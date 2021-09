El derecho a disfrutar de una vivienda digna

Según la ultima encuesta de condiciones de vida correspondiente al año 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una de cuatro personas estuvo en riesgo de pobreza en Castilla-La Mancha durante el pasado año. De este modo teniendo en cuenta los ingresos del año anterior, el porcentaje de población con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza se situó en el 21% de la población residente en España, tres décimas más que el año pasado. Dato que en Castilla-La Mancha fue del 25,1%.

Los ingresos medios anuales por persona en Castilla-La Mancha se situaron el pasado año entre las cuatro comunidades autónomas con datos más bajos. Según el INE la media por persona en la región fue de 10.485 euros, teniendo únicamente por detrás a Extremadura, Murcia y Canarias.

Según este mismo organismo, el 6,5 por ciento de la población de Castilla-La Mancha conseguía llegar a fin de mes con mucha dificultad. Además, el 32,5% de las personas de nuestra región declara no permitirse irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

Durante el mismo año 2020, el 8,4% por ciento de la población de nuestra región aseguraba acumular retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.

En las bases de acceso a bolsa de vivienda de la mancomunidad de la Sagra Alta se informa de que hay dos entidades bancarias que sí tienen viviendas en condiciones de habitabilidad para poner a su disposición y que con el Sareb (acrónimo de la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria) va a ser más complicado llegar a un acuerdo, ya que solo pondría a disposición viviendas sociales, que en un principio no son el objeto de nuestra bolsa de vivienda.

Estas son las palabras textuales que usan para referirse al proyecto de promover desde la mancomunidad sacar al mercado la vivienda vacía y hacer un mercado de alquiler.

Con este panorama, la mancomunidad de la Sagra habla de vivienda social y pone limites de ingresos a partir de los cuales se podría tener acceso, además de tener una antigüedad mínima en tu puesto de trabajo. La pregunta es, ¿y las personas que no puedan cumplir estos requisitos?, ¿qué interés tienen en solucionar un problema como la vivienda?

En nuestra comarca cada vez viene más gente a vivir desde Madrid, por los precios tan altos en esta comunidad. Sin embargo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no hace nada por proteger a los más desfavorecidos. El Partido "Socialista" y "Obrero" no da soluciones y eso que tiene la mayoría absoluta en nuestra comunidad, pero es que en el Gobierno central tampoco quiere llegar a un acuerdo sobre vivienda aunque lo pactaran con Unidas Podemos.

Con las estadísticas en la mano hace falta una solución real de manera urgente y dejar de llenar los plenos de los ayuntamientos con protocolos de actuación en favor de la convivencia vecinal. Por supuesto que no queremos delincuentes en nuestros pueblos, pero no podemos mirar a otro lado cuando tenemos una región empobrecida donde mucha gente no tiene acceso a la vivienda. ¿Qué hace la gente desahuciada con familia que no tiene acceso a esa poca vivienda social con demasiados requisitos y letra pequeña? ¿cómo podemos permitir que en nuestro país siga habiendo desahucios cuando su único delito fue quedarse sin medios económicos? ¿qué oportunidad da la administración pública para recuperar la vida de la gente que no puede tener nada a su nombre porque le embarga?

¿Alguien ha pensado en el trauma de esos niños que sufren un desahucio, su casa llena de policías para echarles a la calle? Durante la pandemia se han prohibido este tipo de actuaciones, sin embargo, los jueces siguen firmando desahucios. Hace dos meses dos personas se quitaron la vida en el momento que los iban a echar de su hogar, un lugar lleno de recuerdos imborrables, sin embargo, un partido supuestamente constitucionalista, que defiende a un corrupto como es el caso del anterior jefe del estado, no es capaz de defender a sus ciudadanos y además se confiesa de "izquierdas".

La respuesta a todas estas preguntas que da este partido mayoritario de este país, es ninguna solución, para eso ya tienen muchos medios de comunicación a su servicio para lavarles la cara.

Nosotras proponemos las siguientes:

No permitir desahucios bajo ningún concepto sin solución habitacional.

Dación en pago retroactiva sin condiciones y con extinción de deuda.

Exigir a los ayuntamientos apropiarse de vivienda vacía de los bancos por un precio módico o expropiar directamente y otorgarlo a familias con necesidad de vivienda, esto ya se hace en algunos ayuntamientos de nuestro país.

Exigir a la Junta la cesión de suelo público para la edificación de vivienda destinada al alquiler a empresas públicas y privadas, pero con el condicionante que este suelo siempre sea público y no venderse pasados unos años. Esto evitaría que los fondos buitres se apropien de vivienda pública.

Regular precios de alquiler y vivienda social en propiedad, 20% máximo de la renta y no exigir un mínimo de renta para otorgar la vivienda.

Por este motivo les recuerdo el artículo 128 de nuestra constitución, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. También el artículo 47 de la misma carta magna, derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Señores del PsoE, seguimos esperando a que pongan en práctica las siglas de su partido socialista y obrero.