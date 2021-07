“Sacar el deporte a la calle ayuda a fomentarlo entre quienes no acuden a las instalaciones municipales”

Los equipos de gobierno que entraron nuevos a los consistorios en 2019 no han podido implementar algunas de las actividades y servicios orientados al disfrute y bienestar de la población a causa de la pandemia de la COVID-19.

Esto es lo que lamenta Sara Simón Alcorlo, concejala de Igualdad, Derechos de la Ciudadanía y Festejos y coordinadora de las áreas de Igualdad, Infancia, Adolescencia y Juventud y Casco Histórico del Ayuntamiento de Guadalajara cuando se le pregunta por la ciudadanía más joven.

Tiene una visión panorámica de todo el Ayuntamiento y siente frustración cuando piensa que solo les quedan dos años por delante para cumplir con los objetivos que se habían marcado al llegar.

Ahora están retomando todo lo que hubo que aplazar, porque hace unos meses decidieron que “en septiembre, tenía que comenzar la vida pasase lo que pasase”, y ya se preparan para empezar a hacer actividades y políticas “con las que llegar a todo el mundo”.

Entre ellas, hay unas cuantas que pretenden cambiar ciertas costumbres de la ciudadanía en un municipio donde, hasta ahora, las actividades y los coches se concentran en el centro.

Potenciar la vida en los barrios y desatascar de tráfico el casco urbano son retos que el actual equipo de Gobierno tendrá que afrontar en lo que queda de legislatura para cumplir con algunos de los propósitos en los que no había podido centrarse hasta ahora y que pueden contribuir a una vida más activa en Guadalajara.

La OMS considera necesario que en las ciudades se fomente la salud de sus habitantes, ¿de qué manera puede hacerse desde el Ayuntamiento?

Los ayuntamientos no tenemos competencia en Sanidad y, por tanto, a menudo no se hacen políticas sobre este asunto. Yo creo que tenemos una labor importante en lo concerniente a la concienciación, porque podemos elaborar campañas para promocionar una vida saludable.

Cuando llegamos al gobierno en 2019, pensamos que era importante que una de las concejalías tuviese un área de Promoción de la Salud, pero hasta ahora nos ha dado tiempo a avanzar poco. Por ejemplo, contamos con un programa en el que las personas mayores reciben ayuda de farmacéuticos para organizarse con las pastillas que se tienen que tomar.

Bicicletas y patinetes tienen que estar integrados en el tráfico y los vehículos a motor tendrán que aprender a convivir con ellos

Sin embargo, sí tienen competencia en materia de Urbanismo y a través de él se puede contribuir, entre otras cosas, a que la ciudadanía lleve una vida más activa

La nueva ley de Cambio Climático obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar una zona de bajas emisiones (ZBE) para 2023 y nosotros hemos decidido que la de Guadalajara se encuentre en el casco histórico.

Esto nos ofrecerá la oportunidad de intentar peatonalizar alguna zona, además de hacer una campaña para concienciar de que esta ciudad se puede recorrer andando, porque cogemos el coche demasiado para lo pequeña que es.

Por otro lado, tenemos el carril bici, que ya estaba construido cuando nosotros llegamos y es bastante peligroso en algunos puntos, aparte de que su recorrido rodea la ciudad y no te lleva de un sitio a otro. El problema es que se financió con fondos europeos y, si quitamos algún tramo, tenemos que devolver el dinero, pero estamos estudiando cómo hacerlo. De todas formas, nosotros creemos que bicicletas y patinetes tienen que estar integrados en el tráfico y que los vehículos a motor tendrán que aprender a convivir con ellos.

Queremos que una parte importante de la población que ahora se traslada en autobús urbano lo pueda hacer bien en patinete eléctrico o en bicicleta, para lo que estamos estudiando dónde poner los puntos de aparcamiento. Esto les puede venir muy bien a los estudiantes del futuro campus universitario que suban desde la estación de tren, por ejemplo.

Este verano ya han sacado la cultura a la calle, ¿van a promover también el ocio activo al aire libre?

Aparte de la programación de actividades deportivas en los barrios para toda la familia que ha organizado para este verano la Concejalía de Deportes, me gustaría llegar a ofrecer torneos de deporte popular en las pistas de los barrios para que la gente que no pertenece a ningún club tenga la oportunidad de juntarse con los amigos y hacer deporte.

