“Es esencial fomentar el tejido asociativo con actividades deportivas para todo el mundo”

Las actividades deportivas van recuperando la normalidad después de un año en el que han sufrido muchas restricciones a causa de la pandemia. Tanto los eventos deportivos como la práctica diaria han estado muy controlados hasta hace pocas semanas y, aunque sigue habiendo medidas especiales, las instalaciones retoman su actividad y es tiempo de fomentar la actividad física (AF) entre la población.

Aurelio Zapata, director general de Deportes del Ayuntamiento de Guadalajara desde septiembre y licenciado en Derecho, sabe que “el deporte es público y tenemos que fomentarlo públicamente, no por deseo ni por ideología, sino porque lo dice la Constitución”.

Él, además, lo hace a través de la docencia como profesor asociado en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFYDE) de la Universidad de Alcalá de Henares desde hace años. Asegura que, aunque aún no ha tenido mucho tiempo, quiere cambiar estructuras y que la ciudadanía lo note.

Ahora que el deporte ha echado a andar de nuevo y que se pueden hacer más actividades al aire libre, empieza a poner en marcha algunos proyectos que tenía esperando en una carpeta y piensa en los que aún no han podido ver la luz. En una ciudad mediana, con algo más de 70 clubes deportivos y más de 3.500 niños y niñas en las escuelas, tiene que pensar en quienes aún encuentran dificultades para costearse una actividad y en quienes todavía no han encontrado la que les rescate del sedentarismo agudizado por el confinamiento y las restricciones para hacer frente al virus.

¿Cómo se fomenta el deporte en edad escolar desde los servicios deportivos de un ayuntamiento?

La Ley de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha dice que hay que fomentar el deporte público en edad escolar. Sin embargo, no te dice cómo y, a partir de la temporada que viene, el modelo que hemos elegido para cumplir con esas obligaciones legales, pero también para garantizar la igualdad de acceso al deporte en edad escolar, es mixto.

En Guadalajara las escuelas pertenecen a los clubes y, hasta ahora, no teníamos control sobre ellas. Por eso, desde el Ayuntamiento vamos a establecer un convenio con los clubes que realicen su actividad en las instalaciones municipales con el que aseguraremos unos precios accesibles para todos los niños y niñas. El Ayuntamiento subvencionará al club para que el coste de la actividad no recaiga en las familias. Por su parte, éste deberá cobrar una cuota razonable con la que aún tendrá un margen de beneficio para reinvertirlo en su actividad, cubriendo el viaje a los campeonatos de los escolares que se clasifiquen, por ejemplo.

El objetivo de este plan es que todo niño o niña que quiera hacer deporte en Guadalajara pueda hacerlo sin que el dinero sea un limitante para su familia

Los estudios ALADINO y PASOS de 2019 sobre la actividad física y los estilos de vida de la infancia y la juventud revelaron la relación inversa entre nivel socioeconómico e índice de obesidad y sobrepeso en España. ¿Se puede garantizar que esas escuelas deportivas, que no son municipales, sean accesibles económicamente para todos los niños y niñas?

Sí. No nos queda más remedio que delegar en los clubes y externalizar, pero, si no firman el convenio con sus condiciones, no podrán realizar su labor. Actualmente, hay actividades que no son accesibles para una parte de la sociedad y debemos evitarlo.

Creo que de esta forma lo podemos conseguir. Además, en el convenio habrá ayudas para escolares de familias especialmente desfavorecidas, aparte del convenio especial que podamos hacer con algunos clubes que en Guadalajara cuentan actualmente con una cantera de jóvenes de familias humildes.

No será gratis, porque creemos que hay que dar un valor al trabajo de los profesionales formados y hay que pagar un mantenimiento de luz y césped y a los operarios, pero el objetivo de este plan es que todo niño o niña que quiera hacer deporte en Guadalajara pueda hacerlo sin que el dinero sea un limitante para su familia. Si les garantizamos esto desde que son pequeños, les creamos un hábito, el abandono es menor y las posibilidades de que de ahí salgan deportistas son mayores.

¿Tiene alguna forma de garantizar que en las escuelas deportivas de los clubes vaya a haber una educación deportiva y un seguimiento que persiga la continuidad en el deporte cuando crezcan?

