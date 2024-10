El PP defiende un Parlamento en Castilla-La Mancha con un tope de 35 diputados

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha reprochado la paralización de la tramitación de la reforma del Estatuto de Autonomía tras una enmienda del PP, en la que solicita que la horquilla de diputados en las Cortes regionales se mantenga entre los 25 y 35, en lugar de los 59 que propone el PSOE.

Agudo ha lamentado que “el PSOE esté más preocupado en que haya más políticos en la región que en las mejoras para los castellanomanchegos que ya habían introducido en la modificación del Estatuto de Autonomía”. La enmienda del PP a la tramitación para establecer el tope se asemeja a otra de Vox con la que piden limitar el número de parlamentarios a 35.

No obstante, la secretaria general de los 'populares' en la región ha subryado que el PP “no ha dado marcha atrás en ningún momento a nada que no haya pactado” y por ello ha dicho que le “sorprende mucho” que el PSOE haya anunciado paralizar la tramitación del Estatuto de Autonomía en las Cortes de Castilla-La Mancha.

“El PSOE está más preocupado en la Ley Electoral o en que haya más diputados que en las mejoras que se han trabajado para la sociedad civil de Castilla-La Mancha que nos han trasladado”, ha agregado Aguado en declaraciones realizadas en Madridejos (Toledo).

Se trata de una decisión que cree que el PSOE “tendrá que explicar” porque afirma que no conocen la opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que la paralización del Estatuto lo anunció este viernes el PSOE. “Tenemos la mano tendida, como siempre, para lograr que el Estatuto de Autonomía pueda aprobarse con el inmenso consenso que ya habían recogido de la sociedad civil”, ha puntualizado.

La Junta, “decepcionada” tras la suspensión: “Tienen que dar marcha atrás porque no les dejan en Madrid”

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado “decepcionado” tras quedarse en suspenso la reforma del Estatuto de Autonomía a iniciativa del PSOE después de la enmienda presentada por el PP.

“Tenemos un enorme disgusto, una decepción por la situación que se ha producido con el acuerdo entre el PP y el PSOE, que se hizo con la intención de modificar el Estatuto, mejorarlo, con mayores derechos y mejorar la representación de la Comunidad Autónoma”, ha asegurado el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, en un encuentro con castellanomanchegos en San Sebastián.

En este sentido, el vicepresidente segundo ha señalado que es “muy lamentable y muy triste que el PP en Castilla-La Mancha, su máximo representante, el conjunto de sus dirigentes no tengan la capacidad, ni la fuerza, ni la valentía, ni la autonomía como para poder decidir en favor de la región, como en estos momentos estamos viendo”. A lo que ha añadido que es “un buen ejemplo de la falta de compromiso con esta tierra que no les dejen aprobar un estatuto, una reforma de nuestra ley máxima que suponen mar derechos y mejor representación para los castellanomanchegos”.

Asimismo, ha explicado que “cuando ya lo habían firmado, cuando se habían hecho una foto y habían dado la mano al presidente García-Page como representación de un acuerdo, ahora tienen que dar marcha atrás porque no les dejan en Madrid, porque no tienen autonomía porque no tienen fortaleza y porque no tienen capacidad”. Por eso, Caballero ha remarcado que Castilla-La Mancha necesita gobernantes que la defiendan y que tengan capacidad de liderazgo anteponiendo los intereses de la región a los partidistas.