Creo que esto es importante porque, por un lado, hay gente que hace vida en su barrio y tenemos que acercarles estas actividades y, por otro, me he dado cuenta de que mucha gente no hace cosas por falta de costumbre. Es a las personas que no tienen el hábito de acudir a las instalaciones municipales a las que tenemos que ponérselo delante, sacar el deporte a la calle para que vean que existe esa opción y fomentar así la práctica.

En el pliego de las actividades deportivas de la temporada que viene ya hemos conseguido que una parte de las que se hacen en las instalaciones se saquen fuera, a los parques, para que la gente se las pueda encontrar por la calle.

Los barrios socialmente más degradados son objetivos prioritarios en nuestra programación

Una ciudad más activa no solo incentiva estilos de vida saludables, sino que los puede hacer más accesibles, fomentando la equidad en todo el espectro social...

Hemos diseñado la oferta de actividades tratando de llegar, sobre todo, a barrios a los que normalmente no se llega, como Las Ramblas, Los Manantiales o las Casas del Rey. Los barrios socialmente más degradados son objetivos prioritarios en nuestra programación.

Por otro lado, hemos estado dando muchas vueltas a un proyecto para las escuelas deportivas de la ciudad que por fin va a salir el año que viene. En nuestra ciudad, en su momento se optó por que las llevaran los clubes deportivos, que han estado supliendo lo que no ofertaba el Ayuntamiento, pero muchos niños y niñas no han podido acceder por una cuestión económica.

Por eso ahora nuestra voluntad es hacer un convenio con todos los clubes para poder reducir el importe a los padres, para lo que el Ayuntamiento va a hacer una considerable inversión. Creo que es muy importante darles esa posibilidad que contribuye a la democratización.

De modo que en el diseño de las políticas que velan por la salud de la ciudadanía está implicada más de una concejalía...

En este equipo de gobierno tenemos la filosofía de que, aunque cada cual tiene sus competencias, todos los temas son transversales. Por ejemplo, tener una ciudad limpia ayuda a que nuestros menores vivan en una ciudad mejor.

El asunto de las escuelas deportivas tiene que ver con la infancia y su desarrollo, pero también con el fomento del deporte femenino desde la base, por ejemplo, y por eso queremos apoyar a los clubes que tengan canteras femeninas.

Es especialmente importante cuidar la salud de las personas más jóvenes, ya que la tasa de obesidad infantil en España es elevada y los menores obesos son, potencialmente, futuros adultos obesos. ¿Qué planes de ocio activo hay este verano para la juventud?

Hacer planes para la juventud ha sido difícil en este año y medio, pero ya empezamos a hacer cosas. Para este verano hemos organizado un campamento infantil con actividades relacionadas con los Objetivo de la Agenda 2030 y otra actividad para jóvenes de 13 a 16 años en el espacio TYCE con dos horas diarias en la piscina municipal y excursiones los viernes.

Este verano, además, nos hace especial ilusión haber recuperado el proyecto Esta noche toca, que viene en una versión reducida, solo en el centro de la ciudad, pero el año que viene queremos ampliarlo al resto de barrios. Las actividades son muy variadas para enganchar a la gente joven con las cosas que más les gustan: hinchables, photocall, noche tecnológica, noche street…

Tendremos disponible un Punto de Información Juvenil y una Asesoría de Igualdad de Trato

¿Y qué planes tienen para el curso que viene?

De cara al curso que viene queremos que el espacio TYCE se convierta los fines de semana en un centro social donde los jóvenes puedan hacer, sobre todo en invierno, actividades de todo tipo y donde, además, puedan encontrarse con propuestas entretenidas de concienciación sobre temas diversos para ir generando ciudadanía.

A partir de septiembre, en el Centro Joven empezaremos con cursos como el de animación y el de socorrista, que les faciliten tener algunas oportunidades laborales.

Además, tendremos ya disponible un Punto de Información Juvenil, que antes no tenían y creo que les va a venir muy bien, así como una Asesoría de Igualdad de Trato donde no solo se pueda hablar de las relaciones tóxicas, sino también de bullying en los centros escolares, de las adicciones a las redes sociales, al juego, etcétera. Esto se extenderá también a centros escolares y a otras actividades formativas para proporcionar a la gente joven herramientas con las que se puedan ir desarrollando.

Otra herramienta con la que cuenta la población más joven de la ciudad es el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. ¿Ha seguido funcionando pese a las restricciones?

Vamos a reactivarlo en septiembre, porque este año las reuniones de los jóvenes empezaron siendo telemáticas pero no acabó de funcionar. Además, lo separaremos en un Consejo de Infancia y otro Consejo de Adolescencia. Empezaremos trabajando sobre la Agenda 2030, una herramienta fundamental que recoge los objetivos que debemos marcarnos para construir un mundo mejor. En base a ella, hablaremos de muchas cosas y escucharemos sus ideas y lo que les gusta y necesitan.

