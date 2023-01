Feijóo visita Castilla-La Mancha sin declaraciones en plena polémica por el aborto en Castilla y León

El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desarrollará su agenda de este miércoles en la provincia de Cuenca, donde visitará Tarancón en primer lugar, y la capital más adelante. No hay prevista atención a medios de comunicación, según ha confirmado elDiarioclm.es con fuentes del PP castellanomanchego, en plena polémica por la propuesta en torno al aborto en Castilla y León, donde los 'populares' gobiernan con Vox.

Es la quinta vez que Núñez Feijóo visita Castilla-La Mancha como presidente del Partido Popular, después de pasar por Villarrobledo en el mes de mayo, la Interparlamentaria celebrada en la capital regional en septiembre o sendas jornadas en Guadalajara y Albacete en el mes de noviembre.

Recala en Castilla-La Mancha, una plaza donde las últimas encuestas dan por asegurada la victoria de Emiliano García-Page con mayoría absoluta, a excepción del último panel de Electomanía exhibido por el propio Paco Núñez el pasado lunes en un desayuno informativo de Ciudad Real, según recoge Europa Press. Un sondeo que arrojaba un empate técnico en intención de voto entre PSOE y PP, si bien el líder 'popular' hablaba de él como la primera encuesta que daba a su partido como ganador.

La no comparecencia ante la prensa en Cuenca permitirá a los líderes 'populares' esquivar también la polémica de la última semana a cuenta de si debe o no gobernar la lista más votada. Mientras Paco Núñez certificaba el pasado lunes que gobernaría con apoyo pese a no ganar las elecciones si le salieran las cuentas con otro partido --solo Vox tiene visos de entrar en el Parlamento regional según las encuestas--, el nuevo portavoz del PP, Borja Semper, insistía en la necesidad de un gran pacto para que gobiernen las listas más votadas.

Núñez Feijóo pasará por la empresa Incarlopsa de Tarancón que posee un matadero de cerdos que, entre otros abastece a Mercadona, junto al recién elegido presidente local del PP, Miguel Ángel Igualada y candidato a la Alcaldía; y el presidente regional, Paco Núñez.

Posteriormente y ya en Cuenca, el responsable nacional del PP mantendrá un encuentro con el sector sanitario en la sede del Colegio de Farmacéuticos. Darán un paseo por las calles céntricas de Cuenca junto a la candidata del PP a la Alcaldía, Beatriz Jiménez, a la que arropará posteriormente en el acto de presentación de su candidatura que tendrá lugar a las 18.30 horas en el Paraninfo de la Universidad de Cuenca.

Será la primera vez que visite Cuenca como presidente del partido y después de la designación de una candidata a la Alcaldía que sorprendió, toda vez que parecía todo preparado para que fuera el exalcalde 'popular' Francisco Pulido.