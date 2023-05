Un día en la campaña del PP de Castilla-La Mancha: la 'Paconeta', la nostalgia por el PSOE de los 90 y una iglesia desacralizada

En el costado del autobús de campaña del PP de Castilla-La Mancha no sólo está el candidato a la Junta, Paco Núñez. También están los rostros de Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del partido, Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP madrileño y de Juanma Moreno, presidente del PP andaluz. Son personas a las que admira fervientemente Núñez y por eso las ha puesto en la 'Paconeta'. En varias paradas de un agitado día electoral, que comienza a las 7.30 de la mañana en Toledo y acaba más allá de las 23:00 horas, afirma que esto no es ninguna casualidad.

“Son personas que me importan”, explica Núñez, en varias ocasiones. Quiere para Castilla-La Mancha el “éxito” que ve en Madrid y en Andalucía y repite los datos que dejan a la comunidad autónoma en peor lugar. En varios actos, que van desde la Gran Vía madrileña hasta una bodega en Manzanares y un salón de actos en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), insiste en datos como que hay más de 500.000 personas en situación de pobreza o exclusión en la región, según Cáritas o la EAPN recalca, o que la AiREF la sitúe como la comunidad autónoma con menor crecimiento o que es la tercera región con mayor presión fiscal.

Personas de todas las edades se acercaron a los sendos mítines que celebró el candidato, en las localidades de Yepes (Toledo) y Bolaños de Calatrava. Banderas de España, zapatos náuticos, chalecos y pulseras con las siglas del partido. Mucha gente mayor, hombres de campo con el uniforme de trabajo. El rostro de la Castilla-La Mancha más conservadora, de la que tanto se habla pero tan poco se ve.

El PSOE ya no es lo que era

El primer acto de este miércoles fue un desayuno con la Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España. En él, se le pregunta por qué no se ha llegado nunca a un “gran acuerdo” entre el PP y el PSOE. Núñez recuerda primero que Emiliano García-Page prefirió en 2017 los votos de Podemos y que renunció así a pactar con el PP. “Sería de obligación entendernos y sacar adelante a España, pero eso sólo sucederá cuando Pedro Sánchez deje de ser el presidente del PSOE”, afirmó.

Y fue más allá. “Hoy el PSOE se parece muy poco a lo que fue. No sólo en España. Muchos recordarán el PSOE de los 90'. Claro que hubo errores, pero se hicieron cosas bien, era un partido que se parecía a la región, que miraba a la región”, resaltó Esto hoy, para él, se ha acabado. Y añade que Emiliano García-Page, el candidato del PSOE a revalidar por tercera vez como presidente de la Junta de Comunidades, ya “no está en condiciones de seguir”. Se apoya, como no podía ser de otra manera, en mitines tan criticados como el de Talavera de la Reina, o el reciente en Azuqueca de Henares.

“Lo digo con pena. No está en condiciones. Nos abronca, pega golpes, falta el respeto al que dice que no lo va a votar”, afirmaba en Madrid. Y en la iglesia desacralizada que acogió el acto afirmaba con vergüenza que “no podía repetir” lo que había dicho el socialista sobre la vida sexual de sus hijos o el vídeo de corte “tremendamente machista” de Talavera de la Reina. En definitiva, para Paco Núñez, Emiliano García-Page no se parece “en nada” a los castellanomanchegos.

Y este discurso ha calado entre el público que acude a los actos, pues las alusiones a García-Page son las que más aplausos provocan. “Son lo mismo, son lo mismo”, gritaba un hombre en Yepes en referencia a Pedro Sánchez y al socialista toledano. “Porque dos que votan lo mismo son lo mismo. Cada uno de los diputados son lo mismo que el presidente Pedro Sánchez”, recalcó en el mitin en la pequeña localidad toledana, junto al candidato a revalidar la Alcaldía, Tomás Arribas. Y en un salón de actos que hace sólo diez años era una iglesia afirmaba: “Garantizo que no habrá ni un acuerdo con Bildu ni con el entorno filoetarra y los partidos que quieren romper España”.

Convencido de que asumirá “en pocos días” la Presidencia

El 'popular' está convencido de que va a asumir la Presidencia de la Junta de Comunidades, independiente de lo que digan las encuestas que ha tachado de “foto fija del momento”. De hecho, señala que hay una “mayoría suficiente más que real”, aunque no habla de números porque “no cree en la política ficción”. En Manzanares, en la visita a la bodega Yuntero, afirmó que la posibilidad de que pueda asumir el cargo es “más real” que hace una semana y que hace un mes. Pero curiosamente no habla necesariamente de ganar las elecciones, habla de que podrá asumir el cargo.

En Manzanares anunció que pondrá en marcha un plan de choque para paliar los efectos que provocará la sequía en el sector agroalimentario. Un plan que primero necesitará de “análisis” para saber con cuánto dinero contará, pero que será mejor que el que se pondrá en marcha por el Gobierno nacional que es “insuficiente” afirmó.

Aparte de este plan de choque, Núñez no hizo grandes anuncios, o por lo menos ninguno nuevo. Si se ha seguido de cerca la campaña del candidato, los mensajes se han ido repitiendo en lo que sabe que convence a su público. Volvió a relatar que pondrá en marcha un programa para que los jóvenes que quieran iniciarse en un oficio en una empresa privada reciban el sueldo de un año entero para paliar la falta de mano de obra; que impulsará el convenio sanitario con Madrid y que derogará la ley de Agricultura Familiar y de Acceso a la Tierra de Castilla-La Mancha, que fue la última normativa aprobada por las Cortes regionales. “Dice que si no se cumple el propósito social, se expropiará la tierra”, aseveró. En Yepes lo dijo, pero podría haberlo dicho en cualquiera de las localidades que ha visitado y que visitará durante todo su recorrido electoral, que ya acumula centenares de kilómetros.

El día se cierra en Bolaños de Calatrava, en unos grandes salones de eventos alejados del centro de la pequeña localidad ciudadrealeña. Lo acompaña Miguel Ángel Valverde, presidente del PP ciudadrealeño y candidato a revalidar la Alcaldía de la localidad. “Siento vergüenza del candidato socialista con actitudes machistas y abominables, increíbles de quien quiere representar a todos los castellanomanchegos y que no ha venido a nada aquí”, reprochaba el también senador y presidente del PP provincial.

Hay grandes carteles con las cuatro caras en el pueblo: la de Núñez, junto a Ayuso, Moreno y Feijóo. En Yepes, por otra parte, los carteles estaban pintados a mano en grandes lienzos plásticos. Y en el pueblo de Ciudad Real había gente esperando al mitin, que debía empezar a las 20:00 horas pero que iba con el ya tradicional retraso de estos actos, ya a las 19:30. Para acabar, el himno elegido por el partido para la campaña: 'Bajo la luz perfecta' de Solea Morente y Varry Brava. Y también, el fútbol. En pantalla grande.