Page, exultante con el proyecto del nuevo Estatuto: “Por fin Castilla-La Mancha va a tener algo que celebrar un 18 de julio”

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado este jueves el primer paso para tramitar el texto para un nuevo Estatuto de Autonomía. Es un texto consensuado por PSOE y PP, que tiene a Vox en contra y que ha recibido las críticas de IU y Podemos, partidos que en la actualidad no cuentan con escaño en el Parlamento regional.

Con la toma en consideración del texto legislativo se abrirá ahora un periodo de participación pública con la intención de pueda ser enmendado y “enriquecido” con aportaciones de partidos políticos y sociedad castellanomanchega en general. Todavía no se sabe cuándo quedara abierto a la opinión pública pero el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que esté listo en otoño para poder remitirlo al Congreso de los Diputados. Allí tendrá que ser aprobado (o no) de forma definitiva.

“Este es un día trascendente y precioso en la fecha. Por fin Castilla-La Mancha va a tener algo que celebrar un 18 de julio”, bromeaba el presidente regional Emiliano García-Page, en una de las escasas ocasiones en las que ha subido a la tribuna del Parlamento regional en las últimas legislaturas.

Se mostraba exultante y también agradecido “a los equipos negociadores” de PSOE y PP que han estado “un año” trabajando de forma discreta, según se viene repitiendo en las dos últimas semanas en las distintas comparecencias públicas. Ha aludido de forma particular a Paco Núñez: “Tengo que agradecerle su trabajo al frente del PP. Algo esencial en la democracia es estar a la altura de lo que la inmensa mayoría reclama de los políticos”. Y en eso se detenía para destacar “el valor de acordar” en la “coyuntura actual” porque “si hay una dificultad en este país es la cantidad de puentes rotos entre unos y otros”.

En su opinión, “el trombo de este país es la ruptura absoluta del hecho de acordar. Creo que hay gente que piensa que el acuerdo por el acuerdo es un lastre. Tal es el nivel de frentismo y cainismo”. Se detenía incluso en comparar la iniciativa para reformar el estatuto autonómico con la modificación de la Constitución española. “Llevamos años hablando de cambiarla y nadie se atreve a meterle mano”. Cree que no hay “un debate en serio porque si ese puzle tan complejo de la Transición se tuviera que romper ya no encajarían las piezas en un puzle nuevo”.

Ha insistido una y otra vez en “la importancia del acuerdo entre las dos grandes fuerzas políticas”, para referirse a PP y PSOE y en particular en Castilla-La Mancha porque “hoy ciframos la mayoría en España no en tenerla, sino en que otros no la puedan tener”.

Evitar que la “minoría” pudiera bloquearlo: “No se trata de hacerles perder el tiempo”

“Ojalá el acuerdo fuera por unanimidad”, lamentaba García-Page para reconocer que la exclusión de Vox - y de otras formaciones políticas- de la negociación tenía un objetivo: evitar que “la minoría” pudiera bloquearlo. “No se trata de hacerles perder el tiempo y hacerlo perder a los demás”, ha comentado dirigiéndose al Grupo Parlamentario de Vox. Su presidente David Moreno había dicho minutos antes que el texto es “una estafa”.

“Creo que para ustedes el Estatuto de Autonomía tendría un artículo único”, le afeaba Page y sería “para proponer la desaparición de las autonomías y del artículo 8 de la Constitución. Es incoherente que se presenten ustedes a las elecciones autonómicas. Entenderse con quien no quiere es complicado y además melancólico”.

Frente a la postura de la extrema derecha ha asegurado que el acuerdo en Castilla-La Mancha entre PSOE y PP es “un punto de oxígeno y normalidad” y ha querido “romper una lanza frente a lo que algunos atacan: que el simple hecho de que PP y PSOE hablen parezca un aquelarre”. Eso, decía es “propio de una parodia nacional”.

También ha recordado que si la reforma sale adelante, cuando tenga el visto bueno del Congreso de los Diputados, cualquier modificación supondrá “una mayoría cualificada” y eso, para él “es trascendente”.

Núñez a Vox: “Dedican más tiempo a criticarnos que a dar soluciones y el enemigo no es el PP”

El diputado de Vox ha criticado duramente al PP y a su presidente Paco Núñez a quien ha recordado que durante las elecciones autonómicas “paseaban furgonetas acusando a Page de pactar con Otegi. Decían que Page era señor feudal que se plegaba a Pedro Sánchez y ahora han decidido pactarlo todo con él. Deberían explicar a qué se debe el giro de 180 grados”, le espetaba David Moreno al líder del de los 'populares' que hoy también ha tomado la palabra.

“El PP aprueba que se vuelva a poner el Defensor del Pueblo o la Cámara de Cuentas que Cospedal quitó. ¿Se avergüenzan de aquella medida de su presidenta?”, le preguntaba.

Paco Núñez se limitaba a responder a Vox diciendo que “dedican más tiempo a criticar al PP que a ofrecer soluciones y en dar una alternativa al socialismo en nuestra tierra. El enemigo no es el Partido Popular”, aseguraba.

Justificaba su apoyo a la reforma del Estatuto: “Es positivo para Castilla-La Mancha y los castellanomanchegos” porque, añadía, “creo en una Castilla-La Mancha ambiciosa, ilusionada, comprometida y que aporte su personalidad a España” y el “el PP cree en el Estado de las Autonomías”.