Con el convenio también regularizaríamos el estatus legal de clubes y profesionales en lo que respecta a las titulaciones y retribuciones. Que los entrenadores tengan que ser profesionales titulados garantiza que las escuelas vayan a estar en manos de alguien que conozca bien su deporte y que pueda dar unas píldoras de cultura deportiva y de hábitos saludables, como higiene o nutrición.

Respecto a la continuidad, creo que empezar en un club permite a los menores de las escuelas seguir creciendo en las categorías superiores.

Por otra parte, estoy muy empeñado en continuar con unas charlas que ya hicimos en invierno para la formación en gestión de los directivos y gestores de los clubes.

El déficit estructural de los clubes es uno de los hándicaps del deporte y creo que esto también ayudará a dar soporte a los clubes y a que sepan impulsar a los deportistas que salgan de ellos. Hablando de accesibilidad, ¿entra dentro de su plan el deporte adaptado?

Actualmente en Guadalajara solo tenemos un club de deporte adaptado, el club de Boccia, porque el Club Down Guadalajara de natación ya no existe y la Asociación de Familiares, Amigos y Usuarios pro Salud Mental (AFAUS Salud Mental) ha hecho alguna actividad puntual pero no hay nada más de momento.

Me gustaría que ninguna persona abandonase el deporte por encontrarse con las limitaciones que hayan tenido hasta ahora y fomentar la práctica deportiva adaptada en nuestros clubes a través de ayudas económicas. Por eso, querría traer a la ciudad un campeonato de deporte en silla de ruedas, que nunca lo hemos tenido.

Quizá así lograríamos un impulso que trataríamos de mantener, para que después nuestras asociaciones llegaran a tener un espacio deportivo, se creasen escuelas y llegaran a competir y atraer a más gente.

Una parte importante de la infancia se pasa en el colegio, donde se mueven, pero aún podrían hacerlo más. ¿Va a implicarse el servicio de Deportes de alguna manera en la escuela?

Queremos que desde el Ayuntamiento se organice una liga escolar local al margen de las actividades extraescolares que ofrecen las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA).

Lo ideal sería que fuese de obligado cumplimiento, es decir, que los clubes no pudieran solapar los entrenamientos de sus escuelas con esta actividad para que todos los jóvenes pudieran acudir sin excepción. Sería algo así como el Guadalajoven, pero todo el año. Una actividad en la que toda la clase haría deporte y no solo quienes destacan. Podrían entrenar una vez a la semana a mediodía y, junto con el partido semanal, ya serían al menos dos días a la semana de deporte.

Creo que esta actividad no debería limitarse solo a hacer deporte reglado, sino que podría adaptarse a los tiempos actuales e incluir también coreografías, gincanas o fitness infantil. Es más, también deberíamos ofertar actividad física para quienes no quieren ir a competiciones o participar en deportes de equipo.

Debemos escuchar lo que necesitan (las chicas) en un momento en el que tienden a sentirse más inseguras con su aspecto o con su cuerpo

El abandono del deporte sigue siendo mayor en las niñas que en los niños, sobre todo al llegar a la adolescencia. ¿Tiene pensado incentivar el deporte femenino de alguna manera en esa etapa?

Efectivamente, es en el instituto donde perdemos a más niñas en el deporte. Por eso creo que todavía es necesario que fomentemos el deporte femenino con incentivos extra y les podamos ofrecer un espacio solo para ellas, porque creo que aquí todavía estamos fallando.

No me refiero a apartarlas del resto, porque claro que hay chicas que juegan a fútbol o a balonmano a estas edades, pero debemos escuchar lo que necesitan en un momento en el que tienden a sentirse más inseguras con su aspecto o con su cuerpo.

Evitar el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad requiere de medidas colaborativas entre distintos ámbitos para abordar la problemática desde sus múltiples frentes, ¿cuenta con apoyos o proyectos más allá del ámbito de los clubes deportivos y de la escuela?

