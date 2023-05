Campaña en defensa del ferrocarril Aranjuez Cuenca-Valencia

Los partidos políticos que pretenden ser votados para tener representación en las Cortes de Castilla-La Mancha, durante la campaña electoral comunican a la sociedad las políticas públicas que proponen desarrollar, para responder a las demandas ciudadanas, en los ámbitos que tiene competencia la Comunidad Autónoma (Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, Transporte, Servicios sociales, Medio ambiente etc....).

Gracias a internet, la comunicación política hoy es fluida, intensa y no tiene lugar solo durante las campañas electorales, sino que es continua. Además, la comunicación es bidireccional: va de las autoridades a la ciudadanía, pero también del votante a las personas que detentan o aspiran llegar al poder. Es lo que está sucediendo desde hace algún tiempo en la provincia de Cuenca, donde entidades, municipios, asociaciones, colegios profesionales y sindicatos que defienden el ferrocarril, manifiestan su rechazo al cierre del tren realizado por ADIF y el gobierno de Castilla-La Mancha. En defensa del ferrocarril, la ciudadanía promueve movilizaciones, interpone recursos, perpetra artículos y presenta escritos ante el Gobierno, las Cortes de Castilla-La Mancha y la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Pues bien, a pesar de todas estas comunicaciones, el partido responsable en la región del cierre de la línea Aranjuez Cuenca-Valencia, PSOE, no menciona el asunto en su campaña. Su presidente, García-Page, relata sin vergüenza la vida sentimental de sus hijos y pone el foco de atención en cualquier tema, con tal de no hablar del tren.

Sería aconsejable, que García-Page aproveche el cierre de su campaña electoral en Cuenca, para rendir cuentas ante la ciudadanía de la provincia sobre ¿Por qué ha dejado que se degrade la línea de ferrocarril Aranjuez-Cuenca-Valencia? ¿Por qué ha colaborado en la clausura llevada a cabo por ADIF? ¿Por qué no ha peleado a muerte por evitar el cierre de una línea cuyo valor es superior a 9000 millones de euros? ¿Por qué el gobierno regional no quiere la modernización integral del servicio público de ferrocarril, mediante la inversión de los fondos europeos de recuperación y resiliencia (Next Generation), cuando la Unión Europea considera la provincia como el territorio más desfavorecido de la región (“zona a”)? y ¿cree que su reacción como presidente está a la altura de una comunidad que defiende la equidad y rechaza la existencia en España de comunidades privilegiadas?

Con el propósito de animar a los candidatos de Castilla-La Mancha a comportarse con honestidad, cumplir su contrato electoral y transmitir esperanza en el futuro, renovando el servicio público de ferrocarril para que se vertebre la comunicación de la provincia de Cuenca, combinando la línea férrea con los transportes por carretera, un grupo de activistas del tren y partidarios de conectar la política con la vida, realizarán el día 23 de mayo del 2023, a las 18.00 horas, el plante trigésimo noveno, en la plaza de España.