En su opinión, el nuevo Estatuto será “una herramienta fundamental para defendernos de terceros, frente a quienes quieren apropiarse de lo que legítimamente es de los castellanomanchegos, ya sea financiación o infraestructuras” aunque afeaba que “el PSOE quiera cambiar votos por gobiernos en lugares como Catalunya”.

Y también marcaba distancias con el PSOE castellanomanchego, pese al signo positivo de su voto. “Claro que me separan muchas cosas del señor Page. Creemos en otra forma de gestionar Castilla-La Mancha, como la que hoy se pone en marcha en los ayuntamientos”, ha comentado, sin aludir al hecho de que en buena parte de los más importantes de la región el PP gobierna gracias a Vox.

Su número dos en el partido y también diputada regional Carolina Agudo intervenía para reafirmar posición. “Desde el PP siempre hemos estado a favor la reforma para adecuarlo a las necesidades de nuestra tierra. Su toma en consideración es un trámite necesario. No es un texto ni completo ni definitivo”, ha insistido como ya hiciera días atrás, para zanjar que lo apoyan “por responsabilidad”.

“La autonomía no es independencia, sino lo contrario”

El presidente castellanomanchego cree que “a Castilla-La Mancha no le ha ido nunca tan bien: con cinco provincias y 2,1 millones de habitantes, con capacidad de decidir sobre una parte importante de nuestra realidad cotidiana”. También dice que “ha mejorado todo lo mejorable” pese al “escepticismo” con el que entonces, allá por 1982, se acogió el modelo del Estado de las Autonomías.

“La autonomía no es independencia, sino exactamente lo contrario. Las comunidades autónomas tenemos un papel fundamental en España para frenar el independentismo, frente a un estado que finalmente tiene que pasar por taquilla”, ha comentado refiriéndose una vez más a Catalunya.

“No significa que queramos más, sino que compartamos las mismas soluciones porque tenemos los mismos problemas, sean o no comunidades históricas. No ejercemos la autonomía para hacer de menos a otras o para ser más”, aunque ha dicho “entender” a quienes piden más como Catalunya o Euskadi. “No establecemos trincheras”, aseveraba, sino que “defendemos los intereses de esta tierra”.

Terminaba con todo un alegato de lo que considera que es Castilla-La Mancha: “Una región estable, que está a gusto consigo misma, con fuerza, pero sin vanidad, con orgullo, pero sin soberbia y que está a salvo del frentismo y del populismo. Tengamos la sensación legítima de que hacemos lo que hay que hacer”, zanjaba.

Vox se niega a aumentar diputados: “Devuelvan el dinero que reciben”, responde Podemos

“Es una propuesta conjunta PP y PSOE para blindar los privilegios de los políticos y seguir mercadeando con el dinero de los ciudadanos. No seremos cómplices”, decía David Moreno. El diputado de ultraderecha cree que “los castellanomanchegos no están pidiendo la reforma del Estatuto de Autonomía, ni las paguitas”. Y menos, decía, están pidiendo que entre las prioridades esté “el lenguaje exclusivo en el nuevo Estatuto”.

Se mostraba en contra de “aumentar el gasto político” que considera que supondrá el incremento en el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha hasta un tope máximo de 59 escaños. En la actualidad hay 33, el mismo que tiene el Parlamento de La Rioja. Ambos son los más pequeños de España. Tampoco es prioridad, decía, “gastar 170.000 euros en dos coches para dos vicepresidentes”.

Y en este punto, su posición ha recibido las críticas tanto de PSOE y PP como de Podemos. El coordinador autonómico de la formación morada José Luis García Gascón exigía a Vox que “devuelva íntegramente todo el dinero que recibe año a año de las Cortes de Castilla-La Mancha”, que según la información que han trasladado de la propia página de las Cortes son “850.000 euros al año en subvenciones directas más gastos de asesores”, tras oponerse a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región.

“Se llevan casi un millón de euros al año sin haber hecho absolutamente nada los primeros tres meses de legislatura y dedicándose a tratar de destruir la democracia desde dentro y tienen la desfachatez de oponerse a una mejora democrática básica como es hacer que nuestro Parlamento regional sea plural y representativo de las sensibilidades de la gente de Castilla-La Mancha, eso es demagogia reaccionaria”.

Podemos apunta que “el coste de las Cortes regionales es un porcentaje ínfimo del presupuesto total de la región” y que “la democracia y los servicios públicos son derechos fundamentales que solo un partido fascista como Vox se atreven a justificar su eliminación”.

Los de Podemos reclaman para cambiar el Estatuto, y después la ley electoral, “una única circunscripción única como en las elecciones europeas o en Canarias y, en caso contrario, aumentar el número de escaños en una horquilla con la parte superior cerca de los cien”.

“Es una hermosura de texto”, según el PSOE

La portavoz del Grupo Socialista Ana Isabel Abengózar encargada de presentar la propuesta en un día que ha calificado de “histórico” para cumplir con la “obligada” reforma estatutaria “en el marco de una sociedad cambiante”. La diputada cree que “hay estatuto para los próximos 40 años”.

Ahora, decía, “es fundamental que todas las voces sean escuchadas”. Ha ofrecido “diálogo abierto y constructivo para lograr un estatuto representativo y duradero, que ahonde en la autonomía y el autogobierno” y en este sentido ha dicho que es “el momento para demostrar que la participación ciudadana es la base de nuestra democracia”.