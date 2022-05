El PP de Castilla-La Mancha defiende la vuelta del Rey emérito a España: “No hay ninguna causa legal que le impida estar aquí”

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha mostrado este viernes su alegría por el hecho de que el Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, esté en España, “en su casa”. “No hay ninguna causa legal que le impida estar aquí”.

Preguntado por los medios sobre esta cuestión durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes, Núñez ha indicado que tanto su posición como la de su partido respecto a la monarquía es “clara y nítida”: “Soy un defensor a ultranza de nuestra monarquía parlamentaria”, ha añadido.

En este sentido, ha dicho creer en el papel que la monarquía ha jugado en la construcción de la democracia en España y en el papel que ha jugado la Jefatura del Estado en el actual régimen constitucional del país. “Una persona clave en dicho proceso es el Rey Juan Carlos”, ha concluido.

Pacto del agua

En cuanto al pacto del agua, Núñez ha señalado que “es dramático” que el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, no cumpla con el pacto regional del agua y “pida ahora consenso a quienes lo firmaron”. Así lo ha señalado después de que el socialista pidiese “unidad sincera” en esta materia a todos los partidos políticos y, en referencia al pacto regional del agua, afirmase que “probablemente alguno lo hizo con la boca chica”.

Es por ello por lo que Núñez respondido que García-Page tiene que cumplir sus compromisos al afirmar que una vez firmado el pacto regional del agua, cuya mesa ha recordado que él mismo propuso, es el Gobierno regional el que tiene que implementarlo.

De este modo, ha lamentado que el presidente castellanomanchego haya “sido incapaz” de llevarlo a Moncloa, máxime después de anunciar “hace dos meses” una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de agua. “No cumple ni lo que firma ni lo que promete”, ha añadido.

¿Por qué Page tiene miedo Sánchez, qué miedo tiene a ir a Moncloa y defender ante Sánchez este pacto regional del agua?“, se ha preguntado, para añadir que si el presidente regional no quiere ”enfrentarse“ a su homólogo en el Gobierno central puede ir él a hacerlo. ”Si Page tiene miedo yo le acompaño, que no me voy a arrugar ante Sánchez cuando hay un pacto firmado“.

Dicho esto, el presidente regional del PP ha defendido que él es “un castellanomanchego que se viste por los pies” y que cumple lo que promete “sin necesidad de firmarlo” pese a que ha recordado que fue él mismo el que firmó el pacto regional del agua.

“Lo triste es que Page prefiera la guerra del agua

Preguntado por la posición del Levante tras aprobarse el Plan de Cuenca del Tajo, Núñez ha señalado que los presidente de Murcia y Valencia, Fernando López Miras y Ximo Puig, respectivamente, “hacen lo que tienen que hacer”, que es defender su territorio.

“Lo triste es que Page prefiera la guerra del agua a defender los intereses de Castilla-La Mancha en materia hídrica”, ha apuntado, para insistir en el pacto regional del agua porque, bajo su punto de vista, es la forma de mostrar que la sociedad regional “está unida y blindada y que no va con 17 voces” a la negociación de un futuro acuerdo nacional.