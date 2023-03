Podemos, sin candidatura en Azuqueca y el círculo local lamenta que prevalezca “el interés del acuerdo regional”

Podemos no presentará finalmente candidatura a la Alcaldía de Azuqueca de Henares. Tampoco entrará en coalición. Así lo ha confirmado el que fue elegido por el círculo para ser el cabeza de lista por la formación morada y también portavoz local, Miguel López, militar retirado del Ejército del Aire. López explica que se ha “dado prevalencia al acuerdo regional, sin tener en consideración el círculo de Azuqueca”.

Podemos Castilla-La Mancha, por su parte, ha explicado a elDiarioclm.es que “la unidad de la izquierda es fundamental” y que “nadie puede saltárselo por intereses personales”. Además, la formación ha asegurado que se les está “pidiendo altura de miras en los ayuntamientos” y que “las diputaciones son muy importantes” y que “Azuqueca forma parte de los municipios para la Diputación de Guadalajara”. También han puntualizado que todavía no está abierto el plazo para inscribir las candidaturas, y que hasta no hay decisiones definitivas.

López recalca que él fue elegido como candidato por la formación desde el mismo círculo local. “Antes de firmar el acuerdo a nivel regional [en el que se contemplaba esta coalición entre Izquierda Unida y Podemos], ya estábamos dispuestos a no ir con Izquierda Unida en las condiciones que se planteaban”, asegura a este medio. “Ellos nos ofrecían ir en el número cinco, que era totalmente inaceptable”, asegura, y aunque luego se “cedió” desde IU al puesto número cuatro, para López esto “no es una coalición honesta”. “Una coalición es otra cosa”, asevera.

“Dos formaciones potentes a nivel nacional tienen que ir con números parecidos, desde el círculo entendemos que [Izquierda Unida] lleva mucho tiempo teniendo dos o tres concejales, pero pensábamos que el número 2 debía ir a Podemos. Estábamos dispuestos a ceder, pero ellos dijeron que de ninguna manera, que ya habían cedido”, insiste López. De este modo, el círculo local de Podemos celebró una asamblea extraordinaria para tratar la situación, donde se decidió que “en esas condiciones no iban”. “Lo que querían era que remáramos con ellos para la campaña, pero nos íbamos a quedar fuera. Se lo hicimos saber a la dirección regional, que ellos firmaron el acuerdo a sabiendas de que no estábamos de acuerdo con las condiciones en nuestro pueblo”.

Lamenta que la dirección “ha obviado que Podemos no es un partido clásico” y sostiene que “Podemos nació de abajo hasta arriba, y así lo señalan los documentos fundacionales: que el órgano básico de decisión territorial son los círculos, y que los consensos se hacen de abajo arriba. Esto no es una organización jerárquica, pero es lo que se ha hecho en la práctica. Y nos dijeron que no podíamos ir solos en la candidatura porque puede desestabilizar el conjunto del acuerdo. Pero lo que no puede ser es que se pisotee de esta manera la decisión soberana del círculo”, arremete López. También recalca que la candidatura se va a inscribir como 'Unidas por Azuqueca' y reclama que “esto presta a confusión y los votantes van a pensar que está Podemos”.

“Me da mucha rabia, porque nos tienen con las manos atadas. Pero la realidad es que mientras más dificultades ponen, más crece la organización local. Cada semana entran dos o tres personas al círculo. Nos hacemos cada vez más fuertes, a pesar de esta dificultad”, concluye.