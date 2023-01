¿Y si mejor contamos verdades?

“Las mentiras son necesarias cuando las verdades son difíciles de creer”. Escuché esta frase viendo una serie en una de tantas plataformas que tenemos a nuestro alcance y así, tal cual, me llamó la atención. Me conectó con una frase que incluso en alguna ocasión he llegado a decir: “mejor te miento, porque si te cuento la verdad no me vas a creer...” y esto me ha llevado a reflexionar si en una sociedad como la actual en la que muchas veces la realidad supera la ficción, preferimos la mentira a asumir esa verdad que nos inquieta y conmueve.

Este era el inicio de lo que iba a ser mi segunda entrada en este espacio, sin embargo, el mismo día que estaba escribiéndola me llamaron algunos medios de comunicación para preguntarme qué explicación podía darse desde la Sociología a los últimos acontecimientos sobre violencia machista (desde el 24 de diciembre de 2022 habían tenido lugar al menos ocho agresiones a mujeres, seis de ellas asesinadas -una de ellas una mujer a punto de dar a luz en un pueblo de Toledo, Escalona- y las dos restantes hospitalizadas).

Fue entonces cuando decidí dar un giro a lo que iba a escribir, retomando desde la pregunta inicial, ¿son necesarias las mentiras cuando las verdades son difíciles de creer?

Me gustaría compartir con vosotros algunas de las verdades y sus constantes mentiras, falsedades, bulos, mitos, como queramos denominarlo, esas mentiras que algunas personas necesitan creer, y no sé muy bien el motivo, ya que a estas alturas sigo sin entender por qué hay tanta dificultad en asumir la verdad, los datos son los que son, no engañan, todo lo contrario, muestran la realidad y en este caso la única verdad.

Verdades

Según los datos que ofrece la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en Castilla-La Mancha, verdad es que desde 2003 a 2022 han sido 55 las mujeres asesinadas por violencia de género, y que poco se habla de las 28 hijas e hijos menores que han quedado huérfanas y huérfanos y de las 4 menores víctimas mortales por dicho motivo.

Al igual de verdad que, durante el año 2022 la cifra de asesinatos fue de 7 mujeres (1 en Albacete, 1 en Ciudad Real, 2 en Cuenca, y 3 en Toledo) y un bebé a punto de nacer, y 9 hijas e hijos menores huérfanas y huérfanos.

Verdad es que el 016 ha recibido 39.583 llamadas entre 2007 y 2022. Y solamente en el año 2022 un total de 2.785 llamadas.

Verdad es que desde 2009 a 2022 se han recibido 70.311 denuncias por violencia de género. Entre ellas, 4.993 han sido presentadas directamente por la víctima; 315 presentadas directamente por familiares; 51.877 atestados policiales con denuncia de la víctima; 1.009 atestados policiales con denuncia familiar; 5.864 atestados policiales por intervención directa policial; 4.517 parte de lesiones; 1.736 servicios asistencia a terceros.

Verdad es que las mujeres con discapacidad están en situación de mayor vulnerabilidad a ser víctima de violencia de género, al igual que las mujeres nacidas en el extranjero, las de etnia gitana, las que viven en municipios pequeños, las mujeres jóvenes de 16 a 24 años y las de 65 o más años, las mujeres dependientes económicamente…

Mentiras

Mentira es que muchas denuncias que realizan las mujeres por violencia de género son falsas, que se denuncia para hacer daño a la pareja o para quitarle a los niños, la casa, el coche…

Mentira es que todos los maltratadores son enfermos o tienen alguna adicción como el alcohol o las drogas.

Mentira es que las mujeres maltratadas no se van de casa o dejan a sus parejas porque no quieren o porque les gusta estar en esa situación. Y que, en caso de tener hijas e hijos menores, es mejor que aguanten esa situación.

Mentira es que solamente sufren violencia de género las mujeres con determinadas características personales y/o sociales como tener baja autoestima o no tener estudios. Que solamente les pasa a las mujeres atractivas. Que es cosa del pasado. Que pasa solamente en las zonas marginales. Que es una invención ideológica…

Y mentira es que la Ley no sirve para nada.

Existen diversas campañas coincidentes con fechas importantes como el Día Internacional en contra de la violencia hacia las Mujeres (25 de noviembre). Y avances legislativos como la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha modificada por última vez por la Ley 1/2022, de 14 de enero. Sin embargo, no es suficiente, ¿entonces? Entonces estamos dejando para más tarde algo que es esencial e improrrogable, y que ya aparece en el primer capítulo del Título II de la mencionada Ley.

Entonces es necesario insistir en una transformación educativa real desde la etapa Infantil, seguida de la Primaria e insistentemente en Secundaria y FP. Por supuesto, también, una transformación radical en la formación universitaria, específicamente en los grados en Maestro en Educación, pero también indispensable en todos los demás grados, másteres, doctorados, en todos sin excepción. Y del profesorado en activo en todas y cada una de las etapas educativas.

Escribo esta entrada para sobrellevar dignamente tanta verdad, que me duele, como mujer, como madre, como docente, y como profesional implicada en la transformación social, en construir una sociedad mejor. Me centré en la formación, pero es obvio que son necesarios muchos más cambios para transformar esta sociedad patriarcal. Está en nuestras manos, ¿verdad?