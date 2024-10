El enfado de Page por un tuit del presidente del PP de Castilla-La Mancha en plena catástrofe de Letur: “Es triste”

La gestión de los servicios de emergencias en plena catástrofe natural en nuestro país debido al paso de una DANA por la península ibérica desde principios de esta semana, ha enfangado la información sobre cómo se está enfrentando la tragedia por parte de las administraciones públicas.

El origen está en unas declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha a La Sexta. Emiliano García-Page hablaba de la gestión política de los servicios de emergencias, asegurando que unos los gestionan y contratan más personal para reforzarlos y otros los suprimen.

Sus palabras han provocado un auténtico enredo, dirimido primero en las redes sociales y ante los medios de comunicación horas después. El presidente del PP en Castilla-La Mancha Paco Núñez encendía la polémica: “No esperaba que, en estos momentos tan duros de emergencia, García-Page se dedique a atacar, con el argumentario del PSOE al presidente Carlos Mazón, que está gestionando una catástrofe natural de enormes dimensiones. Ha demostrado poca altura de miras y nula lealtad institucional con el gobierno de la Comunidad Valenciana”, escribía.

El día de antes Núñez y Page habían coincidido en Letur durante una visita del presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, donde el líder nacional de los 'populares' ofrecía “colaboración institucional y solidaridad” al Gobierno castellanomanchego.

El presidente castellanomanchego se refería horas después -sin citarlo- al tuit de Paco Núñez. “El que crea que tiene una fórmula mágica para anticiparse a los desastres naturales probablemente esté cometiendo una enorme injusticia y sobre todo genera una ansiedad y una impotencia en momentos difíciles”, decía para añadir: “A la gente le pido que ayude, algunos tienen que ayudar callándose”.

La rumorología sobre si las palabras de Page cargaban contra Carlos Mazón o no ha continuado a lo largo del día, hasta que ya por la tarde, de nuevo en Letur, García-Page, ha sido más explícito. “Lo que es triste es que ayer me dijeran que estaban a disposición para ayudar en todo lo necesario y no dura ni 24 horas, pero que si quiere el PP de Castilla-La Mancha debatimos a fondo sobre el volumen de los servicios públicos y de los servicios de emergencia en Castilla-La Mancha”.

“No solo no me he querido referir a nadie en concreto por ser delicado en momentos de crisis, ni me gustan estos comentarios, me he referido de esa manera porque venía de una pregunta de los medios de comunicación en relación a al papel de los políticos en las crisis. No es por otra razón y, por tanto, he cuidado mucho de no mencionar a nadie”, replicaba el presidente castellanomanchego.

Después, sí cargaba directamente contra Paco Núñez: “Ya veo que el presidente del PP, ya que no está por aquí Feijóo, aprovecha para mencionar y atacar personalmente” y ha sido cuando ha aclarado a quién se refería su comentario sobre la gestión de las emergencias. Nada tenía que ver con Carlos Mazón, el presidente de la Comunitat Valenciana, que por cierto eliminó la Unidad Valenciana de Emergencias al llegar al cargo por ser una “ocurrencia” heredada de Ximo Puig, sino con Dolores de Cospedal.

“No solo no me podía estar refiriendo al presidente de la Comunidad Valenciana, por el que tengo el máximo respeto”, sino , que, añadía, “si pudiera estar refiriéndome a alguien y he tenido la delicadeza de no mencionarlo, me estoy refiriendo a Cospedal, pero entiendo que Núñez prefiera desviar el tiro hacia el presidente de Valencia en vez de desviarlo hacia la cantidad de gente que se dedicó a recortar los servicios de emergencia”.

Hace años años, decía al referirse a la etapa del gobierno del PP en Castilla-La Mancha, “una parte muy importante de los efectivos que están trabajando aquí no hubieran estado hace unos años, simplemente estaban en la cola del paro” y ha zanjado la cuestión pidiendo “que sean discretos y que ayuden, que arrimen el hombro”.