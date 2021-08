Momentos de calor, peligro de incendios. A comienzos de siglo (16/03/2000) alertábamos desde una columna periodística sobre la falta de medidas de seguridad para prevenir el fuego y su acción destructora sobre nuestro patrimonio. Desde entonces hubo un conato de incendio debajo de la sacristía de la catedral primada que sirvió para redactar un Plan de Seguridad para el recinto. Nos tememos que el resto de los museos, archivos, bibliotecas, inmuebles declarados o la misma ciudad de Toledo no han avanzado tanto en este asunto. O, al menos, no nos han informado de su redacción y puesta a punto. Las alarmas saltan en la prensa nacional e internacional cada vez que se produce una catástrofe. El incendio del Museo Nacional de Brasil en septiembre de 2018, de la catedral de Notre Dame de París al año siguiente y, recientemente, de la Cinemateca Brasileña actualizan el debate.

¿Hay redactado un Plan de prevención de incendios y evacuación para cada uno de los centros culturales de la ciudad? ¿Hay redactado un Plan de prevención, control y extinción de incendios y/o catástrofes y de evacuación para el Casco Histórico de Toledo? Tan simple como esto. La seguridad de personas e inmuebles y obras de alto valor histórico y artístico es responsabilidad de cada una de las administraciones, titulares o gestores de espacios y bienes culturales, planes que requiere el consuno de autoridades locales, regionales y nacionales para que no se produzca ninguna desgracia personal ni material en nuestra ciudad.

Aún no hemos recibido ninguna indicación ni pautas de actuación por parte de nuestras autoridades, no hemos asistido a ningún simulacro que indique que se haya puesto en marcha algún plan en ese sentido. Nos sentimos indefensos los ciudadanos que habitamos en el Casco Histórico de Toledo. Se deberían sentir igual los que caminan diariamente por motivos laborales o de ocio por sus calles. Denunciamos públicamente, desde aquí y ahora el que nuestro patrimonio está en peligro. No sabemos si inmediato o remoto, pero está en peligro, y no se ha hecho nada para evitarlo o aminorarlo.