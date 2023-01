Turismo responsable y patrimonio

Se ha celebrado la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y estamos en el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, según declaró la Asamblea General de Naciones Unidas. El objetivo es concienciar sobre la urgencia de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y reflexionar sobre cómo crear un cambio positivo en el planeta. Así se sumaron a la iniciativa desde la Organización Mundial del Turismo (OMT) con la campaña “Viaja, Disfruta y Respeta”, y los tres pilares de la sostenibilidad que marca la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030: socioeconómica, medioambiental y territorial.

Somos conscientes de que cada pequeño gesto durante nuestras escapadas puede marcar una revolución. Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo Sostenible y este año la Fundación Intermundial, la OMT y el Instituto de Turismo Responsable han creado un “manifiesto para viajar de forma respetuosa”.

La mayor parte de las propuestas de la OMT están pensadas para los viajes realizados a grandes distancias, hechos para conocer culturas remotas y, muchas veces, de países llamados “pobres” a los que se dice que el turismo puede aportarles riqueza.

Aunque algunos consejos se pueden aplicar en el caso de nuestras ciudades y pueblos como zonas receptoras de turismo (huella ecológica, consumo de productos autóctonos, respeto a las costumbres locales, estar atentos a situaciones de explotación laboral, etc.), lo que nos afecta, fundamentalmente, es el cuidado del patrimonio cultural para las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad y localidades que son Conjunto Histórico-artístico, o el paisaje y los espacios naturales para el turismo llamado de “naturaleza” para el resto del territorio regional.

Por ello invitamos a los que nos visitan (y a los lectores que se desplacen a otros lugares) a que presten atención en reconocer cómo está gestionado el destino y las infraestructuras que lo componen (edificios, transportes, viviendas, espacios públicos…) para que su/tu visita no suponga una alteración en la vida local. Además, hemos de contribuir a la conservación de los atractivos turísticos, respetando las normas y los accesos diseñados para su preservación y protección.

Asimismo, al turista que viaje a lugares como Cuenca o Toledo, cuyos cascos históricos son pequeños para recibir gran cantidad de viajeros, le aconsejamos hacerlo pausadamente, a ser posible de forma autónoma, residiendo en las ciudades durante unos días para disfrutar mejor de su patrimonio cultural, huyendo de los grupos masificados y de las prisas. Así podrán visitar muchos de los monumentos, espacios o museos que de otra forma no pisarían, y conocer no sólo los espacios “turísticos” sino también otros barrios -recordamos que en Toledo el circo romano prácticamente no se visita- u otra forma de ver el paisaje. La vida cotidiana, además de facilitar el conocimiento de unos a otros, permite consumir productos locales y observar de forma más atenta la realidad social y cultural del espacio visitado.

Los viajes cercanos también nos desconectan de la rutina cotidiana, nos permiten conocer mejor nuestro entorno, así como valorar y profundizar en nuestras propias raíces culturales

No busquemos espacios exóticos o lejanos por el ansia de consumir, ya que se convierten prácticamente en turismo “virtual”, acumulación de imágenes y vivencias rápidas que muchas veces no compensa el esfuerzo del viaje, más gasto y, no olvidemos, mayor huella ecológica que dejamos en el planeta. Los viajes cercanos también nos desconectan de la rutina cotidiana, nos permiten conocer mejor nuestro entorno, así como valorar y profundizar en nuestras propias raíces culturales.

Pero, por favor, no fomentemos, como hacen muchos de nuestros líderes políticos, el turismo de espectáculo, de consumo visual -de vivencias, se dice ahora-, el visitante rápido que satura los espacios y los servicios públicos, que eleva los precios locales de restauración y del ocio, y que únicamente genera en el habitante local una mirada de incomodidad y, a veces, y cada vez más, hostil hacia el visitante y a la industria turística que lo promueve.

Presume la ciudad de Toledo de redactar un Plan de Turismo Sostenible de la Ciudad que pretende “aprovechar y potenciar los beneficios que la actividad turística conlleva”, y, a continuación, reconoce la fractura que el turismo de masas ha hecho sobre el equilibrio entre vecinos y turistas: “… y minimizar o eliminar los efectos negativos que pueda generar”.

Y es que el turismo siempre se ha trufado de intereses de crecimiento económico y empleo, y, por lo que vemos, la oferta cultural, el arte y el comercio, más que para el disfrute de vecinos y vecinas, se orienta para atraer más número visitantes. Y, como reconoce el propio Plan, el monocultivo turístico ha eliminado el comercio de proximidad y provoca la despoblación de los espacios con más valor patrimonial.

El Plan de acción local de la Agenda Urbana 2030 que, por ley se debe adaptar a los ODS, se introduce como si fuese una cacofonía la palabra “sostenibilidad”, y se habla de una convivencia perdida donde había armonía entre turismo y residentes, y donde había jóvenes y niños en los cascos históricos. Y donde se dice “sostenibilidad económica y medioambiental, la mejora de convivencia y la cohesión social”, vemos otra situación muy distinta. Nunca ha estado la literatura oficial tan lejos de la realidad que vemos en la gestión política del día a día.