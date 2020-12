Registran casi medio centenar de denuncias en Toledo durante los días de Nochebuena y Navidad

La Policía Local de Toledo ha interpuesto un total de 55 sanciones entre el 21 y el 27 de diciembre por superar reuniones en más de seis personas los grupos de reunión fuera del domicilio, según ha informado en rueda de prensa el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Juan José Pérez del Pino.

Cabe recordar en este sentido que la flexibilización de las medidas en la región durante la Navidad para poder reunirse diez personas se aplica tan solo en los domicilios y solo durante las cenas y comidas de los días 24, 25, 31 de diciembre y del 1 de enero. En bares y restaurantes se mantienen las limitaciones de grupos de no más de seis personas.

Además de estas 55 denuncias, entre los días 21 y 27 también se han impuesto diez sanciones por no usar la mascarilla, siete más por incumplir el toque de queda (fijado a las 00.00 horas, excepto Nochebuena y Nochevieja, cuando se amplía hasta las 00.30 horas), otras 28 por hacer botellón, 9 por no respetar el cierre perimetral de la comunidad autónoma -que permite solo salir o entrar para reunirse con familiares-, otras dos por instalar veladores no autorizados en terrazas hosteleras y una más por fumar sin mantener la distancia de seguridad.

24 y 25 de diciembre

Entre las más de cien sanciones enumeradas, casi la mitad se han registrado durante el día de Nochebuena -24 de diciembre-. En concreto, en estos días se interpusieron 23 denuncias por hacer botellón, 16 por superar el límite máximo de seis personas en reuniones, dos por no usar la mascarilla y otras dos por la instalación de veladores. Además, el día 25 fueron interpuestas dos denuncias, en este caso por incumplimiento del toque de queda.

Sin embargo, Pérez del Pino ha manifestado que el dispositivo establecido para evitar aglomeraciones el día 24, fecha en la que tradicionalmente se celebran las migas toledanas, ha funcionado "perfectamente". Además, ha resaltado que algunos establecimientos hosteleros decidieron no abrir ese día como medida preventiva y que no se produjo "ninguna aglomeración" en las terrazas de bares y restaurantes.

"A pesar de los datos se vienen cumpliendo las normas. Estas denuncias, en una población como la de Toledo -casi 85.000 habitantes-, siguen siendo excepciones", ha señalado el edil, que ha apuntado que los botellones con mayor número de personas -la mayoría menores de edad- se produjeron en la zona del Circo Romano y en San Cristobal.