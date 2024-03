Piden un debate “serio y argumentado” sobre la Ciudad del Cine en Guadalajara y la rehabilitación del Fuerte San Francisco

Quince personalidades de Guadalajara han firmado una carta abierta, dirigida a la Junta de Comunidades y a la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, para pedir un debate “serio y argumentado” sobre la Ciudad del Cine en la capital, así como para no dejar de lado la rehabilitación del Fuerte de san Francisco.

Antonio Herrera, Blanca Calvo, Carlos Buero, Carmen Carreto, Antonio Miguel, Eva Ortiz, Jorge Badel, Jesús Orea, Javier López-Roberts, Pedro Pradillo, Juan Leal, Juan Garrido, José Antonio Alonso y Rafael de Lucas resaltan en la misiva que “siguen esperando” que el delegado de la Junta, José Luis Escudero, los reciba para hablar del tema, porque “de hablar es de lo que se trata”.

Además, recalcan que apoyan la decisión del Ayuntamiento de rechazar el modelo de Ciudad del Cine propuesto por la Junta de Comunidades. “Este rechazo no es un 'no es no' sin matices, sino un 'sí, pero no así', que se apoya en que el Fuerte es un conjunto patrimonial de todos y por consiguiente no puede ser completamente cedido para su uso privativo”, resaltan.

“Tendrán que buscar más dinero en otro sitio si los fondos europeos ya no les dan. Piensen si no es mejor sentarse a hablar”, afirman. En este sentido, ponen como “ejemplo de respeto al patrimonio” la Biblioteca central municipal y las Escuelas, al darles “uso, para mantenerlo en el dominio colectivo”.

“Está el asunto del dinero, que por supuesto es importantísimo también. En vez de comenzar el acercamiento y el diálogo que se les propone, la Junta y los concejales socialistas se han lanzado a una campaña publicitaria con videos y declaraciones públicas que no hacen sino confirmar lo que mucha gente piensa: que su proyecto solo esconde el interés de saldar por lo bajo su deuda para con la ciudad”, lamentan.

De este modo, apuntan a que se “trata de llevar al falso dilema” de que frente a la Ciudad del Cine “solo hay la ruina del complejo”. O de argumentos “tan falaces como calificar de buena su propuesta porque no hay pruebas de lo contrario”.

Aike Guadalajara insta a la ejecución de la sentencia del Fuerte

El partido Aike Guadalajara ha acudido a los juzgados recientemente, para pedir el cumplimiento de la sentencia firme que obliga a la administración regional a “rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo del Fuerte de San Francisco y dotarlos del uso dotacional y cultural que quiera la ciudad”. Esta obligación, recuerdan, deriva del acuerdo de cesión recogido en el Proyecto de Singular Interés firmado entre el Ministerio de Defensa, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara.

En dicha cesión se acordó que la Junta “se aprovecharía de los ingresos por la venta de los terrenos que finalmente se edificaron con viviendas a cambio de entregar a la ciudad las naves rehabilitadas y con uso”, resaltan. La sentencia se dictó en septiembre de 2017, y devino en firme tras no ser admitido el “enésimo recurso presentado por la Junta”.

Según recuerda, esta sentencia disponía en su fallo “el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas asumidas en el acuerdo complementario de ejecución del Proyecto de Singular Interés Fuerte de San Francisco de fecha 22-12-2010”.

El miembro del partido Jorge Riendas ha explicado que “esto ocurre porque el Ayuntamiento lo que demandó es el deber de hacer de la Junta, y no una compensación económica”. “Es ahora, cuando sí que el juez podría auxiliarse de peritos que cuantifiquen el valor de este deber de hacer y condenar a la Junta a que deposite dicha cantidad. No engañemos a la gente, no hay cantidad porque no se pidió dinero”, señalaba.

Desde Aike, han reivindicado que la ciudad ya ha demostrado “suficiente paciencia” ante la falta de inversión de la Junta con la rehabilitación del complejo. “A los años de abandono hay que sumar la paralización de dos proyectos, el de la Biblioteca y las Escuelas Municipales, que ya estaban anunciados”, recordaban.

También han señalado que ambas infraestructuras culturales serían “incompatibles” con el proyecto de la Ciudad del Cine que plantean “desde Toledo” y que supone un uso “en exclusiva de todo el complejo”, sin que ya tengan cabida dichas infraestructuras.