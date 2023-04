El que fuera candidato de Vox a presidir Castilla-La Mancha en 2019 se presenta ahora para un pueblo toledano

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha escogido a Daniel Arias, presidente provincial del partido en Toledo, como cabeza de lista para la alcaldía de Olías del Rey de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Arias fue el primer afiliado de Vox en Toledo y en las elecciones de 2019 fue el candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha. No consiguió entrar al Parlamento autonómico -donde Vox no cuenta con ningún diputado- y ahora será candidato en el municipio toledano, donde la formación de ultraderecha no ha tenido representación esta legislatura.

Es natural de Barcelona, pero lleva afincado en Toledo desde hace 33 años. Está casado y es padre de dos hijos. El candidato de Vox es licenciado en Ciencias del Deporte, diplomado en Magisterio y posee el máster de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Trabaja como profesor desde 2005 y ejerció como director de un centro educativo entre los años 2014 y 2019. Arias es aficionado al deporte y, concretamente, al fútbol, deporte del que es entrenador nacional. En este ámbito, ha desarrollado su trabajo en clubes como el Rayo Majadahonda, el Getafe C.F., el C.D. Toledo y el C. D. Sonseca, del que fue entrenador del primer equipo durante dos temporadas.