 años y a la mitad de los mayores de 80.

"Hay más alzheimer, porque la gente vive más. Cuando se ha pasado a más de 80 años de esperanza de vida, da tiempo a que crezcan muchas enfermedades de senilidad. El alzheimer seguirá incrementándose", explicó García-Page, quien recalcó que el centro se va a montar en colaboración con el Tercer Sector, una condición que afirmó es "elemental" para que sea "sostenible y compatible" con las necesidades de la sociedad. Por otro lado, anunció que se construirán centros especializados en esta enfermedad también en Ciudad Real y Albacete.