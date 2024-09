El alcalde de Toledo se desvincula de la polémica por las oposiciones en la Diputación: “Tengo poco que decir”

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, Nuria Garrido, ha pedido al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, explicaciones como presidente provincial del PP por el proceso de selección de personal que ha iniciado la Diputación de Toledo, que incluye “una mayoría de personas vinculadas” al PP y a la candidatura de Velázquez entre los aspirantes que han superado la primera prueba.

“El silencio de Velázquez ante la mayoritaria presencia de miembros del PP vinculados directamente con el alcalde y con su candidatura entre los aspirantes que superaron las primeras pruebas hace que crezca cada vez más la sospecha sobre la falta de transparencia y objetividad de estos procesos selectivos”, ha trasladado la concejala socialista.

El PSOE recuerda que entre los aspirantes implicados en este proceso se encuentran “personas que acompañaron a Carlos Velázquez en su candidatura o que son familiares de miembros de su candidatura y de su actual Gobierno, como el cuñado del actual portavoz, Juan José Alcalde”.

A esto, agrega el PSOE, se suma la composición del Tribunal, conformado por destacados dirigentes del PP, como “Jesús Labrador, o Sonsoles Garrido, exconcejala popular y número 10 de la lista de Velázquez en las últimas elecciones”, señala Garrido.

“Estamos ante un escándalo que se va haciendo cada vez más grande por el silencio del alcalde Carlos Velázquez, al que exigimos las explicaciones como máximo responsable del PP en la provincia”, ha dicho Garrido, quien ha añadido que esta situación “es muy grave y si el alcalde no ofrece una aclaración estará poniendo en duda las premisas de igualdad, mérito y capacidad que deben regir todos los procesos de selección en la administración pública”.

Dos plazas de personal funcionario

Los procesos corresponden a oposiciones libres para la provisión de dos plazas de personal funcionario como técnico vinculadas a la Diputación de Toledo. Una de ellas como técnico de gestión en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (OAPGT) y la otra como técnico de administración general en la propia Diputación.

En la primera de ellas, “de las cinco personas que han superado el primer ejercicio, tres están vinculadas al PP”. En el segundo proceso, “16 personas han superado la primera prueba, de las que 14 son miembros del PP, iban en la candidatura de Velázquez o tienen relación familiar con destacados miembros del Partido Popular”, recuerda la edil del PSOE, cuyos representantes en la institución provincial ya advirtieron de la posibilidad de llevar a los tribunales las oposiciones de la Diputación de Toledo por “presuntas irregularidades”.

De la misma manera, Vox, que gobierna en coalición con el PP en la Diputación de Toledo, urge a los 'populares' a aclarar las presuntas irregularidades en las oposiciones. El vicepresidente segundo de la institución provincial, Daniel Arias, se ha desvinculado de los procesos y oposiciones de la Institución provincial, y aseguró que no había nadie de su partido en el tribunal en cuestión.

Velázquez: “Si el PSOE quiere llevarlo a los tribunales, está en su derecho, me parece muy bien”

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, se ha desvinculado de la polémica por las oposiciones en la Diputación provincial y ha asegurado que “si esto hubiera sucedido en el Ayuntamiento de Toledo”, pues sí se le tendría que preguntar por esta cuestión, pero “como alcalde de Toledo” -asegura- “poco” tiene que decir.

Preguntado al respecto este lunes, el regidor toledano ha afirmado que le parece “muy bien” que los socialistas lleven este asunto a los tribunales. “Si el Partido Socialista lo quiere llevar a los tribunales, está en su derecho, me parece muy bien”, ha insistido.

Ha recordado que se hizo referencia a este asunto en la Diputación que, a su entender, es el órgano donde se tiene que hablar esta cuestión. “Usted me hace la pregunta como presidente del partido en la provincia de Toledo, pero me he referido ya en alguna ocasión a este asunto”, un asunto que “afecta a la Diputación”, ha enfatizado.

“Mi responsabilidad como presidente es orgánica en la sede del Partido Popular, pero mi responsabilidad institucional es como alcalde de Toledo”, ha querido dejar claro.

No obstante, se ha sumado a las declaraciones que ya hicieron diputados provinciales y la portavoz del Gobierno de la Diputación, indicando que “los tribunales son los mismos y están formados prácticamente por las mismas personas por los que estaban formados en anteriores legislaturas cuando no gobernaba el Partido Popular”.