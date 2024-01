El PP critica las “pataletas inmaduras de Page” que traen “cero euros” a Castilla-La Mancha

El PP acusa a Emiliano García-Page de tener “pataletas inmaduras” ante los medios de comunicación que traen “cero euros” a Castilla-La Mancha. “Están haciendo que los castellanomanchegos perdamos derechos y que otros ciudadanos tengan más privilegios frente a Castilla-La Mancha”, resaltó la secretaria general del partido, Carolina Agudo, que también es diputada regional.

Agudo también ha criticado que cada pacto que Page y sus 8 diputados socialistas castellanomanchegos permiten en el Congreso que se conceda a los independentistas, “hacen a la región más pobre y con más dificultades para prestar servicios”.

De este modo, ha valorado como “bochornosa” la votación que ayer se llevó a cabo de los decretos que “fueron apoyados por los diputados socialistas de García-Page”. “El PSOE está diseccionando España, está creando desigualdades entre territorios y, por tanto, entre los españoles”, aseguró Agudo. “De nada sirve que hoy en las Cortes se debatan los recursos que son necesarios para el bienestar de los castellanomanchegos, cuando ayer Page dio la orden a sus diputados para que todo ese dinero que tendría que venir a Castilla-La Mancha se vaya a otros territorios”, lamento la 'popular'.

“Cuanto más dinero se va para pagar los pactos con Puigdemont, menos dinero hay aquí para evitar los colapsos hospitalarios, para que los niños no pasen frío en los colegios, para el mantenimiento del sistema social de Castilla-La Mancha, para las residencias de nuestros mayores y menos dinero hay aquí para crear empleo en la región”, ha dicho.

“A Page le gusta dar grandes titulares en prensa, pero luego no hace nada. De nada sirve decir que no está de acuerdo por la mañana cuando sus diputados por la tarde votan a favor de ese esperpento celebrado en el Senado. Es, sin lugar a duda, un apoyo más de Page al delirio de Sánchez”, insistía, además de afirmar que este miércoles, los diputados “podrían haber evitado una ley de amnistía y, sin embargo, votaron que se agilice su tramitación y blindaron una ley para que la justicia europea no pueda evitarlo”.

“Nos vendieron un pacto de progreso y lo único que han hecho es a los españoles y los castellanomanchegos rehenes de un fugado que decide desde fuera el futuro de nuestros hijos”.

Sobre la financiación autonómica

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha subrayado que García-Page sigue defendiendo una financiación autonómica “injusta en la que salimos perdiendo y ahora aún más con su silencio y los votos de los 8 diputados socialistas castellanomanchegos en el Congreso, tras apoyar los pactos que hacen a unas regiones ricas con privilegios y a otras pobres como la nuestra”.

“Nueve años lleva gobernando Page y no le hemos escuchado ni en una sola ocasión que se convoque de una vez la reunión para abordar la financiación autonómica que sigue siendo injusta para Castilla-La Mancha, ya que perdemos cada año 1000 millones de euros. Unos 13 mil millones de euros Castilla-La Mancha ha perdido en los últimos años”, ha finalizado.