¿Cómo funciona este Consejo?

En el Ayuntamiento hay dos tipos de órganos de participación ciudadana: los consejos de barrio y los consejos sectoriales. Uno de estos últimos es el de Infancia y Adolescencia y, como el resto, tiene su reglamento aprobado por el pleno. En el Consejo están los grupos políticos, las asociaciones de madre y padres, asociaciones que trabajan con la infancia, asociaciones de vecinos,... y luego están los chicos y chicas de los colegios que se apuntan para formar parte del Consejo.

El órgano político de decisión donde se votan las propuestas se reúne de vez en cuando, pero el grupo de estudiantes lo hace todos los viernes para trabajar temas que luego exponen en el consejo sectorial. Es su órgano de participación activa. Para el curso que viene queremos que también cuenten con personal cualificado que les atienda.

El Plan Local de Infancia y Adolescencia que figura en la web del Ayuntamiento era para el periodo 2016-2020. ¿Se va a renovar?

Espero que a lo largo de 2022 podamos aprobar el nuevo Plan de Infancia y Adolescencia, que es en lo que también trabaja el Consejo. El de ahora ya está caducado, pero como no hubo continuidad en las reuniones telemáticas no ha podido hacerse el nuevo y esto también ha hecho que perdamos el título de Ciudad Amiga de la Infancia que otorga UNICEF.

Sin embargo, nos han dicho que podremos solicitarlo en la siguiente convocatoria, como muchos otros municipios que con la situación de la pandemia tampoco han podido reunirse y elaborar un nuevo Plan que presentar.

¿Qué implica ser Ciudad Amiga de la Infancia?

Siendo Ciudad Amiga de la Infancia podemos asistir a reuniones de formación con UNICEF, aunque lo más importante es el compromiso que adquirimos de tener y cumplir un Plan de Infancia y Adolescencia, porque tenemos que mandar un diagnóstico del grado de cumplimiento y si no llegamos a un cierto nivel podemos perder el título. Poner las cosas en papel ayuda a centrarse en objetivos realistas dentro de un plan ambicioso.

Además, en nuestro Ayuntamiento existe una mesa interna en la que estamos todas las concejalías para hacer seguimiento del Plan.

Los escolares contribuyen a elaborar el Plan de Infancia y adolescencia. ¿Qué hace el ayuntamiento para proteger la salud de los escolares?

Alrededor de algunos colegios se han diseñado caminos escolares seguros con los que se intenta que el alumnado pueda llegar con sus papás o mamás andando al colegio, que no tengan que desplazarse con los coches e incluso que sea un entorno seguro para que puedan ir andando solos. Ya son muchos los colegios que los tienen y este año vamos a incorporar también al Balconcillo, porque a su alrededor también se forman atascos importantes a la entrada y la salida de los escolares.

Aun así, creo que es muy importante concienciar a la gente de que en nuestra ciudad se puede ir andando al colegio, pese a que el principal problema suele ser la falta de tiempo de los padres, que tienen que irse a trabajar nada más dejar a sus hijos y usan el coche para intentar tardar menos. Para tratar de reducir los atascos que se forman en torno a los colegios del centro, estamos pensando en aparcamientos disuasorios que estén cerca de los centros para que no haya que acercarse con el coche hasta la puerta.

Tenemos las mejores condiciones para que Guadalajara sea una ciudad para vivirla y me encantaría conseguir que así fuera

¿Qué le gustaría poder hacer por su ciudad?

Guadalajara es una buena ciudad para vivir, con servicios cada vez mejores como la ampliación del hospital, el futuro campus universitario o el nuevo centro de salud y colegio proyectados para los nuevos desarrollos. Lo que creo que todavía le falta es tener más actividad y que la gente se quiera quedar, que cuando llegue el fin de semana no se tengan que ir porque no se les ofrece nada.

El problema es que somos un Ayuntamiento con poco presupuesto, porque aproximadamente el 60 ó 70 por cierto se va en pagar a los funcionarios y a las grandes contratas, pero, a pesar de ello, el año que viene va a ser muy potente.

Tenemos muchas ideas para 2022 y desde Navidad ya no vamos a parar. Me gustaría que la gente pudiera disfrutar de la ciudad y de sus barrios. Creo que tenemos las mejores condiciones para que Guadalajara sea una ciudad para vivirla y me encantaría conseguir que así fuera.