La denuncia de un albaceteño: “Mi hijo se lesiona y la Federación de Fútbol nos deja tirados, ¿para qué vale entonces?”

Mariona Boix, 27 años y campeona de España de esquí alpino se cayó durante una competición en 2015 y se lesionó la rodilla. Pese a las previsiones favorables iniciales, lleva 12 operaciones y no ha terminado de recuperarse. Hoy pide ayuda para un tratamiento de células madre porque la lesión no solo afectó a su vida deportiva, sino que le ha dificultado su vida laboral. Su historia se hizo viral en las redes sociales hace unos días.

Las lesiones son el ‘pan de cada día’ de los deportistas, pero la recuperación no resulta igual de sencilla en todos los casos, y no solo por cuestiones físicas. También entran en juego otros factores en los que no se mide con el mismo rasero a todos los deportistas.

Así lo denuncia la familia un joven jugador de la categoría juvenil que ha debutado en la Primera División Autonómica de fútbol. Su hijo se lesionó el 5 de febrero de 2022. Una rotura fibrilar truncó su temporada en la Escuela de Fútbol C.D. Al-Basit, un modesto club de Albacete.

Lo que en principio parecía un mes de baja deportiva con reposo y 15 días de rehabilitación se ha convertido en meses de peregrinaje médico, sin que el seguro contratado por la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha haya ofrecido soluciones.

“La resonancia magnética que le realizaron en mayo nos confirmó que la rotura es más seria de lo que parecía en principio y nos han recomendado trabajo de fisio y readaptador además de tratamiento con infiltración de células madre para cerrarla. El tratamiento cuesta 1.000 euros”, explica Ángel Valcarce, el padre del deportista.

El parte médico del traumatólogo del pasado mes de junio indica la existencia de una cicatriz dolorosa por rotura fibrilar isquiotibial. Es “una lesión incompleta” que no ha mejorado con el tratamiento inicial. “Los médicos coinciden y nos han dicho que como no se trate bien, esto es follonero porque sería recaída tras recaída, a pesar de no ser grave”.

Pero tanto la aseguradora, ASISA, como la propia federación deportiva le han explicado a la familia que “eso no entra en la póliza”. Desde la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles de Castilla-La Mancha (MUPRESFE), con sede en Cuenca y vinculada a la federación, se ha informado también a la familia de que el uso del Plasma Rico en Plaquetas (PRP) “no es de cobertura”. En la misma notificación a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es, la responsable del área informa de que “no existen suficientes estudios clínicos contrastados que puedan avalar la eficacia de este tratamiento” y cita a la Agencia del Medicamento.

“Es injusto, ¿para qué vale una federación?”

Ángel Valcarce comenta que “se habla de jugadores con fichajes millonarios, clubes con millones en presupuestos y la situación real en algunas federaciones, como la Federación de Fútbol de Castilla la Mancha, es que nos dejan tirados y sin soluciones alternativas”.

Dice tener claro que “si a ASISA la federación le paga hasta aquí... Pues es lo que hay. ¡Pero es que la federación ha de responder! Hablamos de un chaval federado y lesionado en partido oficial. Es injusto. No estoy pidiendo indemnización, sino que le traten. Si esto le pasa a mi hijo en el instituto, pues me voy al SESCAM, pero no es el caso. Pagamos ficha y seguros médicos para el que lo necesite”.

De momento el padre del jugador ha optado por asumir los gastos médicos de su propio bolsillo. “Han dejado tirado a mi hijo y ahora quiere abandonar el fútbol. Es muy triste que me diga que no lo pague y que lo deja. Seguramente no va a llegar a nada, pero ¿por qué no va a seguir jugando?”.

También se muestra preocupado por lo que la lesión sin curar correctamente le pueda acarrear en el futuro. “¿Quién me dice a mí que no va a querer ser policía? Es un chico muy fuerte. ¿Lo tengo que dejar inútil y que no pueda correr? Le puede pasar factura toda la vida, así que he pagado yo. Son algo más de 1.000 euros. Puedo hacerlo, pero es vergonzoso que la Federación de Castilla-La Mancha y su mutualidad dejen tirados a los chavales”. Asegura que ha decidido hacerlo público “para que no le pase a más personas y por la impotencia que me produce. ¿Para qué vale una federación?”.

Desde elDiarioclm.es hemos intentando contrastar la versión tanto de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha como de ASISA, sin obtener respuesta hasta el cierre de este artículo.