"Nos parece que la convivencia con el virus no ha funcionado"

Más de 30 especialistas procedentes de hospitales, universidades y otros centros de referencia de toda España implicados con el coronavirus han elaborado un documento de consenso que tiene como objetivo optimizar la estrategia en la lucha contra la COVID-19 en nuestro país. Entre ellos, se encuentra la doctora Olga Mediano San Andrés, especialista del servicio de Neurología del Hospital Universitario de Guadalajara y coordinadora nacional de Sueño y Ventilación de la Sociedad Española de Neurología y Cirugía Torácica (SEPAR).

“Somos personas que hemos estado en primera línea, personas que le hemos dedicado mucho tiempo a estar actualizados de los temas que iban saliendo y de forma amplia. César Carballo es la persona que ante la ausencia de grupos como este decide crearlo, y contacta con distintos especialistas. Cuando me lo propuso me pareció muy interesante, es un tema que me ha interesado desde el inicio, y al que le he dedicado bastante tiempo y era necesario hacer un documento como este”, explica.

El texto trata de plasmar medidas basadas en una estrategia integral que consideran claves para frenar la expansión de la pandemia. “El documento va dirigido a las autoridades porque realmente lo que pretendemos es que se tenga en cuenta lo que decimos para que se tomen acciones sobre esas medidas”, explica la doctora, aunque también recalca que va dirigido a la población en general porque en el texto se dan respuestas a cuestiones que la población tiene dudas. El objetivo final es presentar el documento a nivel institucional en el Ministerio.

El grupo de carácter multidisciplinar está integrado por médicos, virólogos, epidemiólogos, microbiólogos y economistas, entre otros, quienes han dado a conocer el documento #Unaestratregiaintegral contra la COVID-19. “Somos un grupo constructivo que no pretende hacer crítica, somos un grupo apolítico, el documento no tiene ninguna referencia ni crítica a gobiernos, lo que pretende es aportar, además es un documento abierto, estamos sometidos a la crítica y aquellas cosas que veamos que hay que modificar se irán modificando sobre la marcha”.

La doctora Olga Mediano San Andrés asegura que el objetivo del documento es conseguir un cambio de estrategia ya que “nos parece que la convivencia con el virus no ha funcionado y nos parece que la inversión estaría mucho mejor hecha si se centra en evitar la infección mucho antes, en limitar al máximo la exposición, en predecir cuándo se está produciendo el más mínimo brote y en poner todos los recurso para que cuando se identifique, tomar las medidas en ese punto concreto. Al final el objetivo de la estrategia es prevenir que ocurra y evitar que la persona enferme y que acabe en el hospital”.

Claves del documento

El documento recoge que mientras haya focos de transmisión comunitaria en toda España, el uso de la mascarilla debe ser universal, con obligación de llevarla en cualquier espacio público. En cuanto a la detección precoz, subrayan el trabajo de vigilancia epidemiológica (rastreo) y también apuntan al rastreo en aguas fecales y residuales con el fin de detectar fragmentos genómicos víricos y estimar la carga viral probable.

También recomiendan la limpieza y desinfección de espacios públicos: implementar el control y desinfección de espacios públicos como estaciones de autobuses, tren, metro, aeropuertos, centros comerciales, salas de ocio. Sobre todo, en las zonas básicas de salud que demuestren aumento de casos o degradación de los indicadores cuantitativos propuestos. Además recomiendan campañas de publicidad, de información y de concienciación periódicas, especialmente dirigidas a la población joven, a través de las redes sociales.

Entre otras medidas, la estrategia se basa también en invertir en prevención durante los periodos de no saturación del sistema sanitario de manera que las personas sin síntomas no se conviertan en enfermos graves, así como en la búsqueda activa de posibles casos positivos o la realización masiva de pruebas PCR. Otras medidas que contempla son el screening a pasajeros de aeropuertos o el uso de la tecnología como elemento aglutinador, además de abogar por el trabajo conjunto y coordinado entre Comunidades Autónomas.

“Pensamos que el éxito del control de la pandemia en Nueva Zelanda, por ejemplo, ha estado en un liderazgo fuerte en el que se trasmiten los mensajes de forma muy clara y sobre todo en el que se consigue que la población lleve a cabo las medidas que se le plantean, porque las entiende, porque se les explica muy bien en qué situación estamos y qué tenemos que hacer para conseguir eso”, concluye.