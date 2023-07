Benja Serra, el historiador 'influencer' que viraliza el Toledo más turístico: “Ya me Ju-dería perdérmelo”

El vídeo de Benja Serra y su edición de 'callejeros benjeros' en Toledo arrasó en los móviles de la población toledana (y foráneos, claro) con un hilarante homenaje que el creador de contenido valenciano ha preparado sobre la ciudad en un breve vídeo, mostrando varios rincones de la capital de Castilla-La Mancha.

“El barrio judío es espectacular. Ya me Ju-dería perdérmelo”, bromea en el vídeo sobre uno de los lugares más visitados en la ciudad, la Judería, en el que se encuentran importantes representaciones del patrimonio de la que se conoce como 'Ciudad de las Tres Culturas'.

Así que no es extraño que Benja diga que “la arquitectura de Toledo mu-dejar muerto” o que “el plano urbanístico de Toledo fue diseñado por la arquitecta local 'inés-cesario'”. Son algunas de las bromas que han provocado que el vídeo se hiciese rápidamente viral y que acumule cientos de miles de visitas.

“La cultura general, la cultura urbana y la cultura popular”, explica Serra en relación a la 'Ciudad de las Tres Culturas'. Y todo entra también dentro de su vídeo, en el que hay menciones al tema 'Ateo' de C. Tangana y Nathy Peluso cuyo vídeo con tintes eróticos fue grabado en la catedral de Toledo y provocó la indignación de muchos fieles y la dimisión del deán. “¿Qué escuchas?”, le pregunta una voz en off a Benja: “Like a virgin, de Madonna”, responde con ironía mientras observa uno de los rincones del templo privado. “La catedral alberga un gran patrimonio artístico. Uy, ¡qué fresco!”, es otra de sus bromas.

El creador de contenido realiza un recorrido por todo el Casco Histórico haciendo chistes varios en los monumentos más importantes de la ciudad o con ellos de fondo. “En días despejados, la altitud de Toledo permite ver la Giralda”, señala, apuntando a la famosa catedral.

Hace también referencia a la canción 'Brujería' de Son de Sol con la que España compitió en Eurovisión en el año 2005 o el popular vídeo del baptisterio paleocristiano. “¿A quién no le van a gustar unas termas romanas del siglo I?”, se pregunta Serra.

En el Monasterio de San Juan de los Reyes hace un homenaje al “Cristo del Hula Hoop” - una escultura a la que popularmente se ha apodado con este nombre- , y también mantiene un diálogo con la reina Isabel, para preguntarle si “son ciertos los rumores que apuntan a que le están poniendo los cuernos a tu hija Juana en el festival 'Burning man'. ”Isabel no está muy católica“, ironiza. También pasa por el miradero del Valle, desde donde se ve 'To-ledo' -y sí desde allí se contempla buena parte de la ciudad- y acaba asegurando que desde Museo de Arte Contemporáneo de Toledo, que en realidad es el Museo de Santa Cruz, hay un túnel que lleva al parque Puy de Fou. ”Puturrufua“.

Serra explica a elDiarioclm.es que el primer capítulo de 'callejeros benjeros' lo hizo en Lisboa, en el mes de junio y que fue algo que “funcionó muy bien”. “Me dijeron que hiciera más y decidí hacerlo en ciudades españolas, bueno porque es más sencillo claro”. Así aprovechó un viaje de vuelta a Madrid, donde reside y trabaja, y estuvo dos días en Toledo grabando. “Pensé, con todo lo que tiene que contar seguro que algo saca”, asegura.

Muchas de las referencias que se ven el vídeo, afirma, son juegos de palabras que se le ocurren sobre la marcha. “Por ejemplo lo de Aladín, que está todo Al-ladín. Pero también hay muchas referencias que en realidad uso en mi día a día”, explica. Es quizás esa naturalidad la que se ha ganado el corazón de los y las toledanas que han compartido el vídeo hasta viralizarlo.

Muchas personas le han pedido por las redes que siga trabajando en esta línea, en su propia versión del programa 'Callejeros'. “No es tan sencillo como muchos creen ser creador de contenido, sobre todo cuando todo lo que haces es de comedia y humor. Hay todo un trabajo detrás, a partir del guion. Esta recepción como la que ha tenido el 'callejeros benjeros', que lo hice porque me cuadraba con el nombre, toda la repercusión se agradece mucho y te da un chute de energía. Sobre todo cuando es algo que no había hecho hasta ahora”, resalta.

Siguiente capítulo: València o Madrid

¿Hará más 'callejeros benjeros'? Está convencido de que es algo que seguirá funcionando, así que continuará con su ciudad natal, València, donde estos días está pasando sus vacaciones. “Viajar me encanta, y ahora claro que me planteo hacer más cosas de viajes y de destinos”, explica. Eso sí, también aclara que no es cosa de salir y viajar para realizar contenido, porque al final todo tiene un precio.

“Vi que la gente etiquetaba las oficinas de turismo de Toledo u otras zonas, y que hay que hacer campañas para promocionar más destinos. Pero con instituciones como oficinas de turismo, consejerías y concejalías es mucho más complicado promocionar un destino que, digamos, con una aerolínea o una cadena hotelera”, explica el creador de contenido. “Pero ojalá, ¿no?”, se ríe.

Ya ha tomado cartas en el asunto y ha hecho una encuesta entre sus seguidores para decidir su nuevo destino. “Pero supongo que lo más fácil será València, que estoy aquí de vacaciones con la familia, o Madrid. Tengo que trabajar en esta tercera entrega”, resalta Serra.