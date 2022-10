Transformar Castilla-La Mancha

Desde este sábado y hasta el jueves están teniendo lugar las votaciones en Podemos Castilla-La Mancha para que nuestras bases, como siempre en nuestro partido, decidan el proyecto y los equipos para las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo.

Es un momento histórico. Emiliano García-Page, al vincular su futuro a un acuerdo nacional con Feijóo para continuar el proyecto de gran coalición iniciado por Susana Díaz, nos hace tener el compromiso de una misión histórica. Acabar con el proyecto político y la trayectoria de Page desde Castilla-La Mancha y conseguir un gobierno de coalición con una mayoría progresista es el objetivo de la confluencia liderada por Podemos para las próximas elecciones.

La candidatura 'Crecer, Cuidar, Transformar' considero que es la única que puede lograr ese objetivo, entrando con fuerza en las Cortes de nuestra región. El aprendizaje de los errores de la pasada legislatura, de la que rescatamos la Ley de Participación como logro aprobado a pesar de Page, y sobre todo el aprendizaje de los aciertos del gobierno de coalición progresista de España, nos impulsan para hacerlo posible. Junto a estos aprendizajes contamos con el aval de nuestro trabajo y trayectoria esta legislatura de nueva etapa en Podemos Castilla-La Mancha.

Durante estos dos años hemos trabajado con coherencia en el partido, gracias al cuidado y organización de la militancia y nuestras concejalas, reconstruyendo círculos y redes provinciales, e impulsando transparencia y democracia interna.

El trabajo hacia las instituciones también ha sido coherente porque lo hemos hecho con la unidad de la izquierda social, articulando luchas y llevándolas a las Cortes. Trabajar desde la gente nos hace no equivocarnos nunca de bando. Hemos cumplido nuestro compromiso de hacer oposición progresista a Page, denunciando cada agresión social y ambiental; cada privatización, cada recorte, cada ataque a la izquierda. A la par hemos llevado de la mano de los movimientos sociales propuestas para mejorar los problemas que este gobierno de derechas ha generado. Un total de 12 PNL –proposiciones no de ley– y distintas iniciativas de gobierno sobre protección social, servicios públicos, vivienda, derechos laborales, medioambiente –contra el ATC y las macrogranjas–, sanidad y educación públicas, apoyo a Fraguas, modelo humano de residencias y prevención y extinción de incendios. Este trabajo es nuestro aval y el principio del cambio que queremos lograr en las próximas elecciones. Todas las encuestas desde que regeneramos el partido han trasladado que no volverá a haber mayoría absoluta de Page. Nuestra entrada es clave para evitar una mayoría de derechas y conseguir un gobierno que haga las políticas valientes de izquierdas que nuestra región necesita.

Mantener y aumentar la confianza de la ciudadanía es el efecto del trabajo de estos dos años con la renovación que tuvo lugar la pasada asamblea ciudadana. Para conseguir volver a las Cortes con fuerza necesitamos construir estos 6 meses hasta las elecciones, a partir de esta base de confianza y movilización, una confluencia sólida y un proyecto de esperanza. Aquí cobra valor la construcción del programa electoral participativo con el que vamos a diseñar, junto a la sociedad civil y personas expertas, un futuro de izquierdas para los próximos años en la región.

El equipo de Crecer, Cuidar, Transformar Castilla-La Mancha, feminista, renovado y capaz, con representación de todas las provincias, apoyado por Ione Belarra y por la militancia de los círculos, es el que puede continuar esta hoja de ruta hacia el objetivo de un cambio de izquierdas en Castilla-La Mancha.

Somos las personas que hemos renovado y recuperado la importancia de Podemos en la región. Si las inscritas de Podemos Castilla-La Mancha nos dais un amplio apoyo y confianza, caminaremos junto a vosotras de forma unitaria, evitando errores del pasado, hacia el destino de mayo de 2023. Queremos conseguir una Castilla-La Mancha progresista, ecologista, de justicia social, impulso de lo público, feminista, cuidadora, democrática, con derechos humanos y solidaria, animalista y con memoria. Con una alta participación en estas primarias y con vuestro voto, podemos volver a hacer historia juntas y esta vez cambiarlo todo también en nuestra tierra.