Hace tiempo que trabajo en un proyecto que me he propuesto sacar adelante en el tiempo que esté a cargo de los deportes de esta ciudad. Se trata de la receta deportiva y funcionaría de la siguiente manera: desde la Atención Primaria de algún centro de salud de Guadalajara, se recetaría deporte cuando el médico lo considerase necesario y en nuestras instalaciones deportivas habría personas graduadas en CCAFYDE para indicar a esos pacientes qué hacer y cómo hacerlo. El uso de la instalación sería gratis para estos usuarios o, como mucho, a precio de receta, porque sería un servicio público.

Creo que puede haber médicos en Atención Primaria que estén interesados en este proyecto y que será un servicio demandado por nuestra población.

Hay una parte de la ciudadanía que no frecuenta las instalaciones deportivas ni el deporte reglado y por cuya salud también hay que velar. ¿Planea invertir en prevención y promoción de hábitos saludables a través de actividades de ocio activo?

No solo queremos facilitar que todo el mundo pueda acceder a la práctica deportiva reglada. Por eso, este verano también vamos a ofrecer unos programas de actividad deportiva gratuita en las plazas de los barrios de Guadalajara. Serán los sábados y domingos de los meses de julio, agosto y primeros de septiembre y en ellos habrá fitness infantil y en familia, pilates, zumba kids, deporte de mantenimiento para mayores de 65 años o ciclo indoor, entre otras actividades.

Queremos que estas atraigan a personas de todas las edades que acudan juntas a moverse en la calle. Además, ya hay un pliego con otro programa de actividades lúdicas para continuar con el deporte en la calle de cara al curso que viene que ofrecerá, entre otras cosas, rutas de senderismo para toda la familia o marcha nórdica.

Aparte de las actividades organizadas, una ciudad debería ofrecer la posibilidad de llevar un estilo de vida activo en todo momento. ¿Qué espacios abiertos de Guadalajara están pensados para el fomento de la actividad física?

Siguiendo con el fomento del deporte no reglado, queremos que en todos los parques haya un espacio de práctica deportiva que no necesite monitorización y que sirva para recuperar la actividad que antes, cuando yo era niño y había menos tráfico, hacíamos por la calle con mucha más frecuencia.

Por eso tenemos que fomentar que en los espacios delimitados para el esparcimiento peatonal, los parques, que en Guadalajara tenemos muchos, se practique actividad deportiva. Para ello hemos puesto en distintas zonas aparatos de gimnasia para los mayores, el parque de calistenia que acabamos de inaugurar en el parque de La Olmeda o el skatepark en el parque del Coquín, pero pretendemos que haya más en el resto de parques.

Pretendo acabar con el 'efecto circo', en el que alguien viene, organiza un gran evento deportivo, se va y no deja nada a nuestra ciudadanía

Todas estas propuestas parten de una idea de modelo deportivo de ciudad al que están dando forma poco a poco. ¿Cuál es ese modelo y qué recursos cree que necesitan mover para llegar a implantarlo?

Lo que pretendemos es acabar con el 'efecto circo', en el que alguien viene, organiza un gran evento deportivo, se va y no deja nada a nuestra ciudadanía. En su lugar, nuestro modelo deportivo consiste en fomentar el tejido asociativo, es decir, que los clubes estén implicados en la organización de actividades para las personas de la ciudad, como el 3x3 de Basket en la calle del mes pasado o la Media Maratón, que son eventos de deporte popular, o el Meeting de Atletismo, un evento de élite organizado por un club de aquí. Son actividades para la gente y con un retorno para los clubes, puesto que las subvencionamos para que reviertan en ellos.

No digo que no haya que hacer cuatro eventos grandes de élite al año para ofrecer espectáculo y turismo deportivo. Está muy bien que dichos eventos tengan además repercusión en los hoteles y la hostelería, pero para mí es inconcebible que no haya un retorno en forma de material o ayuda a los clubes.

Solo con una parte del dinero que costaron algunos eventos organizados por el anterior gobierno local podríamos haber evitado que algún equipo renunciara al ascenso por no poder pagarlo.

Por tanto, en nuestro modelo deportivo hay deporte de espectáculo, deporte reglado y deporte popular. Nos importan el deporte para la salud, el ocio deportivo y el deporte inclusivo, para que todo el mundo pueda llevar una vida activa en Guadalajara.